Hakem Mathilde Demoncay, cumartesi günü FC Metz ile Fortuna Sittard arasındaki hazırlık maçında oldukça tuhaf bir şekilde sakatlandı. Fransız hakem, devre arasından hemen önce çıkan bir arbede sırasında sert bir darbe aldı ve aradan sonra geri dönmedi. Bu arada Fortuna maçı 3-1 kaybetti.

Fortuna, hazırlık dönemindeki dördüncü maçını Fransa’da oynadı. Limburg ekibi, Metz’e mağlup olurken konuk takımın tek golünü Justin Hübner kaydetti.

Le Républicain Lorrain gazetesine göre karşılaşma “zaman zaman hararetli” geçti ve mücadele dostane olmaktan çok uzaktı. İlk yarının bitiş düdüğünden hemen önce tansiyon iyice yükseldi.

Fortuna forveti Lequincio Zeefuik’in forması çekildi ve oyuncu buna öfkeli tepki verdi. Ardından Metz’in birçok oyuncusuyla tartışma yaşadı ve sonrasında bir arbede çıktı.

Demoncay, oyuncuları ayırmaya çalıştı ancak arbede sırasında bir darbe aldı. Hakem yere sert düştü ve maça devam edemedi.

Fransız medyasına göre Demoncay, olay sırasında beyin sarsıntısı geçirdi. İkinci yarıda sahadaki yerini yardımcı hakemlerinden biri aldı.

Bir amatör hakem de tesadüfen seyirci olarak statta bulunuyordu ve yapılan görüşmenin ardından çizgi hakemi olarak oyuna dahil oldu.

Fortuna, hazırlık dönemini gelecek cuma APOEL Nikosia ile sahasında oynayacağı maçla noktalayacak. Takım, iki hafta sonra ise yeni VriendenLoterij Eredivisie sezonuna son şampiyon PSV deplasmanında başlayacak.







