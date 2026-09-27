"Formula 1'de olmayı hak etmiyor": Alpine pilotu Franco Colapinto, saç baş yolduran kazanın ardından eleştirilerin hedefinde

Bakü'deki yarışta Arjantinli pilot, Safety Car sonrası yeniden startın hemen ardından takım arkadaşı Pierre Gasly ile dünya şampiyonu Lando Norris'in (McLaren) de kurban gittiği zincirleme bir kazaya yol açtı.

İlk viraja frenajda Colapinto büyük bir yanlış hesap yaptı ve soğuk, kilitlenen lastikler nedeniyle aşırı yüksek hızla önce Gasly'ye çarptı; Gasly de bunun sonucunda en dıştan giden Norris'i de kazaya sürükledi. Üç pilot da araçlarındaki hasarın çok ağır olması nedeniyle Grand Prix'ye devam edemedi.

"Resmen beni biçti", diyen Norris, yarışın ardından Arjantinli pilota tepki gösterdi. "Bence FIA'nın (Dünya Otomobil Federasyonu; editör notu) bu konuda çok daha sert olması gerekiyor. Bazı insanların yaptığı şey düpedüz ihmalkârlık. Bu iş son derece büyük paraya mal oluyor. Tüm parçalarım şimdi çöpe gidiyor."

Mevcut dünya şampiyonuna kalsa, Colapinto'nun bu ihmalkâr manevrası nedeniyle şimdilik pistlerden uzaklaştırılması bile gerekirdi: "Böyle insanlar basitçe men edilmeli, çünkü bu Formula 1'de yer almayı hak eden bir yarış pilotluğu değil", diye öfkelendi Norris.

Formula 1'de pilotlardan basitçe, "olayları önceden sezmeleri ve yol tutuşunun düşük, lastik sıcaklıklarının da az olduğunu bilmeleri" beklendiğini söyleyen Norris, kendisinin "dünyanın en iyi pilotlarına karşı yarışmak istediğini, böyle şeyler yaşandığında ise bunun onların burada işinin olmadığını gösterdiğini" ifade etti. Talebi ise Colapinto'ya "en az bir yarışlık" ceza verilmesiydi.

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Franco Colapinto'nun kazasının ardından başka kimler eleştiride bulundu?

Alpine pilotu, talihsiz manevrasının ardından bu arada kendi takımından da eleştiri dinlemek zorunda kaldı. "Aslında yarıştaki durum ve Safety Car arkasındaki yeniden start göz önüne alındığında çok geç fren yaptı. Tecrübesindeki bir sürücü için bu çok zayıf bir hareketti", diyerek takım patronu Flavio Briatore net bir değerlendirmede bulundu.

Colapinto'nun kazanın tüm sorumluluğunu üstlendiğini, "olması gerektiği gibi" kabul eden Briatore, buna rağmen yaşananları geri çevirmenin mümkün olmadığını söyledi. Alpine açısından özellikle acı olan ise iki araçla da puan potasında olunmasıydı. "Şampiyona mücadelesinde değerli puanlar kaybettiğimizi biliyoruz" diyen Briatore, ayrıca Gasly ile McLaren ve Norris'ten özür diledi.

Aynı zamanda Alpine takım patronu, olayın takım içinde sonuçları olabileceğinin de sinyalini verdi. Ancak somut bir karar açıklamadı: "Bunun üzerine düşünmek ve bundan ders çıkarmamız, gelecekte böyle bir durumu önleyebilmemiz için hangi önlemlerin alınması gerektiğini değerlendirmek adına zaman ayırmak istiyorum."

FIA da yarıştan kısa süre sonra Colapinto'ya ceza vermişti. Arjantinli pilot yarış cezasından kurtuldu; çünkü bu sezon yeterli ceza puanı toplamamıştı. Ancak bir sonraki yarış olan Malezya'da start gridinde beş sıra geriye düşürülecek.