Football Manager 2022'nin genç yetenekleri: En iyi genç forvetler, orta sahalar, savunmacılar ve kaleciler
Football Manager oyunlarının en çok keyif veren yanlarından biri, kuşkusuz yeni genç yetenekleri keşfetmek, onları birer dünya yıldızı haline getirmek veya rekor bedellere satmaktır. Her menajer, yeni Lionel Messi’leri, Cristiano Ronaldo’ları ve Virgil van Dijk’ları keşfetmek istemiştir.
Yeni oyuna daha bilgili şekilde bir başlangıç yapabilmeniz için Football Manager 2022’nin en iyi genç golcülerini, orta sahalarını, savunmacılarını ve file bekçilerini derledik.
Bu liste, yalnızca 20 yaşının altındaki oyuncular kapsamaktadır ve dolayısıyla Erling Haaland, Alphonso Davies ve jadon Sancho gibi yıldızlar bu listede yer almamaktadır.
Editörün Seçtikleri
Football Manager 2022 en iyi genç hücumcular
|Oyuncu
|Yaş
|POZİSYON
|UYRUK
|KULÜP
|DEĞER
|Jeremy Doku
|19
|AMRL, ST
|Belçika
|Rennes
|£79m
|Mason Greenwood
|19
|AMR, ST
|İngiltere
|Man UFC
|£67m
|Fabio Silva
|18
|ST
|Portekiz
|Wolves
|£61m
|Ansu Fati
|18
|AMRL, ST
|İspanya
|Barcelona
|£59m
|Joao Pedro
|19
|AMRL, ST
|Brezilya
|Watford
|£35m
|Youssoufa Moukoko
|16
|ST
|Almanya
|Borussia Dortmund
|£35m
|Facundo Pellistri
|19
|AMR, ST
|Uruguay
|Alaves
|£31m
|Yeremy Pino
|18
|AMRLC, FC
|İspanya
|Villarreal
|£30m
|Dane Scarlett
|17
|ST
|İngiltere
|Tottenham
|£26m
|Christos Tzolis
|19
|AMRL, ST
|Yunanistan
|Norwich
|£23m
|Talles Magno
|19
|AMRLC, FC
|Brezilya
|NYCFC
|£16m
|Karim Adeyimi
|19
|AMR, ST
|Almanya
|RB Leipzig
|£15m
|Jon Karrikaburu
|18
|ST
|İspanya
|Real San Sebastian
|£14m
|Yusuf Demir
|18
|AMRLC, FC
|Avusturya
|Barcelona
|£13m
|Mohamed Daramy
|19
|AMRL, ST
|Danimarka
|Ajax
|£13m
|Benjamin Sesko
|18
|ST
|Slovenya
|Red Bull Salzburg
|£12m
|Ernest Poku
|17
|AMRL, ST
|Hollanda
|AZ
|£12m
|Liam Delap
|18
|ST
|İngiltere
|Man City
|£10m
|Angelo
|16
|AMR, ST
|Brezilya
|SAN
|£10m
|Matteo Cancellieri
|19
|AMR, ST
|İtalya
|Verona
|£8m
|Raul Moro
|18
|AMRLC, FC
|İspanya
|Lazio
|£8m
|Kaio Jorge
|19
|ST
|Brezilya
|Zebre
|£7m
|Alan Velasco
|18
|AMRLC, FC
|Arjantin
|Independiente
|£6m
|Facundo Farias
|18
|AMLC, FC
|Arjantin
|Colon
|£5m
|Matias Arezo
|18
|ST
|Uruguay
|River Plate
|£2m
Barcelona’da Messi’nin mirası olan 10 numarayı sırtına geçiren Ansu Fati, buna karşın oyundaki en pahalı genç hücumcu değil. Bu unvan FM 2022’de Jeremy Doku’y ait, Belçikalı’yı ise Mason Greenwood takip ediyor.
Bu listedeki birçok genç yetenek, halihazırda takımlarının önemli birer parçalarılar. Dolayısıyla eğer büyük bir kulüp yönetmiyorsanız, bu isimleri kadronuza katmanız pek de kolay olmayabilir.
Örneğin Tottenham’ın 17 yaşındaki yıldızı Dane Scarlett’i , Harry Kane’in arkasında olmasına karşın üst düzey bir Premier Lig kulübünden koparmanız hiç de kolay olmayacaktır.
Ayrıca Lazio’dan Raul Moro iyi bir kiralık oyuncu tercihi olabilir. Erling Haaland’la kıyaslanan Manchester City’nin genç yeteneği Liam Delap’ı da benzer bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Football Manager 2022 en iyi genç orta sahalar
|Oyuncu
|Yaş
|POZ.
|UYR.
|Kulüp
|Değer
|Jude Bellingham
|18
|DM
|İngiltere
|Borussia Dortmund
|£98m
|Pedri
|18
|AMRLC
|İspanya
|Barcelona
|£94m
|Florian Wirtz
|18
|AMC
|Almanya
|Bayer Leverkusen
|£85m
|Bukayo Saka
|19
|WBL, AMRL
|İngiltere
|Arsenal
|£79m
|Ilaix Moriba
|18
|DM, AMC
|Gine
|RB Leipzig
|£77m
|Eduardo Camavinga
|18
|DM
|Fransa
|Real Madrid
|£67m
|Giovanni Reyna
|18
|AMLC
|ABD
|Borussia Dortmund
|£55m
|Jamal Musiala
|18
|AMRLC
|Almanya
|Bayern Munich
|£53m
|Ryan Gravenberch
|19
|DM, AMC
|Hollanda
|Ajax
|£41m
|Harvey Elliott
|18
|AMRLC
|İngiltere
|Liverpool
|£40m
|Reinier
|19
|AMC
|Brezilya
|Borussia Dortmund
|£40m
|Alfie Devine
|16
|DM, AMC
|İngiltere
|Tottenham
|£38m
|Luka Romero
|16
|AMRLC
|Arjantin
|Lazio
|£33m
|Amad DIallo
|19
|AMRLC
|Fildişi Sahilleri
|Man Utd
|£32m
|Noni Madueke
|19
|AMRLC
|İngiltere
|PSV
|£30m
|Nico WIlliams
|19
|AMRL
|İspanya
|A. Bilbao
|£29m
|Filip Stevanovic
|18
|AMRLC
|Sırbistan
|Heerenveen
|£24m
|Kayky
|18
|AMR
|Brezilya
|Man City
|£24m
|Samuele Ricci
|19
|DM
|İtalya
|Empoli
|£23m
|Yunus Musah
|18
|AMRC
|ABD
|Valencia
|£20m
|Rayan Cherki
|18
|AMRLC, FC
|Fransa
|Lyon
|£20m
|Nico
|19
|DM
|İspanya
|Barcelona
|£19m
|Gavi
|16
|DM, AMC
|İspanya
|Barcelona
|£18m
|Nicolo Rovella
|19
|DM
|İtalya
|Genoa
|£16m
|Hannibal
|18
|AMLC
|Fransa
|Man UFC
|£13m
|Konrad de la Fuente
|19
|AMRL
|ABD
|Marseille
|£12m
|Luka Sucic
|18
|AMC
|Hırvatistan
|Red Bull Salzburg
|£12m
|Tahukiro Nakai
|17
|AMC
|Japonya
|Real Madrid
|£12m
|Francisco Conceicao
|18
|AMRL
|Portekiz
|FC Porto
|£10m
|Sandry
|18
|MC
|Brezilya
|SAN
|£10m
|Alex Baena
|19
|AMRLC
|İspanya
|Girona
|£7m
|Paulo Bernardo
|19
|AMC
|Portekiz
|SLB
|£6m
|Lucien Agoume
|19
|DM, AMC
|Fransa
|Brest
|£3m
İngiltere Milli Takımı’nın ve Borussia Dortmund’un genç yeteneği Jude Bellingham, oyunun en iyisi olma potansiyeline sahip bir isim. Ancak Newcastle United, Paris Saint-Germain veya Manchester City’den birini yönetmiyorsanız, onu hemen transfer etme şansınız zayıf.
Aynı şekilde, 'yeni Iniesta' olarak adlandırılan Barcelona'nın oyun kurucusu Pedri'yi transfer etmeniz de pek mümkün görünmüyor, ancak genç yıldızın potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için Katalan kulübünü yönetmek güzel bir meydan okuma olabilir.
Lazio'nun Meksikalı-Arjantinli orta saha oyuncusu Luka Romero, özellikle de 'Meksikalı Messi' olarak nitelendirildiğini düşündüğünüzde takımınız için cezbedici bir alternatif olabilir. El Clasico’da ve İspanya Milli Takımı’nda boy gösteren en genç oyuncu olma ünvanına sahip Gavi de beklenildiği üzere klasmanının en iyilerinden olarak karşımıza çıkıyor.
