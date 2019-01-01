Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri, orta sahaları, defansları, kalecileri

Onlara Wonderkid diyorlar. FM 2020'de kadronuza katabileceğiniz en iyi genç futbolcuları pozisyon pozisyon derledik.

Football Manager serisinin yeni oyunu FM 2020 satışa sunuldu.

Bu oyunu oynamanın en eğlenceli yanlarından biri geleceğin yıldızlarını keşfetmek. Yeni Neymar'lar, yeni Messi'ler bulmak ve onları dünya çapında yıldızlara dönüştürmek.

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İyi bir kadro oluşturmanın ve transferde daha ekonomik davranmanın anahtarı genç oyuncuları tespit edebilmek.

Goal imdadınıza yetişti ve oyunun en iyi gençlerini derledi.

Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp Joao Felix 18 Erling Haaland 19 Norveç Red Bull Salzburg Jadon Sancho 19 İngiltere Danylo Sikan 18 Leonardo Campana 18 SC Lincoln 18 Flamengo Willem Geubbels 18 Gabriel Martinelli 18 Brezilya Pietro Pellegri 18 İtalya Monaco Mason Greenwood 17 İngiltere Rodrygo 18 Brezilya Vinicius Jr. 19 Brezilya Real Madrid Callum Hudson-Odoi 18 İngiltere Adil Aouchiche 17 Fransa Kaio Jorge 17 Brezilya Santos Ansu Fati 16 İspanya Barcelona Troy Parrott 17 İrlanda Louie Barry 16 İngiltere Barcelona Fabio Silva 17 Portekiz Jann-Fiete Arp 19 Amine Gouiri 19 Fransa Myron Boadu 18 Moise Kean 19 İtalya Rayan Cherki 15 Fransa Lyon Diego Lainez 19 Betis ('Real Hispalis') Emile Smith Rowe 18 İngiltere Arsenal Emanuel Vignato 18 İtalya Reiss Nelson 19 İngiltere Arsenal Sebastiano Esposito 16 İtalya Giacomo Raspadori 18 İtalya

Football Manager 2020'nin en iyi genç orta saha oyuncuları

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp Lee Kang-in 18 Heorhiy Tsitaishvili 18 Ukrayna Dinamo Kiev Takefusa Kubo 18 Real Madrid Mohammed Ihattaren 17 Hollanda Thiago Almada 18 Velez Sarsfield Sergio Gomez 18 İspanya Borussia Dortmund Ryan Gravenberch 17 Hollanda Ajax Domink Szoboszlai 18 Macaristan Red Bull Salzburg Hugo Felix 15 Portekiz Sandro Tonali 19 İtalya Brescia Phil Foden 19 İngiltere Efrain Alvarez 17 Meksika LA Galaxy Steve Mvoue 17 Kamerun Azur Star Yaounde Matias Palacios 17 Arjantin San Lorenzo Pedri 16 İspanya Las Palmas / Barcelona Giovanni Reyna 16 Borussia Dortmund Daniel Maldini 17 İtalya AC Eduardo 16 Angola Xavi Simons 16 Hollanda Paris Saint-Germain Harvey Elliott 16 İngiltere Karamoko Dembele 16 İskoçya Florentino Luis 19 Portekiz Benfica Nohan Kenneh 16 İngiltere Leeds United Alessio Riccardi 18 İtalya Hamed Junior Traore 19 Ilaix Moriba 16 Gine Barcelona Riqui Puig 19 İspanya Barcelona Hannibal Mejbri 16 Fransa Manchester United Angel Gomes 18 İngiltere Manchester United

Football Manager 2020'nin en iyi genç savunma oyuncuları

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp Ozan Kabak 19 Türkiye Juan Miranda 19 İspanya Barcelona Ki-Jana Hoever 17 Hollanda Liverpool Benoit Badiashile 18 Fransa Monaco Eric Garcia 18 İspanya Manchester City Ethan Ampadu 18 Chelsea Sergino Dest 18 ABD Ajax Sebastian Walukiewicz 19 Luan Candido 18 Brezilya Rayan Ait-Nouri 18 Fransa Angers Jonathan Panzo 18 İngiltere Monaco Max Aarons 19 İngiltere Norwich City Sepp van den Berg 17 Hollanda Liverpool Timothee Pembele 16 Fransa Paris Saint-Germain Liam Morrison 16 İskoçya Bayern Münih Matthijs de Ligt 19 Hollanda Jean-Clair Todibo 19 Fransa Barcelona Nicolo Armini 18 İtalya William Saliba 18 Fransa Arsenal

Football Manager 2020'nin en iyi genç kalecileri