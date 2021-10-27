Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi oyuncular hangileri?

Transfer pazarında elin kolun bağlı mı? Hiç telaşlanma, ücretsiz olarak sözleşme imzalayabileceğin bazı oyuncuları derledik.

Finans konusunda ihtiyatlı olmak, futbol menajerliğinin kilit noktalarından birisidir. Football Manager 2022'de de bu durum farklı değil.

Nakit sıkıntısı çeken ve transfer bütçesi olmayan bir takımı yönetiyorsanız, takımınızı güçlendirmek için bir nevi 'kurnaz' menajer olmanız gerekiyor.

İyi haber şu ki ücretsiz olarak yapacağınız transferlerde yetenek sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Goal, size FM 22'deki en iyi seçeneklerden bazılarını sunuyor.

Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi kaleciler

İsim Yaş Mevki Ülke Willy Caballero 39 GK Arjantin Carlos Abad 26 GK İspanya Ander Bardaji 26 GK İspanya Ali Alhamada 29 GK Komorlar Abdoulaye Diallo 29 GK Senegal Nathan Cremillieux 21 GK Fransa Ataberk Dadakdeniz 21 GK Türkiye Keiren Westwood 36 GK İrlanda Cumhuriyeti Juan Pablo Carrizo 37 GK Arjantin Beto 39 GK Portekiz

İyi kaleciler oyunda çok değerlidir ve Football Manager 2022'de sözleşmesi biten dünya standartlarında çok fazla kaleci yok.

Bununla birlikte, eski Chelsea ve Manchester City file bekçisi Willy Caballero'nun bonservisi elinde ancak oyunda 39 yaşında ve oldukça hızlı bir şekilde emekli olma ihtimali var.

Bonservisi elinde olan kalecilerin çoğu, muhtemelen en iyi ihtimalle 'Championship' seviyesindedir ancak Keiren Westwood ve Abdoulaye Diallo da dahil olmak üzere birçok uluslararası oyuncu var.

Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi defans oyuncular

İsim Yaş Mevki Ülke Eliaquim Mangala 30 DC Fransa Mateo Mussachio 30 DC Arjantin Neven Subotic 32 DC Sırbistan Sidnei 31 DC Brezilya Joris Gnagnon 24 DC / DM Fransa Branislav Ivanovic 37 DRC Sırbistan Fabio Coentrao 33 DL / WBL / AMRLC Portekiz Kwadwo Asamoah 32 DL / WBL Gana Neil Taylor 32 DL / WBL Galler Dani Alves 38 DR / WBR / MRC Brezilya Francis 25 DR / WBR İspanya Ivan 27 DR / WBR İspanya Marc Navarro 26 DR / WBR / MR İspanya Ahmed Elmohamady 33 DR / WBR / MR Mısır

Barcelona ve Brezilya'nın efsanevi kanat oyuncusu Dani Alves, oyunun başında ücretsiz olarak mevcut ve yönettiğiniz takıma bağlı olarak iyi bir katkı sağlayabilir. Alves, ekonomik sıkıntılar çeken Katalan takımına yardım etmek için Camp Nou'ya dönmeye açık olduğunu ve tecrübesinin Barelona'ya önemli katkılar yapacağını ima etmişti.

Bir başka emektar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan defans oyuncusu Branislav Ivanovic de ücretsiz olarak transfer edilebilir. Ancak, Sırp oyuncu en iyi günlerini geride bıraktı. Ivanovic'in vatandaşı olan Neven Subotic ise biraz daha genç ve Jurgen Klopp'un Borussia Dortmund'uyla yaşadığı altın çağını çoktan geride bırakmış olsa da hala sağlam bir stoper özelliklerine sahip.

Eliaquim Mangala, Sidney ve Mateo Mussachio gibi en iyi durumda olan birkaç defans oyuncusu da tercih edilebilir.

