24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Rui Pinto GOAL GFX HDGetty GOAL
Çeviri:

Football Leaks’in arkasındaki isim olan Rui Pinto bir bağış kampanyası başlattı: "Hayatımdan endişe ediyorum, bana yardım edin"

M.City

Rui Pinto, bilişime tutkuyla bağlı genç bir Portekizli ve eski bir tarih öğrencisi olarak, tam anlamıyla bilinmeyen bir isim olmaktan çıkıp dünya futbolunun en tartışmalı ve etkili figürlerinden biri haline geldi. Portekizli isim, 2015 yılında Avrupa elit futbolundaki iddia edilen muhasebe usulsüzlüklerini ifşa etme amacıyla Football Leaks platformunu kurdu. John takma adıyla faaliyet gösteren kurucu, e-postalar, gizli sözleşmeler ve çeşitli kulüp ile spor ajanslarına ait işlemleri içeren milyonlarca dosyayı izinsiz şekilde ele geçirdi.



Yıllar içinde ortaya çıkan olaylar arasında, Manchester City ile ilgili olan da yer alıyor; kulüp finansal ihlal suçlamalarının tamamından suçlu bulundu.


Birkaç dakika önce Twitter hesabı üzerinden Rui Pinto, tanık koruma programından çıkarıldığını ve artık hayatından endişe ettiğini açıkladı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin