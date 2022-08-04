Football Manager 2023: Çıkış tarihi, yeni özellikler, fiyat, tam oyun ve cihazlar

GOAL, Football Manager'ın gelecek sürümü hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri ayağınıza getiriyor.

Football Manager 2023'ün bu yılın sonunda video oyun mağazalarına ulaşması bekleniyor ve oyunculara bol eğlence, heyecan ve sanal yönetim deneyimi sunacağı kesin.

Oyunun 2022 baskısı geçen yıl Kasım ayında çıktı ve bir yıldan kısa bir sürede yalnızca PC/Mac platformlarında bir milyondan fazla satmayı başardı. Hit serisi, son sürümü olan Football Manager 2023 ile devam edecek.

Oyunu kendiniz için veya birisine hediye olarak almayı düşünüyorsanız, yenilikleri merak ediyorsanız ve genel olarak merak ediyorsanız GOAL ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi ayağınıza getiriyor.

Football Manager 2023 çıkış tarihi nedir?

Football Manager 2023'ün çıkış tarihi henüz onaylanmadı. Son üç baskı Kasım ayında yayınlandı ve 2023 baskısının yılın aynı zamanlarında çıkması muhtemel. Onaylanmış çıkış tarihi için bizi takip edin.

Fiyat

Football Manager 2023'ün fiyatı henüz açıklanmadı. Geçen yılki Football Manager 2022, İngiltere'de 39,99 £ ve ABD'de 54,99 $ olarak fiyatlandırıldı ve oranların büyük bir değişiklik geçirmesi beklenmiyor.

Türkiye'de ise fiyatın ne olacağı bilinmiyor.

Ayrıca, geçen sefer yüzde 10'luk bir azalma olan bir ön rezervasyon indirimi beklentisi de var.

Mağazalar söz konusu olduğunda Football Manager 2023, Epic veya Steam ve resmi Sega mağazasının yanı sıra Microsoft mağazası aracılığıyla PC veya Mac indirmesi olarak satın alınabilecek şekilde satın alınabilir.

Football Manager 2023 Xbox sürümü ve Football Manager 2023 Touch'ın geçen yılki seriye benzer şekilde tam PC oyunundan daha ucuz olması bekleniyor.

Football Manager 2022 Xbox sürümü ve Touch sürümü, İngiltere'de 29,99 £ ve ABD'de 39,99 $ olarak fiyatlandırıldı.

Football Manager 2023 hangi cihazlarda olacak?

Football Manager 2023 büyük olasılıkla PC, Mac, Xbox ve mobil cihazlarda oynanabilecek hale gelecek.

Football Manager 2022'nin Xbox ve Mobil sürümü, PC/Mac sürümüyle aynı tarihte piyasaya sürüldü ve 2023 sürümünün de aynı programı izlemesi bekleniyor.

Football Manager 2023 hangi yeni özelliklere sahip olacak?

Football Manager 2023, oyuna bir dizi yeni özelliğin eklendiğini çıkladı ve video oyununun büyük hayran kitlesini tatmin etmeyi umuyor.

Taraftarların beklediği en büyük haberlerden biri de Serie A devi Juventus'un oyunda oynanabilir kulüplerden biri olarak olası dönüşü.

Konami, Juventus'un eFootball ile lisans anlaşmasının sona erdiğini ve bu durumun Juventus'un FM oyununa geri dönmesinin önünü açabileceğini duyurdu. Oyuncular yıllardır oyunda Juventus'un alternatif versiyonunu, Zebre adlı bir takımı seçmek zorunda kaldılar.

Genel olarak geliştirilmiş oyunun yanı sıra, kadın futbolunun oyunun veritabanına entegrasyonu, taraftarların FM23'te görmeyi umduğu bir başka özellik.

Football Manager'ın arkasındaki geliştiriciler, birkaç yıldır kadın futbolu için bir veri tabanı ve teknoloji oluşturuyorlar, ancak FM23 için zamanında kullanıma hazır olup olmayacağı belli değil.

Football Manager 2023 fragmanı

Football Manager 2023'ün fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman genellikle oyunun çıkışından iki ay önce bekleniyor. Geçen yılın programından not alan hayranlar, Eylül ayında simülasyon oyununa bir göz atmayı bekleyebilirler.