Watford'un eski bek oyuncusu Marc Navarro yirmili yaşlarının ortasındayken Fransız stoper Joris Gnagnon ise fiziksel açıdan zirve yıllarına yaklaşıyor.

Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi orta saha oyuncuları

İsim Yaş Mevki Ülke Jack Wilshere 29 DM / AMRLC İngiltere Ljubomir Fejsa 32 DM Sırbistan Nigel de Jong 36 DM Hollanda Jack Rodwell 30 DC / DM İngiltere Mattheus Oliveira 27 AMLC Brezilya Paulinho 33 DM / AMC Brezilya Nabil Bentaleb 26 DM Cezair Clement Grenier 30 DM Fransa Diego Perrotti 33 AMRLC Arjantin Mohamed Bahlouli 21 AMLC Fransa Robbie Brady 29 DL / WBL / AML İrlanda Cumhuriyeti Federico Cartabia 28 AMRLC Arjantin Jordon Ibe 25 AMRL İngiltere Giovani dos Santos 32 AMRLC / FC Meksika Callum Gribbin 22 AMRC İngiltere Oscar Romero 29 AMRLC Paraguay Gaston Ramirez 30 AMRLC / FC Uruguay Sebastian Giovinco 34 AMLC / FC Itaya Hatem Ben Arfa 34 AMRC / FC Fransa Kevin Mirallas 33 AMRLC Belçika Jack Byrne 25 AMRLC İrlanda Cumhuriyeti

Football Manager 2022'de, hala Premier Lig veya Championship düzeyindeki bir kulüpte iş yapabilecek çok sayıda bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu var.

Bunların arasında Arsenal ve West Ham United'ın eski oyun kurucusu Jack Wilshere var. Bir profesyonel olarak performansıyla hüsran yaratmış olan bir oyuncunun, İngiltere Milli Takımı için tekrar oynamasını sağlayabilir misin?

Liverpool ve Bournemouth eski kanat oyuncusu Jordon Ibe en iyi dönemine girerken İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nın oyuncusu Robbie Brady de yeni bir takım arayışında.

Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncularından Paulinho, 'çok kötü' kategorisine girebilir ancak birçok takım, Barcelona ve Tottenham'da forma giymiş bir orta saha oyuncusunu takımında görmek isteyebilir.

Jack Byrne'ın kariyeri ise Manchester City'den ayrıldıktan sonra umduğu gibi gitmedi. APOEL'den ayrılan Bryne'ın bonservisi şu anda elinde.

Gaston Ramirez, Diego Perrotti ve Sebastian Giovinco da dahil olmak üzere, oyunun başında bir dizi uluslararası deneyime sahip oyuncu yakalanabilir.

Football Manager 2022'de bonservisi elinde olan en iyi forvetler

İsim Yaş Posizyon Ülke Carlos Tevez 37 AMC / FC Arjantin Fernando Llorente 36 ST İspanya Sergio Diaz 23 AMC / FC Paraguay Andy Carroll 32 ST İngiltere Graziano Pelle 36 ST İtalya Wilfried Bony 32 ST Fildişi Sahili Giuseppe Rossi 34 ST İtalya

Carlos Tevez 40 yaşına doğru yaklaşıyor ancak Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo gibi yaşlandıkça iyi performansını sürdürme olasılığına sahip. Ona hala bir şans verip iyi bir verim alabilirsiniz.

Peki, Andy Carroll'a bir şans daha vermeye ne dersin? Liverpool bir zamanların gözde forveti için 35 milyon sterlin ödemişti. Ancak, İngiliz futbolcunun kariyeri sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı. Şimdi ise otuzlu yaşlarının başında olan Carroll, doğru bir sistemle gelişebilir.

Swansea'nın eski forvetleri Wilfried Bony ve Fernando Llorente'nin de bonservisi elinde. Graziano Pelle ve Giuseppe Rossi'yi de alarak forvet hattınızı iki tecrübeli İtalyan oyuncudan oluşturabilirsiniz.

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