Fortuna Sittard, cumartesi akşamı bu VriendenLoterij Eredivisie sezonundaki dördüncü galibiyetini aldı. Teknik direktör Danny Buijs'in ekibi, Willem II'yi Philip Brittijn'in golüyle 0-1 mağlup etti.

Tilburg'da ilk 11'deki en dikkat çekici eksik Lequincio Zeefuik oldu. 21 yaşındaki forvet, teknik direktör Danny Buijs'in hücumda Ole Romeny ile Anthony Descotte'yi tercih etmesi nedeniyle yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı.

Fortuna, maçın daha başlarında penaltı alacak gibi göründü. Ivo Pinto, Nathan Tjoe-A-On ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve Dennis Higler, VAR tarafından ekran başına çağrıldı. Ancak hakem, görüntüleri izledikten sonra kararını değiştirmedi: penaltı yok.

Kısa süre sonra sahanın diğer tarafındaki ceza sahasında heyecan yaşandı. Eser Gürbüz, güzel bir pasla takım arkadaşı Devin Haen'i Mattijs Branderhorst ile karşı karşıya bıraktı, ancak Fortuna kalecisi gole izin vermedi.

İlk yarının kalan bölümünde üstün olan taraf Fortuna'ydı. Özellikle Mohamed Ihattaren'in ortalarıyla etkili oldular, ancak bu baskı devre arasına kadar gole dönüşmedi.

İkinci yarıda Fortuna, Brittijn (Maxime Delanghe kurtardı) ve sonradan oyuna giren Zeefuik (üstten auta) ile tehlikeli oldu. Willem II adına ise Uriël van Aalst'ın şutu Branderhorst tarafından direğin yanından kornere çelindi.

Zeefuik'in bir golü de öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Ancak bitime on dakika kala konuk ekip için işler yine de yoluna girdi: Ihattaren ortaladı, Zeefuik kafayı vurdu, Delanghe kurtardı ama dönen topu Brittijn tamamlayarak 0-1'i yaptı.

Maçta başka gol olmadı. Fortuna, bu galibiyetle Eredivisie'de dikkat çekici bir şekilde altıncı sıraya yükseldi. Willem II ise yalnızca iki puanla son sırada yer alıyor.