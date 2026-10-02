Football Leaks’in arkasındaki isim olan Rui Pinto bir bağış kampanyası başlattı: "Hayatımdan endişe ediyorum, bana yardım edin"

Rui Pinto, bilişime tutkuyla bağlı genç bir Portekizli ve eski bir tarih öğrencisi olarak, tam anlamıyla bilinmeyen bir isim olmaktan çıkıp dünya futbolunun en tartışmalı ve etkili figürlerinden biri haline geldi. Portekizli isim, 2015 yılında Avrupa elit futbolundaki iddia edilen muhasebe usulsüzlüklerini ifşa etme amacıyla Football Leaks platformunu kurdu. John takma adıyla faaliyet gösteren kurucu, e-postalar, gizli sözleşmeler ve çeşitli kulüp ile spor ajanslarına ait işlemleri içeren milyonlarca dosyayı izinsiz şekilde ele geçirdi.









Yıllar içinde ortaya çıkan olaylar arasında, Manchester City ile ilgili olan da yer alıyor; kulüp finansal ihlal suçlamalarının tamamından suçlu bulundu.





Birkaç dakika önce Twitter hesabı üzerinden Rui Pinto, tanık koruma programından çıkarıldığını ve artık hayatından endişe ettiğini açıkladı.