Eğer kısıtlı bir transfer bütçesine sahipseniz, Portekiz’i incelemek sizin yararınıza olabilir. Porto’nun yetenekli kenar oyuncusu Francisco Conceicao ve Benfica’nın oyun kurucusu Paulo Bernardo’yu görece uygun bedellere transfer edebilirsiniz.
Football Manager 2022 en iyi genç savunmacılar
|Oyuncu
|Yaş
|POZ.
|Uyruk
|Kulüp
|Değer
|Josko Gvardiol
|19
|DLC
|Hırvatistan
|RB Leipzig
|£68m
|Nuno Mendes
|19
|D/WBL
|Portekiz
|PSG
|£46m
|Luca Netz
|18
|D/WB/AML
|Almanya
|Borussia M'gladbach
|£37m
|Tino Livramento
|18
|D/WBR
|İngiltere
|Southampton
|£34m
|Alejandro Balde
|18
|D/WB/AML
|İspanya
|Barcelona
|£28m
|Migel Gutierrez
|19
|D/WBL
|İspanya
|Real Madrid
|£26m
|Illya Zabarnyi
|18
|DC
|Ukrayna
|Dynamo Kyiv
|£24m
|Deyvne Rensch
|18
|DRLC, DM
|Hollanda
|Ajax
|£20m
|Ricardo Calafiori
|19
|D/WB/ML
|İtalya
|Roma
|£14m
|Tanguy Nianzou
|19
|DC, DM
|Fransa
|Bayern Munich
|£13m
|Kenneth Taylor
|19
|DC, DM, MRLC
|Hollanda
|Ajax
|£12m
|Alejandro Frances
|18
|DRLC
|İspanya
|Zaragoza
|£10m
|Taylor Harwood-Bellis
|19
|DRC
|İngiltere
|Anderlecht
|£9m
|Amadou Onana
|19
|DC, DM
|Belçiks
|LOSC
|£9m
|Renan
|19
|DLC
|Brezilya
|SEP
|£6m
|Kaiky
|17
|DC
|Brezilya
|SAN
|£2m
RB Leipzig’in Hırvat savunmacısı Josko Gvardiol, dünyanın en potansiyelli genç savunmacılarından biri olarak gösteriliyor. Ancak yıldız oyuncu için daha şimdiden oldukça yüksek bir transfer bedeli talep ediliyor.
Benzer şekilde Tino Livramento, Nuno Mendes ve Luca Netz gibi isimleri de oyunun başında transfer etmek isterseniz kulüplerinin dudak uçuklatan bonservis talepleriyle karşılaşabilirsiniz.
“Yeni Marquinhos” olarak atfedilen Santos’un stoperi Kaiky, 6 milyon pound’un altında bir değerle oyuna başlıyor.
Barcelona’nın sol beki Andre Balde, oyunun en iyi beki olma potansiyeline sahip. Ancak kulübü, şimdiden sözleşmesine çok yüksek bir serbest kalma maddesi ekledi.
Football Manager 2022 en iyi genç kaleciler
|Oyuncu
|Yaş
|POZ.
|UYR.
|Kulüp
|DEĞ.
|Maarten Vandervoordt
|19
|GK
|Belçika
|Genk
|£16m
|Ivan Martinez
|19
|GK
|İspanya
|A. Pamplona
|£9m
|Gavin Bazunu
|19
|GK
|İrlanda Cum.
|Portsmouth
|£8m
|Lucas Canizares
|19
|GK
|İspanya
|Real Madrid
|£5m
|James Trafford
|18
|GK
|İngiltere
|Accrington Stanley
|£5m
|Ruslan Nescheret
|19
|GK
|Ukrayna
|Dynamo Kyiv
|£4m
|Andre Gomes
|16
|GK
|Portekiz
|SLB
|£3m
|Rome-Jayden Owusu-Oduro
|17
|GK
|Hollanda
|AZ
|£2m
|Alejandro Iturbe
|17
|GK
|İspanya
|A. Madrid
|£2m
Eğer büyük bir kulübün başındaysanız ve yetenekli bir genç kaleci arıyorsanız, Genk’ten Maarten Vandervoordt aradığınız isim olabilir.
Ancak kısıtlı maddi imkanlara sahipseniz, AZ Alkmaar’dan Rome-Jayden Owusu-Oduro’ya veya Benfica'dan Andre Gomes’e de bakabilirsiniz.
Ayrıca Manchester City’nin genç file bekçileri Gavin Bazunu ve James Trafford da oldukça yüksek potansiyellere sahipler. Ancak bu ikili, oyunun başında kiralık olarak başka takımlarda boy gösteriyorlar, dolayısıyla bir sezon beklemeniz gerekecek.