FM Günlükleri - Bölüm 9: Manchester eski rengine döndü

Sezon öncesi yapılacak en iyi şey nedir? Benim cevabım: Çifte kupa kazanmak...

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Daha transfer yapmam derken irademe hakim olamadım ve hadi bir de şu Luke Shaw’un yerine adam alayım diyerek AZ Alkmaar’ın 20 yaşındaki sol beki Owen Wijndal’ı 45 milyon euro karşılığında kadromuza kattık. Transfer aşamasında öğrendiğime göre hem hem de , Wijndal için ekibiyle temasa geçmiş. Rakiplerime bunu kaptırmamak adına kasadan biraz fazla para çıksa da bu transferden hiç de pişman olmadım.

Ben transfer görüşmeleri yaparken EURO 2020 ve Copa America da tamamlanmış oldu. Avrupa Şampiyonası’nı finalde ’yı 5-1’lik skorla mağlup eden kazanırken; Güney Amerika’nın en büyüğü ’ı 2-1 yenen oldu. Kulübümüz oyuncularından James Maddison, Avrupa Şampiyonası’nın en iyi kadrosunda yedekler arasında kendine yer buldu.

Daha fazla takım

Artık sahaya çıkmanın vakti geldi de geçiyordu… Toplam 6 hazırlık maçının 4’ünü kazanıp 2’sinde sahadan beraberlikle ayrıldık. Altrincham, Ulsan, Seongnam ve ’i mağlup ettik. Norwich ve ’la ise berabere kaldık. Bu maçlar arasında özellikle Bayern Münih karşısında aldığımız 5-1’lik galibiyet sezon öncesi güvenimizi iyiden iyiye yerine getirdi.

Ligler başlamadan önce açıklanan şampiyonluk oranlarında bu sefer üçüncü sırada yer aldık. Geçtiğimiz sezon beşinci sırada bulunduğumuz bu listede, Manchester City ve Liverpool’un hemen arkasında çok da yakın aralıklarla hakkımız teslim edildi diyebilirim. Takımızın göz bebeklerinden Lautaro Martinez ise hem gol krallığı hem de yılın en iyi genç oyuncu ödülü sıralamasında favori gösterildi.

Sezonun ilk başlama vuruşuna sayılı günler kala inanılmaz bir transferin altına imzasını attı. genç yıldız adayı Federico Valverde’yi 104 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Newcastle, en azından Avrupa kupalarına katılma mücadelesi içinde bulunmak istiyor.

Hem Community Shield hem de UEFA Süper Kupa maçında karşılaşacağımız Manchester City ile ilk randevuya İngiltere’nin en büyüğünü belirlemek üzere çıktık. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları nedeniyle milli takımlarında bulunan Ferran Torres, Ansu Fati, Eduardo Camavinga ve Anthony Martial’den yararlanamadığımız karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Duraklama dakikalarına 3-2 önde girdiğimiz maçta tam teknik ekiple kutlama hazırlıklarına başlarken son saniyelerde yediğimiz golle hevesimiz kursağımızda kaldı. Ancak geçen sezon da olduğu gibi yine seri penaltı atışlarından galip ayrılan taraf biz olduk. Şunu söylemeden geçemeyeceğim: David De Gea sen mükemmel bir detaysın…

Ligin ilk haftasında rakibimiz yeni ekiplerinden ’dı. Leblebi gibi gol attığımız karşılaşmayı 6-1 kazanarak, 2020-21 sezonuna liderlik koltuğuna oturarak başladık. 2 gol-2 asistle oynayan James Maddison, 2 gol-1 asistle oynayan Marcus Rashford ve 1 gol-2 asistle oynayan Owen Wijndal’ın performansları göz doldurdu.

Olimpiyatlarda altın madalya kazanan İspanya kadrosunda bulunan Ferran Torres de turnuvanın en iyi ilk 11’inde kendine yer buldu ve oyuncularımız sonunda takımımıza katıldı. Ancak hepsinin dinlenme ihtiyacı olduğu için Manchester City ile oynanacak UEFA Süper Kupa maçında kendilerinden tam olarak faydalanamayacaktık.

Aynı zamanda Fulham maçında oyunun büyüsüne kapılıp oyuncu değiştirmeyi unuttuğum için kondisyonları yiyip bitiren oyun tarzım yüzünden, birkaç oyuncu daha Manchester City karşısında yer alamadı ve normalden daha farklı bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık.

Haberin devamı aşağıda

En kötü ihtimalle kupaları kardeş payı yaparak bölüşürüz diye çıktığım maçın daha 1. dakikası dolmadan Sterling’in golü geldiğinde fark yemesek bari derken, önce Ajer ardından Angel Gomes, Owen Wijndal ve Mason Greenwood’un golleri beni mutlu etmekten çok şaşırttı diyebilirim. Sergio Agüero’nun golü ise skoru değiştirmekten öteye geçemedi. Ezeli rakibimizi 4-2 mağlup ederek Community Shield’ın ardından UEFA Süper Kupa’yı da müzemize götürerek rüya gibi bir başlangıç yaptık.

Acaba Premier Lig şampiyonluk oranlarını belirlerken bizi üçüncü sıraya koyanlar pişman olmuşlar mıdır?