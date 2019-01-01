Football Manager 2020 ne zaman çıkacak? FM 2020 ne kadar?

Futbol hayranlarının merakla beklediği Football Manager serisinin yeni sürümü oyunseverlerle buluşuyor. İşte bilmeniz gerekenler...

Sports Interactive, popüler oyunu Football Manager'in 2019 sürümünü piyasaya sunuyor.

Bir önceki oyunda bir milyonun üzerinde satışa ulaşan şirket, FM 2020'yle birlikte daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör olma sevdalılarının vazgeçilmez adresi Football Manager'in yeni oyunuyla ilgili bildiklerimize göz atalım...

Football Manager 2020'nin çıkış tarihi ne?

FM 2020'nin çıkış tarihi 19 Kasım olarak açıklandı.

Football Manager Touch 2020 ve Football Manager Mobile 2020 de aynı tarihlerde çıkacak.

27 Ağustos'tan çıkış tarihine kadar olan sürede ön sipariş verenler oyunu yüzde 10'luk bir indirimle alabilecekler.

Ayrıca, ön sipariş verenler 19 Kasım'ı beklemek zorunda kalmayacaklar ve yaklaşık iki hafta önceden oyunu indirebilecekler.

Aşağıda oyunun ilk fragmanının videosuna göz atabilirsiniz...

Football Manager 2020 hangi platformlarda var? Playstation'da var mı?

Football Manager 2020'yi oynamak isteyenlerin PC'ye ya da Mac'e sahip olmaları ya da Google Stadia'ya üye olmaları gerekiyor.

Football Manager 2020 Touch ve Football Manager 2020 Mobile de Nintendo Switch'lerde, tabletlerde ve cep telefonlarında oynanabilecek.

Oyunu Playstation'dan ya da Xbox'tan oynama şansınız bulunmuyor.

We're delighted that Football Manager 2020 is going to be a @GoogleStadia launch title 🎮



We're not ready to reveal further details on the #Stadia or Steam release but keep an eye on https://t.co/fgSVoTm6jy and FM socials for updates in Aug and Sept. https://t.co/oE7IEfPVaA — Football Manager (@FootballManager) June 6, 2019

Football Manager 2020'nin satış fiyatı ne?

FM 2020'yi ön siparişle almak için 161.10 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Oyunun standart fiyatı ise 179 TL olacak.

Football Manager 2020 Touch'ın fiyatı ise 89 TL olarak belirlendi.