Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri, orta sahaları, defansları, kalecileri
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Getty/Goal composite
Football Manager serisinin yeni oyunu FM 2020 satışa sunuldu.
Bu oyunu oynamanın en eğlenceli yanlarından biri geleceğin yıldızlarını keşfetmek. Yeni Neymar'lar, yeni Messi'ler bulmak ve onları dünya çapında yıldızlara dönüştürmek.
İyi bir kadro oluşturmanın ve transferde daha ekonomik davranmanın anahtarı genç oyuncuları tespit edebilmek.
Goal Türkiye imdadınıza yetişti ve oyunun en iyi gençlerini derledi.
Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri
|Oyuncu
|Yaş
|Uyruk
|Kulüp
|Joao Felix
|18
|Portekiz
|Atletico Madrid
|Erling Haaland
|19
|Norveç
|Red Bull Salzburg
|Jadon Sancho
|19
|İngiltere
|Borussia Dortmund
|Danylo Sikan
|18
|Ukrayna
|Dynamo Kiev
|Leonardo Campana
|18
|Ekvador
|Barcelona SC
|Lincoln
|18
|Brezilya
|Flamengo
|Willem Geubbels
|18
|Fransa
|Monaco
|Gabriel Martinelli
|18
|Brezilya
|Arsenal
|Pietro Pellegri
|18
|İtalya
|Monaco
|Mason Greenwood
|17
|İngiltere
|Manchester United
|Rodrygo
|18
|Brezilya
|Real Madrid
|Vinicius Jr.
|19
|Brezilya
|Real Madrid
|Callum Hudson-Odoi
|18
|İngiltere
|Chelsea
|Adil Aouchiche
|17
|Fransa
|Paris Saint-Germain
|Kaio Jorge
|17
|Brezilya
|Santos
|Ansu Fati
|16
|İspanya
|Barcelona
|Troy Parrott
|17
|İrlanda
|Tottenham
|Louie Barry
|16
|İngiltere
|Barcelona
|Fabio Silva
|17
|Portekiz
|Porto
|Jann-Fiete Arp
|19
|Almanya
|Bayern Münih
|Amine Gouiri
|19
|Fransa
|Lyon
|Myron Boadu
|18
|Hollanda
|Ajax
|Moise Kean
|19
|İtalya
|Everton
|Rayan Cherki
|15
|Fransa
|Lyon
|Diego Lainez
|19
|Meksika
|Betis ('Real Hispalis')
|Emile Smith Rowe
|18
|İngiltere
|Arsenal
|Emanuel Vignato
|18
|İtalya
|Chievo
|Reiss Nelson
|19
|İngiltere
|Arsenal
|Sebastiano Esposito
|16
|İtalya
|Inter
|Giacomo Raspadori
|18
|İtalya
|Sassuolo
Football Manager 2020'nin en iyi genç orta saha oyuncuları
|Oyuncu
|Yaş
|Uyruk
|Kulüp
|Lee Kang-in
|18
|Güney Kore
|Valencia
|Heorhiy Tsitaishvili
|18
|Ukrayna
|Dinamo Kiev
|Takefusa Kubo
|18
|Japonya
|Real Madrid
|Mohammed Ihattaren
|17
|Hollanda
|PSV
|Thiago Almada
|18
|Arjantin
|Velez Sarsfield
|Sergio Gomez
|18
|İspanya
|Borussia Dortmund
|Ryan Gravenberch
|17
|Hollanda
|Ajax
|Domink Szoboszlai
|18
|Macaristan
|Red Bull Salzburg
|Hugo Felix
|15
|Portekiz
|Benfica
|Sandro Tonali
|19
|İtalya
|Brescia
|Phil Foden
|19
|İngiltere
|Manchester City
|Efrain Alvarez
|17
|Meksika
|LA Galaxy
|Steve Mvoue
|17
|Kamerun
|Azur Star Yaounde
|Matias Palacios
|17
|Arjantin
|San Lorenzo
|Pedri
|16
|İspanya
|Las Palmas / Barcelona
|Giovanni Reyna
|16
|ABD
|Borussia Dortmund
|Daniel Maldini
|17
|İtalya
|AC Milan
|Eduardo
|16
|Angola
|Rennes
|Xavi Simons
|16
|Hollanda
|Paris Saint-Germain
|Harvey Elliott
|16
|İngiltere
|Liverpool
|Karamoko Dembele
|16
|İskoçya
|Celtic
|Florentino Luis
|19
|Portekiz
|Benfica
|Nohan Kenneh
|16
|İngiltere
|Leeds United
|Alessio Riccardi
|18
|İtalya
|Roma
|Hamed Junior Traore
|19
|Fildişi Sahili
|Empoli
|Ilaix Moriba
|16
|Gine
|Barcelona
|Riqui Puig
|19
|İspanya
|Barcelona
|Hannibal Mejbri
|16
|Fransa
|Manchester United
|Angel Gomes
|18
|İngiltere
|Manchester United
Football Manager 2020'nin en iyi genç savunma oyuncuları
|Oyuncu
|Yaş
|Uyruk
|Kulüp
|Ozan Kabak
|19
|Türkiye
|Schalke
|Juan Miranda
|19
|İspanya
|Barcelona
|Ki-Jana Hoever
|17
|Hollanda
|Liverpool
|Benoit Badiashile
|18
|Fransa
|Monaco
|Eric Garcia
|18
|İspanya
|Manchester City
|Ethan Ampadu
|18
|Galler
|Chelsea
|Sergino Dest
|18
|ABD
|Ajax
|Sebastian Walukiewicz
|19
|Polonya
|Cagliari
|Luan Candido
|18
|Brezilya
|RB Leipzig
|Rayan Ait-Nouri
|18
|Fransa
|Angers
|Jonathan Panzo
|18
|İngiltere
|Monaco
|Max Aarons
|19
|İngiltere
|Norwich City
|Sepp van den Berg
|17
|Hollanda
|Liverpool
|Timothee Pembele
|16
|Fransa
|Paris Saint-Germain
|Liam Morrison
|16
|İskoçya
|Bayern Münih
|Matthijs de Ligt
|19
|Hollanda
|Juventus
|Jean-Clair Todibo
|19
|Fransa
|Barcelona
|Nicolo Armini
|18
|İtalya
|Lazio
|William Saliba
|18
|Fransa
|Arsenal
Football Manager 2020'nin en iyi genç kalecileri
|Oyuncu
|Yaş
|Uyruk
|Kulüp
|Christian Fruchtl
|19
|Almanya
|Bayern Münih
|Gabriel Brazao
|18
|Brezilya
|Inter
|Gavin Bazunu
|17
|İrlanda
|Manchester City
|Lucas Bergstrom
|16
|Finlandiya
|Chelsea
|Lucas Canizares
|17
|İspanya
|Real Madrid
|Coniah Boyce-Clarke
|16
|İngiltere
|Reading
|Gabriel Slonina
|15
|ABD
|Chicago Fire
|Diogo Costa
|19
|Portekiz
|Porto
|Ivan Martinez
|17
|İspanya
|Osasuna ('Atletico Pamplona')
|Manuel Gasparini
|17
|İtalya
|Udinese
|Alessandro Plizzari
|19
|İtalya
|AC Milan