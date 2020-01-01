Fortuna Düsseldorf'ta teknik direktör Funkel’in görevine son verildi

Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf, teknik direktör Friedhelm Funkel’in görevine son verdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Funkel’in görevinden alındığı, böylelikle kulübün içinde bulunduğu sportif krize tepki gösterildiği ifade edildi.

’un yöneticisi Lutz Pfannenstiel, takımın bu sezon yeteri kadar puan toplayamadığına işaret etti.

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Pfannenstiel, iki yıl önce takımı 'ya çıkaran Funkel’in görevden alınma kararını zor verdiklerini belirtti.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf’da 2016’nın mart ayında göreve getirilen Funkel, 138 maçta takımın başında bulunmuştu.

Fortuna Düsseldorf Bundesliga’da 15 puanla son sırada yer alıyor.