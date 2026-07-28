Cape Verde Milli Takımı'nın kalecisi Vozinha, tanınmayan bir oyuncudan dünya çapında övgüler alan bir fenomene dönüşerek 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çekici sürprizlerinden biri oldu.

Vozinha, ülkesinin milli takımından uzakta yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. 40 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'nın ardından Colo Colo'yu tecrübesine yatırım yapmaya ikna etti ve Şilili kulübe bonservis bedeli olmadan katılacak.

Ancak "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, kulübe geldiğinde ününü kazandıran ismi geçici olarak bırakmak zorunda kalabilir.

Sorun, oyuncuların formalarında lakaplarını değil resmi isimlerini kullanmalarını zorunlu kılan Şili Ligi'nin yönetmeliklerinde yatıyor.

Dolayısıyla, Colo Colo ile oynadığı maçlarda "Vozinha" yerine tam adı olan Josimar José Évora Dias'ın bir bölümü görünebilir.

Lakabını koruyabilmek için kulübün Şili Ligi yetkililerinden özel bir izin alması gerekecek.

Bu arada Cape Verde'nin yıldızı, üzerinde "Évora", "Dias", "Évora Dias" ya da başka bir şey yazan bir formayla oynayabilir.