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Jeroen van Poppel

Çeviri:

Fortuna'nın hazırlık maçı tamamen kontrolden çıktı: futbolcunun darbesi sonrası hakem yaralandı

Metz - Fortuna Sittard
Metz
Fortuna Sittard
Club Friendlies

Hakem Mathilde Demoncay, cumartesi günü FC Metz ile Fortuna Sittard arasında oynanan hazırlık maçında oldukça sıra dışı bir şekilde sakatlandı. Fransız hakem, devre arasından hemen önce çıkan arbedede sert şekilde darbe aldı ve molanın ardından sahaya geri dönmedi. Bu arada Fortuna maçı 3-1 kaybetti.


Fortuna, hazırlık dönemindeki dördüncü maçını Fransa’da oynadı. Limburg ekibi Metz’e yenilirken, konuk takımın tek golünü Justin Hübner attı.

Le Républicain Lorrain'e göre karşılaşma “zaman zaman hararetli” geçti ve mücadele dostane olmaktan çok uzaktı. Devre arasından hemen önce tansiyon iyice yükseldi.

Fortuna forveti Lequincio Zeefuik’in forması çekildi ve oyuncu buna öfkeyle tepki verdi. Ardından Metz’in birden fazla oyuncusuyla karşı karşıya geldi ve sonrasında bir arbede çıktı.

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Fortuna Sittard
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Demoncay, oyuncuları birbirinden ayırmaya çalıştı ancak arbedede bir darbe aldı. Hakem sert şekilde yere düştü ve maça devam edemedi.

Fransız medyasına göre Demoncay, olay sırasında beyin sarsıntısı geçirdi. Sahadaki yerini ikinci yarıda yardımcı hakemlerinden biri aldı.

Amatör bir hakem tesadüfen seyirci olarak statta bulunuyordu ve yapılan görüşmenin ardından çizgi hakemi olarak oyuna dahil oldu.

Fortuna, hazırlık dönemini gelecek cuma APOEL Nicosia ile sahasında oynayacağı maçla tamamlayacak. Takım, iki hafta sonra ise yeni VriendenLoterij Eredivisie sezonuna son şampiyon PSV deplasmanında zorlu bir maçla başlayacak.



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