Fortuna Sittard, nefes kesen son bölümün ardından SC Cambuur karşısında puan kaybından kurtuldu

Fortuna Sittard, cumartesi günü bu sezonki ilk Eredivisie galibiyetini aldı. Philip Brittijn ve Lequincio Zeefuik'in erken golleri ve özellikle Mattijs Branderhorst'un yaptığı bir dizi harika kurtarış sayesinde SC Cambuur 3-1 mağlup edildi. Leeuwarden ekibi, geçen hafta Excelsior karşısındaki (0-4) performansına kıyasla daha iyi bir görüntü verdi, ancak yine de ilk puanını beklemeyi sürdürüyor. Fortuna ise bu galibiyet ve geçen hafta PSV deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlikle sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

Fortuna oyunun kontrolünü doğrudan eline aldı ve bunun karşılığını kısa süre içinde gördü. Ole Romeny'nin sert şutu, Cambuur kalecisi Thijs Jansen tarafından başarılı şekilde çıkarıldı, ancak Jansen bir korneri önleyemedi. Danny Buijs'in çalıştırdığı ekip, bu pozisyondan sonra yine de darbeyi vurdu. Mohammed Ihattaren topu Brittijn'in kafasına ortaladı, Brittijn de düzgün bir kafa vuruşuyla ağları buldu: 1-0.

Cambuur fazla bir şey üretemezken, ilk ataklarından birinde de doğrudan Limburg ekibinin ölümcül hücumuyla karşı karşıya kaldı. Jasper Dahlhaus, Zeefuik'e isabetli bir derin pas gönderdi; Zeefuik topu kontrol ettikten sonra Romeny'yi de tercih edebilirdi. Forvet kendi vuruşunu denedi, Lucas Jetten ve Ismael Baouf'tan etkilenmedi ve uzak köşeye sert vurdu: 2-0.

Oyunun gidişatına ters şekilde Cambuur, 21. dakikada maça tamamen geri döndü. Rafik El Arguioui, Nicky Souren ile verkaça girdi ve topu koşu yoluna yeniden aldı. Kanat oyuncusu daha sonra Siebe Wylin, Justin Hubner ve Dahlhaus'u geçti, ardından da harika aksiyonunu Branderhorst'u yakından mağlup ederek tamamladı: 2-1.

Fortuna, farkın bire inmesinin ardından futbol oynamayı unuttu ve bu da Cambuur'a giderek daha fazla umut verdi. Nitekim Branderhorst, santrfor Sami Bouhoudane'nin kafa vuruşunu köşeden çelmek için repertuvarındaki muhteşem kurtarışlardan birini çıkarmak zorunda kaldı. Kısa süre sonra Jetten de önemli bir fırsat yakaladı, ancak onun vuruşu son anda engellendi.

Devre arasının ardından Cambuur yükselen performansını sürdürdü, öne doğru oynadı ve fırsatlar üretti. Örneğin Ilyes Hamache'nin mükemmel hazırlayıcı oyunundan sonra Souren şutunu çekti, ancak Branderhorst bir kez daha hazırdı. Bu kez yumruklarıyla kurtardı. Kaleci kısa süre sonra yine Baouf'un çok yakından yaptığı vuruşta kedi çevikliğiyle bir kez daha kurtarış yaptı.

Cambuur giderek daha hücumcu oynamaya başladı ve teknik direktör Johan Plat ile teknik heyeti tarafından öne itildi; bu ekipte kulüp efsanesi ve mevcut yardımcı antrenör Henk de Jong da yer alıyor. Uzatma dakikalarında tam da Branderhorst bir penaltıdan kurtuldu; geç kaldı ve Nicolas Binder'a temas etti. Maçın öne çıkan ismi ise bundan paçayı sıyırdı.

Üstelik daha da fazlası oldu: Uzatmaların derin bölümünde Fortuna farkı yeniden ikiye çıkardı. Kaptan Ivo Pinto, oyuna sonradan giren 'T Zand'a sert bir orta yaptı; 'T Zand doğru anda ceza sahasına daldı ve iç ayakla düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Böylece Fortuna, sinirleri yıpratan bir final bölümünün ardından nihayet rahat bir nefes alabildi: 3-1.



