Oyun

Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri, orta sahaları, defansları, kalecileri

Son güncelleme
Yorum()
Getty/Goal composite
Onlara Wonderkid diyorlar. FM 2020'de kadronuza katabileceğiniz en iyi genç futbolcuları pozisyon pozisyon derledik.

Football Manager serisinin yeni oyunu FM 2020 satışa sunuldu.

Bu oyunu oynamanın en eğlenceli yanlarından biri geleceğin yıldızlarını keşfetmek. Yeni Neymar'lar, yeni Messi'ler bulmak ve onları dünya çapında yıldızlara dönüştürmek.

Haberin devamı aşağıda

İyi bir kadro oluşturmanın ve transferde daha ekonomik davranmanın anahtarı genç oyuncuları tespit edebilmek.

Editörün Seçtikleri

Goal Türkiye imdadınıza yetişti ve oyunun en iyi gençlerini derledi.

Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp
Joao Felix 18 Portekiz Atletico Madrid
Erling Haaland 19 Norveç Red Bull Salzburg
Jadon Sancho 19 İngiltere Borussia Dortmund
Danylo Sikan 18 Ukrayna Dynamo Kiev
Leonardo Campana 18 Ekvador Barcelona SC
Lincoln 18 Brezilya Flamengo
Willem Geubbels 18 Fransa Monaco
Gabriel Martinelli 18 Brezilya Arsenal
Pietro Pellegri 18 İtalya Monaco
Mason Greenwood 17 İngiltere Manchester United
Rodrygo 18 Brezilya Real Madrid
Vinicius Jr. 19 Brezilya Real Madrid
Callum Hudson-Odoi 18 İngiltere Chelsea
Adil Aouchiche 17 Fransa Paris Saint-Germain
Kaio Jorge 17 Brezilya Santos
Ansu Fati 16 İspanya Barcelona
Troy Parrott 17 İrlanda Tottenham
Louie Barry 16 İngiltere Barcelona
Fabio Silva 17 Portekiz Porto
Jann-Fiete Arp 19 Almanya Bayern Münih
Amine Gouiri 19 Fransa Lyon
Myron Boadu 18 Hollanda Ajax
Moise Kean 19 İtalya Everton
Rayan Cherki 15 Fransa Lyon
Diego Lainez 19 Meksika Betis ('Real Hispalis')
Emile Smith Rowe 18 İngiltere Arsenal
Emanuel Vignato 18 İtalya Chievo
Reiss Nelson 19 İngiltere Arsenal
Sebastiano Esposito 16 İtalya Inter
Giacomo Raspadori 18 İtalya Sassuolo

Phil Foden Manchester City 2019-20

Football Manager 2020'nin en iyi genç orta saha oyuncuları

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp
Lee Kang-in 18 Güney Kore Valencia
Heorhiy Tsitaishvili 18 Ukrayna Dinamo Kiev
Takefusa Kubo 18 Japonya Real Madrid
Mohammed Ihattaren 17 Hollanda PSV
Thiago Almada 18 Arjantin Velez Sarsfield
Sergio Gomez 18 İspanya Borussia Dortmund
Ryan Gravenberch 17 Hollanda Ajax
Domink Szoboszlai 18 Macaristan Red Bull Salzburg
Hugo Felix 15 Portekiz Benfica
Sandro Tonali 19 İtalya Brescia
Phil Foden 19 İngiltere Manchester City
Efrain Alvarez 17 Meksika LA Galaxy
Steve Mvoue 17 Kamerun Azur Star Yaounde
Matias Palacios 17 Arjantin San Lorenzo
Pedri 16 İspanya Las Palmas / Barcelona
Giovanni Reyna 16 ABD Borussia Dortmund
Daniel Maldini 17 İtalya AC Milan
Eduardo 16 Angola Rennes
Xavi Simons 16 Hollanda Paris Saint-Germain
Harvey Elliott 16 İngiltere Liverpool
Karamoko Dembele 16 İskoçya Celtic
Florentino Luis 19 Portekiz Benfica
Nohan Kenneh 16 İngiltere Leeds United
Alessio Riccardi 18 İtalya Roma
Hamed Junior Traore 19 Fildişi Sahili Empoli
Ilaix Moriba 16 Gine Barcelona
Riqui Puig 19 İspanya Barcelona
Hannibal Mejbri 16 Fransa Manchester United
Angel Gomes 18 İngiltere Manchester United

Sergino Dest Ajax 2019-20

Football Manager 2020'nin en iyi genç savunma oyuncuları

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp
Ozan Kabak 19 Türkiye Schalke
Juan Miranda 19 İspanya Barcelona
Ki-Jana Hoever 17 Hollanda Liverpool
Benoit Badiashile 18 Fransa Monaco
Eric Garcia 18 İspanya Manchester City
Ethan Ampadu 18 Galler Chelsea
Sergino Dest 18 ABD Ajax
Sebastian Walukiewicz 19 Polonya Cagliari
Luan Candido 18 Brezilya RB Leipzig
Rayan Ait-Nouri 18 Fransa Angers
Jonathan Panzo 18 İngiltere Monaco
Max Aarons 19 İngiltere Norwich City
Sepp van den Berg 17 Hollanda Liverpool
Timothee Pembele 16 Fransa Paris Saint-Germain
Liam Morrison 16 İskoçya Bayern Münih
Matthijs de Ligt 19 Hollanda Juventus
Jean-Clair Todibo 19 Fransa Barcelona
Nicolo Armini 18 İtalya Lazio
William Saliba 18 Fransa Arsenal

Ozan Kabak Schalke 03112019

Football Manager 2020'nin en iyi genç kalecileri

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp
Christian Fruchtl 19 Almanya Bayern Münih
Gabriel Brazao 18 Brezilya Inter
Gavin Bazunu 17 İrlanda Manchester City
Lucas Bergstrom 16 Finlandiya Chelsea
Lucas Canizares 17 İspanya Real Madrid
Coniah Boyce-Clarke 16 İngiltere Reading
Gabriel Slonina 15 ABD Chicago Fire
Diogo Costa 19 Portekiz Porto
Ivan Martinez 17 İspanya Osasuna ('Atletico Pamplona')
Manuel Gasparini 17 İtalya Udinese
Alessandro Plizzari 19 İtalya AC Milan

Kapat