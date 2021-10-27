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Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi oyuncular hangileri?

Ethem Sündük
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Getty/Goal composite
Transfer pazarında elin kolun bağlı mı? Hiç telaşlanma, ücretsiz olarak sözleşme imzalayabileceğin bazı oyuncuları derledik.

Finans konusunda ihtiyatlı olmak, futbol menajerliğinin kilit noktalarından birisidir. Football Manager 2022'de de bu durum farklı değil. 

Nakit sıkıntısı çeken ve transfer bütçesi olmayan bir takımı yönetiyorsanız, takımınızı güçlendirmek için bir nevi 'kurnaz' menajer olmanız gerekiyor. 

İyi haber şu ki ücretsiz olarak yapacağınız transferlerde yetenek sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Goal, size FM 22'deki en iyi seçeneklerden bazılarını sunuyor. 

Editörün Seçtikleri

Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi kaleciler 

İsim Yaş Mevki Ülke
Willy Caballero 39 GK Arjantin 
Carlos Abad 26 GK İspanya
Ander Bardaji 26 GK İspanya
Ali Alhamada 29 GK Komorlar
Abdoulaye Diallo 29 GK Senegal
Nathan Cremillieux 21 GK Fransa
Ataberk Dadakdeniz 21 GK Türkiye
Keiren Westwood 36 GK İrlanda Cumhuriyeti
Juan Pablo Carrizo 37 GK Arjantin
Beto 39 GK Portekiz

İyi kaleciler oyunda çok değerlidir ve Football Manager 2022'de sözleşmesi biten dünya standartlarında çok fazla kaleci yok.

Bununla birlikte, eski Chelsea ve Manchester City file bekçisi Willy Caballero'nun bonservisi elinde ancak oyunda 39 yaşında ve oldukça hızlı bir şekilde emekli olma ihtimali var. 

Bonservisi elinde olan kalecilerin çoğu, muhtemelen en iyi ihtimalle 'Championship' seviyesindedir ancak Keiren Westwood ve Abdoulaye Diallo da dahil olmak üzere birçok uluslararası oyuncu var.

Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi defans oyuncular

İsim Yaş Mevki Ülke
Eliaquim Mangala 30 DC Fransa
Mateo Mussachio 30 DC Arjantin
Neven Subotic 32 DC Sırbistan
Sidnei 31 DC Brezilya
Joris Gnagnon 24 DC / DM Fransa
Branislav Ivanovic 37 DRC Sırbistan
Fabio Coentrao 33 DL / WBL / AMRLC Portekiz
Kwadwo Asamoah 32 DL / WBL Gana
Neil Taylor 32 DL / WBL Galler
Dani Alves 38 DR / WBR / MRC Brezilya
Francis 25 DR / WBR İspanya
Ivan 27 DR / WBR İspanya
Marc Navarro 26 DR / WBR / MR İspanya
Ahmed Elmohamady 33 DR / WBR / MR Mısır

Barcelona ve Brezilya'nın efsanevi kanat oyuncusu Dani Alves, oyunun başında ücretsiz olarak mevcut ve yönettiğiniz takıma bağlı olarak iyi bir katkı sağlayabilir. Alves, ekonomik sıkıntılar çeken Katalan takımına yardım etmek için Camp Nou'ya dönmeye açık olduğunu ve tecrübesinin Barelona'ya önemli katkılar yapacağını ima etmişti. 

Bir başka emektar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan defans oyuncusu Branislav Ivanovic de ücretsiz olarak transfer edilebilir. Ancak, Sırp oyuncu en iyi günlerini geride bıraktı. Ivanovic'in vatandaşı olan Neven Subotic ise biraz daha genç ve Jurgen Klopp'un Borussia Dortmund'uyla yaşadığı altın çağını çoktan geride bırakmış olsa da hala sağlam bir stoper özelliklerine sahip.

Eliaquim Mangala, Sidney ve Mateo Mussachio gibi en iyi durumda olan birkaç defans oyuncusu da tercih edilebilir. 

