Primeira Liga’nın namağlup lideri Porto, pazar gecesi Sporting ile arasındaki farkı 12 puana çıkarıp Portekiz’de son 54 yılın en iyi lig başlangıcına imza atabilir. Estadio do Dragao’daki karşılaşma öncesinde teknik direktör Francesco Farioli, oyuncularından korkusuz olmalarını ve “FC Porto için canlarını vermelerini” istedi.

Reklam

Namağlup Porto, Sporting karşısında 54 yıllık rekorun peşinde

Son şampiyon Porto, pazar gecesi saat 20.30’da Estadio do Dragao’da Sporting’i ağırlayacak. Üst üste 12. Primeira Liga galibiyetini alırsa Lizbonlu rakibiyle arasındaki farkı 12 puana çıkaracak ve Portekiz’in en üst liginde 1972/73 sezonundan bu yana görülen en iyi başlangıca imza atacak.

Porto, 11 maçta yalnızca beş gol yiyerek ligin en az gol yiyen savunmasına sahip. Takımın İspanyol golcüleri Borja Sainz altı, Gabri Veiga ise beş gol kaydetti; Veiga’nın ayrıca dört asisti var. Smalling, Vasco Sousa ve Gabriel Mec’in sakatlıklarına rağmen Francesco Farioli’nin ekibi, Sporting’in şampiyonluk umutlarını erkenden bitirmeyi hedefliyor.

‘Forma için ter döküp FC Porto için canlarını versinler’

Bu sezon ilk kez yaşanan durumlardan biri olarak dört kanat oyuncusu ile Samu, Santiago Gimenez ve Andre Silva’dan oluşan üç forvet aynı anda forma giymeye hazır. Farioli, bu büyük maçın sonucunu tam bir adanmışlığın ve çalışma azminin belirleyeceğini vurguladı.

Farioli, “Bu, hiçbir şekilde korkuya yer olmayan maçlardan biri. Yalnızca her pozisyonu tek tek kazanmayı düşünmeliyiz, çünkü sonucu belirleyecek olan bu” dedi. “Önemli olan takımın ruhu... Oyuncular ilk 11’de başlamaya da yedek kulübesinden gelmeye de hazır olmalı, forma için ter dökmeli ve FC Porto için canlarını vermeli. Hesap yapmak istemiyorum. Her an doğru tutumu görmek istiyorum.”

Reklam Reklam

Farioli sözlerini şöyle sürdürdü: “Son aylarda dört kanat oyuncumuzun ve üç forvetimizin tamamının hazır olması gibi bir lüksümüz yoktu. Yarın bunun gerçekleştiği ilk maçlardan biri olacak... Yarın 9 numara olarak kim başlarsa başlasın, forma için ter dökmeli ve bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapmalı.”

Related Topics

Gelecek maçlar POR Portugal Lig 15:30 SCP

Farioli’den pres uyarısı ve Fonseca’nın orta saha karesi

Porto’nun Rotterdam’da Feyenoord’u deplasmanda 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçını değerlendiren Farioli, Ligue 1’den eski rakibi Paulo Fonseca’nın yeniden şekillendirdiği Sporting karşısında topu daha erken kazanmaları ve daha fazla mesafe koşmaları gerektiğini kabul etti.

Farioli, “Orta sahadaki kare dizilişe gelince, bunun Paulo Fonseca’nın ayırt edici özelliklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Lille’de Cabella’yı geriye çekerek bunu çok iyi yapıyordu. Şimdi de Suarez’in bu kareyi oluşturmak için geriye geldiğini görüyoruz” diye açıkladı. “Feyenoord deplasmanındaki maç, savunma açısından en zayıf maçlarımızdan biriydi. Olmak istediğimiz takım olabilmek için birkaç metre daha koşamadık... Rakipten birkaç metre fazla koşmak, galibiyetin anahtarlarından biri olacak.”

Reklam

Dragao’daki atmosfer, Porto’nun şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirecek

Farioli, Porto’nun Sporting karşısında geçmişte duran toplarda yaşadığı sıkıntıları aşmaya çalışırken Estadio do Dragao’daki taraftar desteğinin hayati bir ek güç olacağını vurguladı.

Farioli sözlerini, “Bu maç sadece saha içinde değil, saha dışında da oynanacak. Bu anlamda Estadio do Dragao’nun desteği, onsuz başarılı olamayacağımız ek bir güç olacak” diyerek tamamladı.