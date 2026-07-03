Foggia, Genel Müdür Francavilla: "25 Temmuz'da Serie C'ye yeniden kabul edileceğiz." Casillo: "Auteri yeni teknik direktör"

Foggia’da basın toplantısı zamanı. Zaccheria Stadyumu’ndaki Fesce Salonu’nda, Rossoneri’nin yeni sezonu resmen başladı. Kulübün gelecek planlarını anlatan Gennaro Casillo, kulübe eşlik edecek üç yeni ismi hemen duyurdu: Teknik direktör olarak Pavone, sportif direktör olarak Casella ve teknik direktörlük koltuğunda Auteri. Başkan, Rossoneri’nin yeni projesinden şöyle bahsetti: "Yeni proje bugün başlıyor. Artık ikinci bir şansımız var: biz böyle görüyoruz. Son yıllarda bir kimlik eksikliği vardı, Calcio Foggia kimliğini kaybetmiş gibi görünüyordu. Calcio Foggia’da bir futbol okulu yoktu. San Ciro sahasını kullanacak olan gençlik sektöründen yeniden başlıyoruz ve birkaç hafta önceki toplantıya katılan dört yüz çocuktan yola çıkıyoruz. Gençlik sektörü Calcio Foggia’ya geri dönüyor; ancak geçen sezon yaptığı çalışmalar için Capitanata Spor Vakfı’na teşekkür ediyoruz. Burada bulunan ve bugün sizlere tanıtacağımız Gianluca Torma ile anlaştık. Bütçenin büyük bir kısmını gençlik sektörüne yatıracağız.”





Stadyum konusuna gelince ise Casillo şunları söyledi: “Dün stadyum meselesi için Galasso ve Di Molfetta ile görüşmeler yaptık. Belediye yönetiminin bize destek olması için Belediye Başkanı’na başvurduk. Zaccheria, bu şehir için bir simgedir. Ailelerin maçlar sırasında stadyumu en iyi koşullarda deneyimleyebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.”





Foggia Başkanı, spor merkezi konusuna da değinerek sözlerine şöyle devam etti: "Croci Nord'u kullanabileceğiz, ancak biz kendimize ait bir çim saha spor merkezi istiyoruz; hatta belki bir futbolcudan vazgeçip tamamen bize ait bir tesise sahip olmayı tercih ederiz. Longo ve diğer iki teknik direktörle görüştük ve sonunda seçimimiz Auteri'den yana oldu; kararımız budur."





Auteri’ye yönelik özel bir istek: “Şeffaflık ve açıklık sözü veriyoruz; ne yapacağımızı her zaman söyleyeceğiz, ama bunun ötesine geçmeyeceğiz çünkü Foggia belki de en güzel kulüplerden biridir. Auteri ile görüştüğümüzde, Zaccheria’ya on bin seyircinin geri dönmesini ve güzel futbolun yeniden yaşanmasını sağlamasını istedik. Foggia’ya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. O, o teknik direktörlük koltuğuna can atıyordu ve bizim de o deneyime sahip benzer bir profile ihtiyacımız vardı; buraya gelme isteği bize çok hoş geldi. Tekrar sahneye çıkmak istiyor."









Gelecek sezonun hedefleri konusunda Gennaro Casillo açık sözlü: “Harika bir sezon geçirmeyi planlıyoruz. Sakin bir lig olacak ama Foggia’ya güzel oyun geri dönmeli ve taraftarlar stadyuma geri dönecek, çünkü güzel futbolun geri geleceğinden eminiz.”





Kırmızı-siyah kulübün başına geçtiği ilk aylar ve yerel iş dünyasıyla olan ilişkisi hakkında: “Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü on ardışık mağlubiyetin ardından, her şeyi hemen yeniden düzenleyememenin verdiği pişmanlık ve moral bozukluğu yaşadım. Sponsorlara şunu söylemek istiyorum: Kimse yardım etmek zorunda hissetmemeli, ancak biz bölgeden çok şey bekliyoruz.”





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Rossoneri kulübünün genel müdürü Giovanni Francavilla, Serie C’ye yeniden kabul edilme konusuna değindi: “Serie D ligine kayıt işlemleri için çalışıyoruz; ardından bir sonraki Serie C sezonuna yeniden kabul edilmek üzere gerekli belgeleri sunacağız. Bugün Serie D kayıt portalı açılıyor ve gerekli belgelerin 10 Temmuz’a kadar teslim edilmesi gerekiyor. Ardından 20 Temmuz'a kadar yeniden kabul için gerekli belgeleri sunacağız; bu süreç 25 Temmuz'da Federasyon Konseyi tarafından onaylanacak. O günden itibaren futbolcuların sözleşmelerini sunmaya başlayabileceğiz."





Geleceğe gelince ise: “Küme düşmemize rağmen sıfırdan başlama şansına sahibiz, çünkü sanki iki ayda bir şampiyonluk kazanmışız gibi. Pavone ve Casella şimdiden menajerler ve kulüplerle temas kurarak, henüz yazılı bir anlaşma yapamadan görüşmeler yürütüyorlar; 25 Temmuz’dan itibaren ise piyasada birçok futbolcu olacak. Makine hazır: şu anda tamirhanede, sonra da hızla yola çıkacak.”





Genel müdür, Rossoneri taraftarlarından net bir talepte bulundu: "Taraftarlardan 30 Haziran’a kadar olan her şeyi unutmalarını istiyorum. Hep birlikte yeniden başlıyoruz ve birkaç ayda bir şampiyonluk kazandık, buradan devam edeceğiz. Hazırlık kampı için Ağustos ortasına kadar iki aşamada çalışacağız."