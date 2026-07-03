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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia’da Auteri, teknik direktörlük koltuğu için favori gösteriliyor

Foggia
Transfers

Foggia 1920 futbol kulübü için hareketli saatler yaşanıyor; kulüp hem saha içi hem de kulüp yönetimi ile ilgili sorunlarla boğuşuyor. Beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece, kırmızı-siyahlı kulübün yönetimi, geçen sezon sahada aldığı küme düşme sonucunun ardından Lega Pro ligine yeniden kabul edilmesi bekleniyor.


YENİ TEKNİK DİREKTÖR - Teknik kadro konusunda ise kulüp, yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, son saatlerde Taranto’nun teknik direktörlüğüyle de adı anılan Gaetano Auteri ile temaslar olduğu bildiriliyor.

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