Fortuna Sittard 0 - 1 Sparta Rotterdam: Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'ın yenilmezlik serisi bozuldu
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@SpartaRotterdam
Acun Ilcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Eredivisie'da 16. hafta mücadalesinde evinde Sparta Rotterdam'a 1-0 mağlup oldu.
Beş maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu beş maçın dördünü kazanarak küme düşme hattından kurtulan Fortuna Sittard'ın yenilmezlik serisi böylece son buldu.
Maçın tek golünü geçmişte BB Erzurumspor'da forma giyen Lennart Thy kaydetti.
Fortuna Sittard'ın Kasımpaşa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mickael Tirpan da bu maçta 82. dakikada oyuna alındı.
Sparta Rotterdam, bu galibiyetle 21 puana ulaşırken; Fortuna Sittard 16 puanda kaldı.