Football Manager 2022: Çıkış tarihi, yeni özellikler, fiyat ve oynanabilecek cihazlar

Futbolseverlerin büyük bir heyecan ve ilgiyle beklediği Football Manager 2022 9 Kasım'da satışa sunulurken, oyuna ilişkin tüm detayları GOAL Türkiye'de bulabilirsiniz.

Kasım ayında oyunseverlerle buluşan Football Manager 2022, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Football Manager 2021'in devamı niteliğinde. FM 2021'in 446 milyondan fazla maça sahne olduğu düşünüldüğünde popülaritesi daha iyi anlaşılan FM 22, birçok yeniliği de beraberinde getirdi.

Bu nedenle oyunu kendiniz için veya bir başkasına hediye etmek için almayı düşünüyorsanız, yenilikleri merak ediyorsanız ya da genel olarak FM 22'yi merak ediyorsanız, GOAL Türkiye size bilmeniz gereken her şeyi sunuyor!

Football Manager 2022 ne kadara mal olacak?

Steam'de satışa sunulan Football Manager'in çıkış fiyatı 299 TL olarak açıklandı.

Football Manager 2022 hangi cihazlarda olacak?

Football Manager 2022 bilgisayar, Mac, Xbox ve mobil cihazlarda oynanabilecek.

Kullanıcıların daha önce bu araçlarda oynayabildiği Football Manager 2022 Touch ise sadece Nintendo Switch'te oynanabilecek.

Football Manager 2022 hangi yeni özelliklere sahip olacak?

Geçen yıl Football Manager 2021, xG verileri ve maç analizleri de dahil olmak üzere bazı yeniliklerle gelmişti. Football Manager 2022 de şüphesiz bazı yenilikleri beraberinde getirecek.

İşte oyundaki bazı yeni özellikler:

Transfer sistemi değişiklikleri

Football Manager Studio Direktörü Miles Jacobson, küresel Covid-19 pandemisinden kaynaklanan finansal gerçekleri yansıtmak için oyunun transfer sisteminde bazı değişikliklerin yapıldığını belirtti.

Jacobson Eylül ayında yazdığı bir blog gönderisinde, "Normalden çok daha fazla kulüp oyuna çok daha düşük bütçelerle başlayacak veya oyuncu satmak zorunda kalacak. Diğerleri ise kadrodaki oyuncu sayılarını ve maaş giderlerini azaltmak için mücadele edecek" demişti.

FM 21'de transferin son günü dramasına katılabilirdiniz ancak FM 22'de takvimdeki gerçek kaosu hissetmek için bir takım ince ayarların yapıldığını söylemek mümkün.

Menajer teklifleri, takımınızda sözleşmesi sona eren oyuncular, ilgi çekenler ve transfer listesindeki oyuncular arasında filtreleme yapabileceksiniz.

Grafikler

Football Manager'in her yeni sürümünde oyundaki grafikleri iyileştirmek için çaba gösterildi ve bu durum FM 22 için de değişmedi.

3D oyundaki animasyonlar, top sürme gibi özelliklerin daha gerçekçi görünmesi için yoğun bir mesai harcandı ve daha dinamik hale geldi.

Oyuncular oyundaki durumlara olduğu gibi tepki verecek ve topa sahip olma problemlerinin tahmin edildiği bir pres uygulanacak.

Veri merkezi

Son oyuna veri analizi ve xG özelliklerini başarıyla getiren FM, 2022 versiyonunda da veri merkezine ilişkin istatistiklere daha fazla ağırlık verecek.

Verilerin daha fazla görsel sunumu olacak ve oyunculardan daha yüksek performans alabilmek için veri analistlerini meşgul edebileceksiniz.

Teknik heyetle yapılan toplantılarda oyuncuların potansiyellerine ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceğinizi sorabilecek ve oyuncuların gelişimlerine ilişkin toplantılar düzenleyebileceksiniz.

Ligler ve lisanslar

Football Manager 2022 lisanslamada önümüzdeki günlerde bir güncelleme yapacak oyuna ilişkin dikkat çeken bir detay Manchester United ile Sega arasındaki bir ticari marka anlaşmazlığından ötürü Manchester United'ın oyunda olmaması olacak.

Manchester United oyun tarihinde ilk kez Manchester UFC veya Man UFC olarak anılacak.

Football Manager 2021 beş kıtaya yayılmış 52 farklı ülkeden 100'den fazla lige ev sahipliği yaptı ve Football Manager 2022 de benzer seçeneklere sahip olacak. FM forumlarındaki ortak istek ise Japonya Ligi'nin de oyuna dahil edilmesi şeklinde.

Kadın futbolu

2021'de Football Manager'in arkasındaki beyinler kadın futbolunun da önümüzdeki yıllarda oyuna dahil edileceğini açıklamıştı. Football Manager Stüdyo Direktörü Miles Jacobson, Temmuz ayında yaptığı açıklamada bunu düzgün bir şekilde yapmak istedikleri için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtmişti. Oyunun kadın futbolu araştırmasından sorumlu olarak atanan Tina Keech ise gerekli veritabanını oluşturmanın birkaç yıl alacağını söyledi. Bu nedenle kadın futbolu FM 22'de olmayacak ancak kadın teknik direktörler Football Manager'in bazı sürümlerinde yer alacak.

Covid-19 etkileri olacak mı?

Covid-19 Football Manager 2022'de oyuncuları etkilemeyecek. Oyunun geliştiricileri konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada oyunun gerçeklikten bir kaçış olmasını istediklerini belirtti.

Jacobson Eylül ayındaki güncellemesinde bu durumu, "Oyuncular Covid nedeniyle maç kaçırmayacak. Oyuncuların tatilden dönerken karantinada kalmasına gerek olmayacak ve hayır, sağlık görevlilerinin hazırlık maçlarını iptal etmesine izin vermeyeceğiz. Kalabalık stadyumlar pandemi öncesindeki seviyelerde dolacak ve kulüplerin finansal durumu zamanla normale dönecek" şeklinde açıklamıştı.

Football Manager 2022'deki wonderkid'ler

Ansu Fati, Jude Bellingham ve Pedri gibi çok sayıda büyük potansiyeli barındıran oyunda bu isimleri transfer etmek elbette ki kolay olmayacak.

Football Manager 2022'deki en iyi bedelsiz oyuncular

Dani Alves, Carlos Tevez ve Jack Wilshre Football Maanager 2022'de sözleşmesi sona eren en iyi bedelsiz isimler olarak öne çıkıyor.