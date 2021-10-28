Futbolseverlerin ve oyunseverlerin gözdesi Football Manager 2022'de en çok dikkat çeken genç yıldızları derledik.

Football Manager oyunlarının en çok keyif veren yanlarından biri, kuşkusuz yeni genç yetenekleri keşfetmek, onları birer dünya yıldızı haline getirmek veya rekor bedellere satmaktır. Her menajer, yeni Lionel Messi’leri, Cristiano Ronaldo’ları ve Virgil van Dijk’ları keşfetmek istemiştir.

Yeni oyuna daha bilgili şekilde bir başlangıç yapabilmeniz için Football Manager 2022’nin en iyi genç golcülerini, orta sahalarını, savunmacılarını ve file bekçilerini derledik.

Bu liste, yalnızca 20 yaşının altındaki oyuncular kapsamaktadır ve dolayısıyla Erling Haaland, Alphonso Davies ve jadon Sancho gibi yıldızlar bu listede yer almamaktadır.

Football Manager 2022 en iyi genç hücumcular

Oyuncu Yaş POZİSYON UYRUK KULÜP DEĞER Jeremy Doku 19 AMRL, ST Belçika Rennes £79m Mason Greenwood 19 AMR, ST İngiltere Man UFC £67m Fabio Silva 18 ST Portekiz Wolves £61m Ansu Fati 18 AMRL, ST İspanya Barcelona £59m Joao Pedro 19 AMRL, ST Brezilya Watford £35m Youssoufa Moukoko 16 ST Almanya Borussia Dortmund £35m Facundo Pellistri 19 AMR, ST Uruguay Alaves £31m Yeremy Pino 18 AMRLC, FC İspanya Villarreal £30m Dane Scarlett 17 ST İngiltere Tottenham £26m Christos Tzolis 19 AMRL, ST Yunanistan Norwich £23m Talles Magno 19 AMRLC, FC Brezilya NYCFC £16m Karim Adeyimi 19 AMR, ST Almanya RB Leipzig £15m Jon Karrikaburu 18 ST İspanya Real San Sebastian £14m Yusuf Demir 18 AMRLC, FC Avusturya Barcelona £13m Mohamed Daramy 19 AMRL, ST Danimarka Ajax £13m Benjamin Sesko 18 ST Slovenya Red Bull Salzburg £12m Ernest Poku 17 AMRL, ST Hollanda AZ £12m Liam Delap 18 ST İngiltere Man City £10m Angelo 16 AMR, ST Brezilya SAN £10m Matteo Cancellieri 19 AMR, ST İtalya Verona £8m Raul Moro 18 AMRLC, FC İspanya Lazio £8m Kaio Jorge 19 ST Brezilya Zebre £7m Alan Velasco 18 AMRLC, FC Arjantin Independiente £6m Facundo Farias 18 AMLC, FC Arjantin Colon £5m Matias Arezo 18 ST Uruguay River Plate £2m

Barcelona’da Messi’nin mirası olan 10 numarayı sırtına geçiren Ansu Fati, buna karşın oyundaki en pahalı genç hücumcu değil. Bu unvan FM 2022’de Jeremy Doku’y ait, Belçikalı’yı ise Mason Greenwood takip ediyor.

Bu listedeki birçok genç yetenek, halihazırda takımlarının önemli birer parçalarılar. Dolayısıyla eğer büyük bir kulüp yönetmiyorsanız, bu isimleri kadronuza katmanız pek de kolay olmayabilir.

Örneğin Tottenham’ın 17 yaşındaki yıldızı Dane Scarlett’i , Harry Kane’in arkasında olmasına karşın üst düzey bir Premier Lig kulübünden koparmanız hiç de kolay olmayacaktır.

Ayrıca Lazio’dan Raul Moro iyi bir kiralık oyuncu tercihi olabilir. Erling Haaland’la kıyaslanan Manchester City’nin genç yeteneği Liam Delap’ı da benzer bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Football Manager 2022 en iyi genç orta sahalar

Oyuncu Yaş POZ. UYR. Kulüp Değer Jude Bellingham 18 DM İngiltere Borussia Dortmund £98m Pedri 18 AMRLC İspanya Barcelona £94m Florian Wirtz 18 AMC Almanya Bayer Leverkusen £85m Bukayo Saka 19 WBL, AMRL İngiltere Arsenal £79m Ilaix Moriba 18 DM, AMC Gine RB Leipzig £77m Eduardo Camavinga 18 DM Fransa Real Madrid £67m Giovanni Reyna 18 AMLC ABD Borussia Dortmund £55m Jamal Musiala 18 AMRLC Almanya Bayern Munich £53m Ryan Gravenberch 19 DM, AMC Hollanda Ajax £41m Harvey Elliott 18 AMRLC İngiltere Liverpool £40m Reinier 19 AMC Brezilya Borussia Dortmund £40m Alfie Devine 16 DM, AMC İngiltere Tottenham £38m Luka Romero 16 AMRLC Arjantin Lazio £33m Amad DIallo 19 AMRLC Fildişi Sahilleri Man Utd £32m Noni Madueke 19 AMRLC İngiltere PSV £30m Nico WIlliams 19 AMRL İspanya A. Bilbao £29m Filip Stevanovic 18 AMRLC Sırbistan Heerenveen £24m Kayky 18 AMR Brezilya Man City £24m Samuele Ricci 19 DM İtalya Empoli £23m Yunus Musah 18 AMRC ABD Valencia £20m Rayan Cherki 18 AMRLC, FC Fransa Lyon £20m Nico 19 DM İspanya Barcelona £19m Gavi 16 DM, AMC İspanya Barcelona £18m Nicolo Rovella 19 DM İtalya Genoa £16m Hannibal 18 AMLC Fransa Man UFC £13m Konrad de la Fuente 19 AMRL ABD Marseille £12m Luka Sucic 18 AMC Hırvatistan Red Bull Salzburg £12m Tahukiro Nakai 17 AMC Japonya Real Madrid £12m Francisco Conceicao 18 AMRL Portekiz FC Porto £10m Sandry 18 MC Brezilya SAN £10m Alex Baena 19 AMRLC İspanya Girona £7m Paulo Bernardo 19 AMC Portekiz SLB £6m Lucien Agoume 19 DM, AMC Fransa Brest £3m

