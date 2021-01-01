Fortuna Sittard 0 - 1 Sparta Rotterdam: Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'ın yenilmezlik serisi bozuldu

Fortuna Sittard, Eredevisie'ın 16. haftasında Sparta Rotterdam'a evinde 1-0 mağlup oldu.

Acun Ilcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Eredivisie'da 16. hafta mücadalesinde evinde Sparta Rotterdam'a 1-0 mağlup oldu.

Beş maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu beş maçın dördünü kazanarak küme düşme hattından kurtulan Fortuna Sittard'ın yenilmezlik serisi böylece son buldu.

Maçın tek golünü geçmişte 'da forma giyen Lennart Thy kaydetti.

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Fortuna Sittard'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mickael Tirpan da bu maçta 82. dakikada oyuna alındı.

Sparta Rotterdam, bu galibiyetle 21 puana ulaşırken; Fortuna Sittard 16 puanda kaldı.