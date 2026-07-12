Folarin Balogun’un uzaklaştırma cezasının kaldırılmasıyla ilgili tuhaf ayrıntılar aniden gün yüzüne çıktı

FIFA’nın Folarin Balogun ile ilgili çok tartışılan kararı hakkında yeni ve tuhaf ayrıntılar ortaya çıktı. The Times gazetesi muhabiri Martyn Ziegler’in bildirdiğine göre, disiplin kurulunun sadece bir üyesi, Amerikalı forvetin Dünya Kupası’ndaki cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Diğer on yedi üye ise tamamen devre dışı bırakıldı. Haberde, “FIFA disiplin komisyonu başkanı Mohammad Al-Kamali, diğer on yedi komisyon üyesini davaya dahil etmeden, Amerikalı forvet Folarin Balogun’un cezasını kaldırma yönünde tartışmalı bir karar aldı” deniyor.

Balogun, son 16 turunda Bosna-Hersek’e karşı oynanan maçta (2-0) sert bir faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. Forvet oyuncusu otomatik olarak bir maçlık cezaya çarptırılmıştı, ancak FIFA bu cezayı akıl almaz bir şekilde ortadan kaldırdı.

Bu karar, futbol dünyasından şiddetli eleştirilere yol açtı. UEFA, bu durumu “benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve haksız” bir gelişme olarak nitelendirdi. Ayrıca FIFA’nın şeffaf olmama konusunda da eleştiriliyor: Kararla ilgili hiçbir resmi belge veya gerekçe yayınlanmadı, bu da spekülasyonları daha da alevlendiriyor.

Ayrıca dikkat çeken bir nokta da, Başkan Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile temasa geçtikten sonra, cezasının kaldırılmasında rol oynadığını iddia etmesidir. Infantino, temasın gerçekleştiğini doğruladı, ancak konunun “bağımsız bir organ” tarafından ele alındığını vurguladı. Ancak bu durum, kararın tek bir kişi tarafından alındığı göz önüne alındığında, daha da fazla soru işareti yaratıyor.

Al-Kamali ise şimdilik konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayı reddediyor; ancak bu arada, yaşanan tartışma nedeniyle Infantino’nun konumu oldukça zayıflamış görünüyor. Birçok futbol federasyonu desteğini yeniden gözden geçiriyor ve uluslararası futbol camiasında Infantino’nun giderek daha fazla izole olduğu konuşuluyor.

Ayrıca, FIFA tüzüğünü değiştirerek başkanlık için yeni bir dönem açma planları da şimdilik rafa kaldırılmış görünüyor.