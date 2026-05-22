Sky Sports'un haberine göre, Trent Alexander-Arnold Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı. Thomas Tuchel, Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu Djed Spence'i tercih ediyor.

Alexander-Arnold geçen yaz Liverpool'dan Real Madrid'e bedelsiz transfer oldu, ancak İspanya'da zorlu bir ilk sezon geçirdi.

Sağ bek, ligde sadece 21 maçta forma giydi ve bunların hepsinde ilk 11'de yer almadı. Gol atamadı ve dört asist yaptı.

Spence, bu sezon Premier League'de 17. sırada yer alan Tottenham Hotspur formasıyla 29 kez sahaya çıktı. Hem sol hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabilen bir oyuncu.

Perşembe günü Tuchel, iyi bir sezon geçiren Harry Maguire'ı kadroya almayarak şok yarattı. Manchester United'ın savunma oyuncusu bu karara şaşkınlıkla tepki gösterdi.

Ayrıca Phil Foden ve Cole Palmer'ın da The Three Lions kadrosuna seçilmediklerine dair haberler sızdı.

Tuchel, Cuma akşamı İngiltere kadrosunu resmi olarak açıklayacak. O zaman Dünya Kupası'na gidecek 26 ismin kimler olduğu belli olacak.