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Fofo bir roket yaratıyor: Ademi'nin olağanüstü hızı şaşırtıcı bir Nijerya yemeğini ortaya çıkarıyor

K. Adeyemi
Barcelona
Barcelona - Racing Santander
Racing Santander
La Liga
Almanya
İspanya

Barcelona yıldızının hayatındaki gizli sır

Hızı, ne bir tesadüfün ne de yalnızca spor salonlarındaki çetin antrenmanların ürünüydü; bilakis Nijerya mutfağından gelen gizli bir reçeteydi. Alman yıldız Karim Adeyemi, Almanya Ligi'nin en hızlı oyuncusu olmasının ardındaki gerçek sırrı böyle açıkladı.

Her şeyin bir açıklaması vardır, bir futbolcunun olağanüstü hızının bile. Şubat 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund forması altında Chelsea filelerine attığı efsanevi golün ardından Adeyemi, gücünün kaynağını açıklamaya karar verdi.

O dönem henüz 21 yaşında olan ve Bundesliga'da en yüksek hız rekorunu elinde bulunduran forvet, bu başarıyı karmaşık bir fiziksel programa değil, Nijeryalı babasının genlerine ve aile köklerinden öğrendiği geleneksel bir yemeğe bağladı.

Maçın ardından İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı ilgi çekici bir röportajda Adeyemi, hayret verici koşma yeteneğini "fufu" adı verilen ve yerel olarak "akbu" diye bilinen bir yemeğe bağladığında sürpriz yaptı.

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"Fufu" sıradan bir öğün değil; Nijerya beslenmesinde temel ve kutsal bir Afrika yemeğidir. Yalnızca fermente edilmiş ve haşlanmış manyoktan yapılan, yumuşak, kalın ve son derece esnek bir hamurdur ve vücuda muazzam ve sürdürülebilir bir enerji verir.

İşte bu "Nijerya yakıtı", Adeyemi'nin resmi maçlarda saatte 36,6 ile 36,7 kilometre arasında değişen çılgın hızlara ulaşmasını sağlayan şeydir; bazı ölçümlerde bundan daha yüksek zirve hızlar da kaydedildi. Böylece kendisi, yalnızca hızlı bir yetenek olmaktan çıkıp durdurulması imkânsız insan bir füzeye dönüştü.

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