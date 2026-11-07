Duygusal anlara sahne olan törende, İspanyol kulübü Tenerife, hayatını kaybeden oyuncusu Jesus de Miguel'i "Heliodoro Rodriguez Lopez" Stadı'nda düzenlenen anma töreniyle uğurladı. Hüzün ve gözyaşlarının hakim olduğu törene geniş bir taraftar ve spor camiası katılımı eşlik etti; stadın tribünleri, genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun anılarının yad edildiği bir alana dönüştü.

"Marca" gazetesine göre, bugün cumartesi günü yaklaşık iki saat süren törene, İspanya Birinci ve İkinci Lig kulüplerinin temsilcilerinin yanı sıra kulüp taraftarları, oyuncunun takım arkadaşları ve aile fertleri katıldı. Futbolun geri planda kaldığı, vefa ve sevgi duygularının öne çıktığı sıra dışı bir veda yaşandı.

"Bruna" fırtınası tehdidi tribünlerin dolmasını engellese de, stadın önündeki taraftar kuyrukları oyuncunun kaybından duyulan üzüntünün büyüklüğünü yansıttı. Anma töreninin büyük bölümünde sessizlik hakimdi; ardından takım arkadaşları ve sevenleri arasında tanındığı adla "Demi" tezahüratları yükseldi.

Jesus de Miguel'in formasıyla özdeşleşen 9 numaralı kapı, vedanın en dikkat çeken noktalarından biriydi. Çiçek, mum, atkı ve forma deniziyle dolan bu kapıya, Tenerife formasını bir daha giymeyecek oyuncu için taraftarlar son mesajlarını bıraktı.

Takım kaptanı Enrique Gallego, takım arkadaşının kaybını kabullenmenin zorluğunu dile getirdi ve soyunma odasının hâlâ bu kaybın şokunu yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Burada bulunmak çok zor. Hiç kimse böyle bir zamanda burada olmaya ya da kısa süre öncesine kadar soyunma odasında bizimle birlikte olan birini uğurlamak için doğru kelimeleri bulmaya hazır değil."

Tenerife kaptanı, hayatını kaybeden takım arkadaşına yönelik duygusal bir mesaj da ekledi: "Her zaman bizden biri olarak kalacaksın." Gallego, oyuncunun anısının futbolcuların hayatında daima var olacağını ve kulübün sportif rekabetin sınırlarını aşarak evlatlarını bir araya getiren bir aileye dönüştüğünü vurguladı.

Kulüp başkanı Felipe Minambres ise Jesus de Miguel'le olan anılarını yad etti. Onu sakin ve herkese yakın bir insan olarak tanımlayan Minambres, oyuncunun hiçbir karşılık beklemeden her zaman başkalarına yardım etmeye hazır olduğunu, saha dışındaki utangaçlığının ise ceza sahası içinde tamamen kaybolduğunu belirtti.

Kulübün en büyük hissedarı Raico Garcia da Tenerife ailesini sarsan bu kayıp karşısında duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Bu zorlu süreçte destek veren kurumlara, kulüplere ve taraftarlara teşekkür eden Garcia, iki kulüp arasındaki rekabetin sınırlarını aşan bir jestle özellikle Las Palmas kulübünü ve başkanı Miguel Angel Ramirez'i andı.

Törenin en etkileyici anı ise kulüp yöneticilerinin, hayatını kaybeden oyuncunun kızı Carla'ya verdiği sözdü. Garcia, Tenerife'nin onu asla yalnız bırakmayacağını ve kulübün, kızının babasını ve takım formasını giymenin ne anlama geldiğini her zaman bilmesini sağlayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Hiçbir şeye ihtiyaç duymasına izin vermeyeceğiz."

Anma töreni, Jesus de Miguel'in ailesinden gelen bir mesajla sona erdi: "Acı paylaşıldığında, sevgi katlanır." Bu söz, yalnızca bir oyuncuya veda edilen değil, takım arkadaşlarının ve taraftarlarının kalbinde derin iz bırakan bir insanın anıldığı o günde hazır bulunanların duygularını özetledi. Böylece adı, Tenerife stadının tribünlerinde, özellikle de 9 numaralı kapının önünde yaşamaya devam edecek.