Watford'un eski bek oyuncusu Marc Navarro yirmili yaşlarının ortasındayken Fransız stoper Joris Gnagnon ise fiziksel açıdan zirve yıllarına yaklaşıyor.

Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi orta saha oyuncuları

İsim  Yaş Mevki Ülke
Jack Wilshere 29 DM / AMRLC İngiltere
Ljubomir Fejsa 32 DM Sırbistan
Nigel de Jong 36 DM Hollanda
Jack Rodwell 30 DC / DM İngiltere
Mattheus Oliveira 27 AMLC Brezilya
Paulinho 33 DM / AMC Brezilya
Nabil Bentaleb 26 DM Cezair
Clement Grenier 30 DM Fransa
Diego Perrotti 33 AMRLC Arjantin
Mohamed Bahlouli 21 AMLC Fransa
Robbie Brady 29 DL / WBL / AML İrlanda Cumhuriyeti
Federico Cartabia 28 AMRLC Arjantin 
Jordon Ibe 25 AMRL İngiltere
Giovani dos Santos 32 AMRLC / FC Meksika
Callum Gribbin 22 AMRC İngiltere
Oscar Romero 29 AMRLC Paraguay
Gaston Ramirez 30 AMRLC / FC Uruguay
Sebastian Giovinco 34 AMLC / FC Itaya
Hatem Ben Arfa 34 AMRC / FC Fransa
Kevin Mirallas 33 AMRLC Belçika
Jack Byrne 25 AMRLC İrlanda Cumhuriyeti

Football Manager 2022'de, hala Premier Lig veya Championship düzeyindeki bir kulüpte iş yapabilecek çok sayıda bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu var. 

Bunların arasında Arsenal ve West Ham United'ın eski oyun kurucusu Jack Wilshere var. Bir profesyonel olarak performansıyla hüsran yaratmış olan bir oyuncunun, İngiltere Milli Takımı için tekrar oynamasını sağlayabilir misin?  

Liverpool ve Bournemouth eski kanat oyuncusu Jordon Ibe en iyi dönemine girerken İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nın oyuncusu Robbie Brady de yeni bir takım arayışında.

Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncularından Paulinho, 'çok kötü' kategorisine girebilir ancak birçok takım, Barcelona ve Tottenham'da forma giymiş bir orta saha oyuncusunu takımında görmek isteyebilir. 

Jack Byrne'ın kariyeri ise Manchester City'den ayrıldıktan sonra umduğu gibi gitmedi. APOEL'den ayrılan Bryne'ın bonservisi şu anda elinde. 

Gaston Ramirez, Diego Perrotti ve Sebastian Giovinco da dahil olmak üzere, oyunun başında bir dizi uluslararası deneyime sahip oyuncu yakalanabilir.

Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi forvetler

İsim  Yaş Posizyon Ülke
Carlos Tevez 37 AMC / FC Arjantin
Fernando Llorente 36 ST İspanya
Sergio Diaz 23 AMC / FC Paraguay
Andy Carroll 32 ST İngiltere
Graziano Pelle 36 ST İtalya
Wilfried Bony 32 ST Fildişi Sahili
Giuseppe Rossi 34 ST İtalya

Carlos Tevez 40 yaşına doğru yaklaşıyor ancak Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo gibi yaşlandıkça iyi performansını sürdürme olasılığına sahip. Ona hala bir şans verip iyi bir verim alabilirsiniz. 

Peki, Andy Carroll'a bir şans daha vermeye ne dersin? Liverpool bir zamanların gözde forveti için 35 milyon sterlin ödemişti. Ancak, İngiliz futbolcunun kariyeri sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı. Şimdi ise otuzlu yaşlarının başında olan Carroll, doğru bir sistemle gelişebilir. 

Swansea'nın eski forvetleri Wilfried Bony ve Fernando Llorente'nin de bonservisi elinde. Graziano Pelle ve Giuseppe Rossi'yi de alarak forvet hattınızı iki tecrübeli İtalyan oyuncudan oluşturabilirsiniz.

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