İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olan Rooney, Southgate’in kadro tercihleriyle Foden için doğru yapıyı kuramadığını düşünüyor.

Wayne Rooney, Manchester City’nin oyun anlayışının Phil Foden’ın İngiltere’deki performansını olumsuz etkilediğine inanıyor. Rooney, Foden’ın bir “driplingçi” olmadığını da dile getirdi.

İngiltere’nin Euro 2020’deki ilk iki maçına da ilk 11’de başlayan Foden, Hırvatistan maçında etkili bir performans ortaya koymasına rağmen İskoçya maçındaki oyunuyla eleştirilerden nasibini almıştı.

Rooney ise 21 yaşındaki yıldızın İngiltere Milli Takımı’nın oyununa uyum sağlamakta sıkıntı yaşadığını düşünüyor ve bu durumda Pep Guardiola’nın oyun anlayışının etkili olduğuna inanıyor. Ayrıca Rooney, Jack Grealish veya Jadon Sancho’nun İngiltere için daha doğru tercihler olacağını düşünüyor.

Neler söylendi?

The Times’a yazan Rooney, Foden hakkında şunları söyledi: “Foden’ı çok seviyorum ama onun yıllar içinde bir City oyuncusu haline geldiğini de kabul etmemiz lazım.”

“Guardiola ilk etapta onu kiralamak istemedi ve böylelikle Foden, farklı tarzda bir futbolu deneyim edemedi, tamamen Guardiola’nın stiliyle gelişti.”

“Onun için 16 yaşından beri içinde bulunduğu oyun anlayışından uzaklaşmak da oldukça zor. City, oyunu sürekli rakip yarı sahada oynuyor ve topa o bölgede hakim oluyor. Foden driplingçi bir oyuncu değil ama paslarıyla ve doğru bölgelere hareketlenmesiyle takımı için büyük önem taşıyor.”

“Foden, City’de arkadaşlarının hareketliliğiyle bunu başarabiliyor. Sahte dokuz veya on numara olarak oynadığında da bu sayede bulduğu boşlukları değerlendirebiliyor.”

“İngiltere’de ise kanatlarda yalnız kalıyor ve topu aldığında da oldukça yavaş paslaşan bir takımla karşılaşıyor. Böyle bir oyun tarzına sahipseniz daha driplingçi isimlere ihtiyacınız vardır, bundan dolayı Grealish veya Jadon Sancho gibi isimlerin bu profile daha uygun olduklarını düşünüyorum.”

Foden, 2020-21 sezonunda Premier Lig’de gösterdiği performansla Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Yılın Genç Oyuncusu ödülüne layık görülmüştü. Euro 2020’de ise İskoçya maçının ikinci yarısında yerini Grealish’e bırakan Foden, İngiltere ilk 11’indeki yerini de tehlikeye atmış olabilir. İngilizler, grup aşamasındaki son maçında Çekya ile karşılaşacak ve gruptan çıkma ihtimallerini riske atmamak için mutlak 3 puan parolasıyla sahada olacak.

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