Foggia, Casillo: "Play-off'a kalmamızın resmiyet kazanmasını bekliyoruz, Zaccheria'da oynayacağız"

Foggia Başkanı Gennaro Casillo, sahada yaşanan küme düşüşünün ardından kulübünün Serie C'deki geleceği konusunda pes etmiyor. Ternana'nın iflası, geride kalan sezonda küme düşen kulüplerden birinin yeniden kabul edilmesine yol açacak ve Foggia kulübü bu konuda umutlu.

İl Confesercenti başkanlığına atanan Casillo, foggiacalciomania.com'un haberine göre, bu fırsatı kulübün durumunu değerlendirmek için kullandı: "Sağlam temeller atmak için çalışıyoruz ve büyük olasılıkla, yeniden kabulün resmiyet kazanmasından önce bile abonelik kampanyasını duyuracağız, çünkü gerçekleştirmekte olduğumuz proje öncelikle kurumsal organizasyona odaklanmalı ve taraftarların da dediği gibi, lig kategorisi bir ayrıntıdır."

Devam ediyor: "Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve hazırlıksız yakalanmayacağız. Sözleşmelere uymak zorundayız ve 30 Haziran'a kadar hiçbir şeyi resmileştiremeyiz. Artık önemli tarihler yaklaşıyor, bu yüzden sadece zaman meselesi."

Stadyum konusunda da iyi haberler var: “Foggia nihayet tüm kurallara uygun bir Zaccheria stadyumunda oynayacak. Belediye ile yaptığımız son toplantıda, ligin başlaması için stadyumdaki çalışmaların tamamlanmış olacağına dair bana güvence verdiler. Durumu takip edeceğiz. Şimdi bu şehri hak eden bir Foggia oluşturmaya odaklanalım. Hepimiz bunu istiyoruz. Şubat ayında göreve geldiğimizden beri, çözmemiz gereken pek çok durum olduğu için bir an bile durmadık. Biraz daha sabır, sonra Foggia tarihinin yeni bir sayfasını yazmaya başlayacağız.”