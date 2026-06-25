Formula efsanesiyle ne ilgisi var? Neymar, bir fotoğraf ve üç kelimeyle tartışma yarattı

Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton, Dünya Kupası’nda yer alırken Brezilyalı yıldız Neymar’ın kendisine gönderdiği mesajın ardından derin bir etki bıraktı.

Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takımına geri döndükten sonra Instagram hesabından “Kim olduğunu unutma” yazısıyla birlikte bir fotoğraf paylaştı.

Neymar, ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle Brezilya milli takımından 981 gün uzak kaldıktan sonra geri döndü ve Brezilya'nın İskoçya'yı 3-0 yendiği maçın 76. dakikasında oyuna yedek olarak girdi.

"The Sun" gazetesi, Neymar'ın kullandığı ifadenin, yakın arkadaşı Lewis Hamilton'a doğrudan bir gönderme olduğunu belirtti. Hamilton, Ferrari takımıyla İspanya Grand Prix'sinde ilk zaferini kazandıktan sonra kısa süre önce aynı mesajı paylaşmıştı.

Neymar ve Hamilton yıllardır dostluk bağıyla birbirlerine bağlılar ve sık sık Formula 1 yarışlarında ya da sosyal etkinliklerde birlikte görülüyorlar.

Hamilton, “Sürekli mesajlaşıyoruz ve Neymar ile olan dostluğum için çok minnettarım” dedi.

"Birkaç gün önce onunla çocukları hakkında konuşuyordum, iki harika çocuğu var" diye ekledi.

"Onun bu mesajı paylaşmasını görmek gerçekten harikaydı, çünkü onun gibi devasa bir hayran kitlesine sahip kişilerin bunu bu kadar pozitif bir şekilde kullanmasını her zaman görmüyorum" diye devam etti.

"Bugün yaşadığımız dünyada, bu tür mesajlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diye ekledi.