İngiltere Milli Takımı’nın ve Borussia Dortmund’un genç yeteneği Jude Bellingham, oyunun en iyisi olma potansiyeline sahip bir isim. Ancak Newcastle United, Paris Saint-Germain veya Manchester City’den birini yönetmiyorsanız, onu hemen transfer etme şansınız zayıf.

Aynı şekilde, 'yeni Iniesta' olarak adlandırılan Barcelona'nın oyun kurucusu Pedri'yi transfer etmeniz de pek mümkün görünmüyor, ancak genç yıldızın potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için Katalan kulübünü yönetmek güzel bir meydan okuma olabilir.

Lazio'nun Meksikalı-Arjantinli orta saha oyuncusu Luka Romero, özellikle de 'Meksikalı Messi' olarak nitelendirildiğini düşündüğünüzde takımınız için cezbedici bir alternatif olabilir. El Clasico’da ve İspanya Milli Takımı’nda boy gösteren en genç oyuncu olma ünvanına sahip Gavi de beklenildiği üzere klasmanının en iyilerinden olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer kısıtlı bir transfer bütçesine sahipseniz, Portekiz’i incelemek sizin yararınıza olabilir. Porto’nun yetenekli kenar oyuncusu Francisco Conceicao ve Benfica’nın oyun kurucusu Paulo Bernardo’yu görece uygun bedellere transfer edebilirsiniz.

Football Manager 2022 en iyi genç savunmacılar

Oyuncu Yaş POZ. Uyruk Kulüp Değer Josko Gvardiol 19 DLC Hırvatistan RB Leipzig £68m Nuno Mendes 19 D/WBL Portekiz PSG £46m Luca Netz 18 D/WB/AML Almanya Borussia M'gladbach £37m Tino Livramento 18 D/WBR İngiltere Southampton £34m Alejandro Balde 18 D/WB/AML İspanya Barcelona £28m Migel Gutierrez 19 D/WBL İspanya Real Madrid £26m Illya Zabarnyi 18 DC Ukrayna Dynamo Kyiv £24m Deyvne Rensch 18 DRLC, DM Hollanda Ajax £20m Ricardo Calafiori 19 D/WB/ML İtalya Roma £14m Tanguy Nianzou 19 DC, DM Fransa Bayern Munich £13m Kenneth Taylor 19 DC, DM, MRLC Hollanda Ajax £12m Alejandro Frances 18 DRLC İspanya Zaragoza £10m Taylor Harwood-Bellis 19 DRC İngiltere Anderlecht £9m Amadou Onana 19 DC, DM Belçiks LOSC £9m Renan 19 DLC Brezilya SEP £6m Kaiky 17 DC Brezilya SAN £2m

RB Leipzig’in Hırvat savunmacısı Josko Gvardiol, dünyanın en potansiyelli genç savunmacılarından biri olarak gösteriliyor. Ancak yıldız oyuncu için daha şimdiden oldukça yüksek bir transfer bedeli talep ediliyor.

Benzer şekilde Tino Livramento, Nuno Mendes ve Luca Netz gibi isimleri de oyunun başında transfer etmek isterseniz kulüplerinin dudak uçuklatan bonservis talepleriyle karşılaşabilirsiniz.

“Yeni Marquinhos” olarak atfedilen Santos’un stoperi Kaiky, 6 milyon pound’un altında bir değerle oyuna başlıyor.

Barcelona’nın sol beki Andre Balde, oyunun en iyi beki olma potansiyeline sahip. Ancak kulübü, şimdiden sözleşmesine çok yüksek bir serbest kalma maddesi ekledi.

Football Manager 2022 en iyi genç kaleciler

Oyuncu Yaş POZ. UYR. Kulüp DEĞ. Maarten Vandervoordt 19 GK Belçika Genk £16m Ivan Martinez 19 GK İspanya A. Pamplona £9m Gavin Bazunu 19 GK İrlanda Cum. Portsmouth £8m Lucas Canizares 19 GK İspanya Real Madrid £5m James Trafford 18 GK İngiltere Accrington Stanley £5m Ruslan Nescheret 19 GK Ukrayna Dynamo Kyiv £4m Andre Gomes 16 GK Portekiz SLB £3m Rome-Jayden Owusu-Oduro 17 GK Hollanda AZ £2m Alejandro Iturbe 17 GK İspanya A. Madrid £2m

Eğer büyük bir kulübün başındaysanız ve yetenekli bir genç kaleci arıyorsanız, Genk’ten Maarten Vandervoordt aradığınız isim olabilir.

Ancak kısıtlı maddi imkanlara sahipseniz, AZ Alkmaar’dan Rome-Jayden Owusu-Oduro’ya veya Benfica'dan Andre Gomes’e de bakabilirsiniz.

Ayrıca Manchester City’nin genç file bekçileri Gavin Bazunu ve James Trafford da oldukça yüksek potansiyellere sahipler. Ancak bu ikili, oyunun başında kiralık olarak başka takımlarda boy gösteriyorlar, dolayısıyla bir sezon beklemeniz gerekecek.

Daha fazla okuma