Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi oyuncular hangileri?
Finans konusunda ihtiyatlı olmak, futbol menajerliğinin kilit noktalarından birisidir. Football Manager 2022'de de bu durum farklı değil.
Nakit sıkıntısı çeken ve transfer bütçesi olmayan bir takımı yönetiyorsanız, takımınızı güçlendirmek için bir nevi 'kurnaz' menajer olmanız gerekiyor.
İyi haber şu ki ücretsiz olarak yapacağınız transferlerde yetenek sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Goal, size FM 22'deki en iyi seçeneklerden bazılarını sunuyor.
Editörün Seçtikleri
Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi kaleciler
|İsim
|Yaş
|Mevki
|Ülke
|Willy Caballero
|39
|GK
|Arjantin
|Carlos Abad
|26
|GK
|İspanya
|Ander Bardaji
|26
|GK
|İspanya
|Ali Alhamada
|29
|GK
|Komorlar
|Abdoulaye Diallo
|29
|GK
|Senegal
|Nathan Cremillieux
|21
|GK
|Fransa
|Ataberk Dadakdeniz
|21
|GK
|Türkiye
|Keiren Westwood
|36
|GK
|İrlanda Cumhuriyeti
|Juan Pablo Carrizo
|37
|GK
|Arjantin
|Beto
|39
|GK
|Portekiz
İyi kaleciler oyunda çok değerlidir ve Football Manager 2022'de sözleşmesi biten dünya standartlarında çok fazla kaleci yok.
Bununla birlikte, eski Chelsea ve Manchester City file bekçisi Willy Caballero'nun bonservisi elinde ancak oyunda 39 yaşında ve oldukça hızlı bir şekilde emekli olma ihtimali var.
Bonservisi elinde olan kalecilerin çoğu, muhtemelen en iyi ihtimalle 'Championship' seviyesindedir ancak Keiren Westwood ve Abdoulaye Diallo da dahil olmak üzere birçok uluslararası oyuncu var.
Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi defans oyuncular
|İsim
|Yaş
|Mevki
|Ülke
|Eliaquim Mangala
|30
|DC
|Fransa
|Mateo Mussachio
|30
|DC
|Arjantin
|Neven Subotic
|32
|DC
|Sırbistan
|Sidnei
|31
|DC
|Brezilya
|Joris Gnagnon
|24
|DC / DM
|Fransa
|Branislav Ivanovic
|37
|DRC
|Sırbistan
|Fabio Coentrao
|33
|DL / WBL / AMRLC
|Portekiz
|Kwadwo Asamoah
|32
|DL / WBL
|Gana
|Neil Taylor
|32
|DL / WBL
|Galler
|Dani Alves
|38
|DR / WBR / MRC
|Brezilya
|Francis
|25
|DR / WBR
|İspanya
|Ivan
|27
|DR / WBR
|İspanya
|Marc Navarro
|26
|DR / WBR / MR
|İspanya
|Ahmed Elmohamady
|33
|DR / WBR / MR
|Mısır
Barcelona ve Brezilya'nın efsanevi kanat oyuncusu Dani Alves, oyunun başında ücretsiz olarak mevcut ve yönettiğiniz takıma bağlı olarak iyi bir katkı sağlayabilir. Alves, ekonomik sıkıntılar çeken Katalan takımına yardım etmek için Camp Nou'ya dönmeye açık olduğunu ve tecrübesinin Barelona'ya önemli katkılar yapacağını ima etmişti.
Bir başka emektar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan defans oyuncusu Branislav Ivanovic de ücretsiz olarak transfer edilebilir. Ancak, Sırp oyuncu en iyi günlerini geride bıraktı. Ivanovic'in vatandaşı olan Neven Subotic ise biraz daha genç ve Jurgen Klopp'un Borussia Dortmund'uyla yaşadığı altın çağını çoktan geride bırakmış olsa da hala sağlam bir stoper özelliklerine sahip.
Eliaquim Mangala, Sidney ve Mateo Mussachio gibi en iyi durumda olan birkaç defans oyuncusu da tercih edilebilir.
Watford'un eski bek oyuncusu Marc Navarro yirmili yaşlarının ortasındayken Fransız stoper Joris Gnagnon ise fiziksel açıdan zirve yıllarına yaklaşıyor.
Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi orta saha oyuncuları
|İsim
|Yaş
|Mevki
|Ülke
|Jack Wilshere
|29
|DM / AMRLC
|İngiltere
|Ljubomir Fejsa
|32
|DM
|Sırbistan
|Nigel de Jong
|36
|DM
|Hollanda
|Jack Rodwell
|30
|DC / DM
|İngiltere
|Mattheus Oliveira
|27
|AMLC
|Brezilya
|Paulinho
|33
|DM / AMC
|Brezilya
|Nabil Bentaleb
|26
|DM
|Cezair
|Clement Grenier
|30
|DM
|Fransa
|Diego Perrotti
|33
|AMRLC
|Arjantin
|Mohamed Bahlouli
|21
|AMLC
|Fransa
|Robbie Brady
|29
|DL / WBL / AML
|İrlanda Cumhuriyeti
|Federico Cartabia
|28
|AMRLC
|Arjantin
|Jordon Ibe
|25
|AMRL
|İngiltere
|Giovani dos Santos
|32
|AMRLC / FC
|Meksika
|Callum Gribbin
|22
|AMRC
|İngiltere
|Oscar Romero
|29
|AMRLC
|Paraguay
|Gaston Ramirez
|30
|AMRLC / FC
|Uruguay
|Sebastian Giovinco
|34
|AMLC / FC
|Itaya
|Hatem Ben Arfa
|34
|AMRC / FC
|Fransa
|Kevin Mirallas
|33
|AMRLC
|Belçika
|Jack Byrne
|25
|AMRLC
|İrlanda Cumhuriyeti
Football Manager 2022'de, hala Premier Lig veya Championship düzeyindeki bir kulüpte iş yapabilecek çok sayıda bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu var.
Bunların arasında Arsenal ve West Ham United'ın eski oyun kurucusu Jack Wilshere var. Bir profesyonel olarak performansıyla hüsran yaratmış olan bir oyuncunun, İngiltere Milli Takımı için tekrar oynamasını sağlayabilir misin?
Liverpool ve Bournemouth eski kanat oyuncusu Jordon Ibe en iyi dönemine girerken İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nın oyuncusu Robbie Brady de yeni bir takım arayışında.
Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncularından Paulinho, 'çok kötü' kategorisine girebilir ancak birçok takım, Barcelona ve Tottenham'da forma giymiş bir orta saha oyuncusunu takımında görmek isteyebilir.
Jack Byrne'ın kariyeri ise Manchester City'den ayrıldıktan sonra umduğu gibi gitmedi. APOEL'den ayrılan Bryne'ın bonservisi şu anda elinde.
Gaston Ramirez, Diego Perrotti ve Sebastian Giovinco da dahil olmak üzere, oyunun başında bir dizi uluslararası deneyime sahip oyuncu yakalanabilir.
Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi forvetler
|İsim
|Yaş
|Posizyon
|Ülke
|Carlos Tevez
|37
|AMC / FC
|Arjantin
|Fernando Llorente
|36
|ST
|İspanya
|Sergio Diaz
|23
|AMC / FC
|Paraguay
|Andy Carroll
|32
|ST
|İngiltere
|Graziano Pelle
|36
|ST
|İtalya
|Wilfried Bony
|32
|ST
|Fildişi Sahili
|Giuseppe Rossi
|34
|ST
|İtalya
Carlos Tevez 40 yaşına doğru yaklaşıyor ancak Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo gibi yaşlandıkça iyi performansını sürdürme olasılığına sahip. Ona hala bir şans verip iyi bir verim alabilirsiniz.
Peki, Andy Carroll'a bir şans daha vermeye ne dersin? Liverpool bir zamanların gözde forveti için 35 milyon sterlin ödemişti. Ancak, İngiliz futbolcunun kariyeri sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı. Şimdi ise otuzlu yaşlarının başında olan Carroll, doğru bir sistemle gelişebilir.
Swansea'nın eski forvetleri Wilfried Bony ve Fernando Llorente'nin de bonservisi elinde. Graziano Pelle ve Giuseppe Rossi'yi de alarak forvet hattınızı iki tecrübeli İtalyan oyuncudan oluşturabilirsiniz.
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