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manchester cityGetty Images

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Foden'in ardından... Manchester City iki yıldızıyla sözleşme yenilemeyi hedefliyor

Transfers
M.City
J. Doku
A. Khusanov
P. Foden
İngiltere
Belçika
Özbekistan

City, Maresca'nın projesini başarıya ulaştırmak için harekete geçiyor

Phil Foden'in sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığının resmen açıklanmasının ardından, dün çarşamba günü, Manchester City temel oyuncularının geleceğini güvence altına alma çabalarını sürdürüyor.

"The Athletic" gazetesine göre, İngiliz kulübü Jeremy Doku ve Abdukodir Khusanov ile sözleşmelerini 2031 yılına kadar uzatmak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor.

Her iki oyuncu da, Union Kalesi'nde geçirdiği 10 yılın ardından ayrılan Pep Guardiola'nın halefi teknik direktör Enzo Maresca'nın yönettiği yeni projenin temel unsurları olarak görülüyor.

Ocak 2025'te Lens'ten katılan Khusanov, özellikle Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un sakatlıklarından yararlanarak, savunma hattındaki yerini kısa sürede sağlamlaştırdı.

Aynı zamanda, Doku gökmavili takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi; Manchester City'de geçirdiği üç sezonun her birinde 40'tan fazla maçta forma giydi.

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