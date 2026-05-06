Fortuna, "tamamen ortadan kaybolan" Halilovic'in fotoğrafını paylaştı: Taraftarlar onun görünüşüne kitlesel olarak dikkat çekti

Fortuna Sittard, aniden Alen Halilovic'in bir fotoğrafını paylaştı. Hırvat orta saha oyuncusu, 1 Şubat'tan beri Limburg ekibinde forma giymiyordu, ancak geri döndü.

Salı günü Fortuna, dördüncü lig takımı Geleen-Zuid ile bir hazırlık maçı oynadı. X'te yayınlanan bir habere göre maç 0-11 kazanıldı.

Halilovic bu sezona ayak bileği sakatlığıyla başladı ve bu nedenle ilk on üç maçta forma giyemedi. Ardından, oynamak için yeterince formda olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Halilovic, Ocak ve Şubat aylarında üç kez oyuna girdi. Teknik direktör Danny Buijs, ona sırasıyla bir, sekiz ve iki dakika süre verdi.

Ardından Halilovic tekrar ortadan kayboldu. 1 Şubat'tan bu yana Fortuna formasıyla sahaya çıkmadı. Geçen Pazar, iki ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.

Fortuna Sittard taraftarları Halilovic'in fotoğrafını gördü ve yaratıcı oyuncunun görünüşü hakkında yorumlarda bulundu. "Limburg turtaları iyi gidiyor galiba," diye yorum yapan biri oldu. Bir başkası ise Hırvat oyuncunun "bir göbek" yaptığını belirtti.












