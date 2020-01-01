FM Günlükleri - Bölüm 8: Büyük temizlik

Sezon bittiği gibi gelecek sezon kupaları müzemize götürecek kadroyu kurmak için çalışmalara başladık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Oyunun kendi açımdan en çok keyif aldığım dinamiği kesinlikle transfer yapmak. Bir önceki sezon takımda şans bulamayanlar, yıllardır takıma beklenen katkıyı sağlayamayanlar, iyi teklif gelen oyuncular, gitmek isteyenler ve verilen şansı iyi kullanamayan isimlerle yollarımızı ayırırken, 7 yeni ismi kadromuza kattık.

Sezonu son 3 sırada bitirip Championship'e düşen Aston Villa, Norwich City ve Sheffield United'ın kadrolarında yaptığım araştırmanın sonunda rotasyonu genişletmek amacıyla iki oyuncuyu gözüme kestirdim. Bu isimlerden ilki Aston Villa'nın stoperi Tyrone Mings oldu. Pazarlık yapmayı sevmediğim için görüşmeleri fazla uzatmamak adına 26 milyon euro karşılığında İngiliz stoperi yedek kulübemizi güçlendirmesi için imzaları attık.

Wan-Bissaka'nın sağlam bir yedeği olmasını düşündüğüm için geçtiğimiz sezon başında da görüşmeler yaptığım Norwich'in genç sağ beki Max Aarons, düşen takımlardan kadroma kattığım ikinci isim oldu. 20 yaşındaki İngiliz oyuncu için Norwich'e 20 milyon euro ödedik.

Daha fazla takım

Hiç aklımda yokken gözlemcilerimin önerdiği isimler arasında gözüme çarpan Ansu Fati için 'ya 46,5 milyon euro ödeyerek genç yıldız adayını kırmızı-beyaz forma giymeye ikna ettik. Bir diğer genç oyuncu transferimiz ise Eduardo Camavinga oldu. 20 milyon euroya transferini bitirdiğimiz Camavinga'nın takıma gelişinden sonra özellikle Bruno Fernandes için forma mücadelesinin daha sert geçeceğinden eminim.

2019-20 sezonunun devre arasında fiyat sormak için 'le görüştüğüm Bukayo Saka, sezonun ikinci yarısında Mikel Arteta'ya durmadan 'a gitmek istediğini söylüyordu. Bu durumu fırsat bilerek ilk söyledikleri fiyatın çok daha altında bir miktar olan 33,5 milyon euroya genç sağ açığı kadromuza kattık. Özellikle Ferran Torres'in durmadan sakatlandığını düşünürsek yerinde bir transfer olduğunu söyleyebilirim.

Lindelöf'ün iyi performans gösterdiğini kabul etmekle birlikte bazı maçlarda yaptığı saçma sapan hatalar nedeniyle daha güvenilir bir ismi kadroya katmakta sakınca görmedim ve UEFA finalinde karşılaştığım 'un önde gelen isimlerinden savnma oyuncusu Kristoffer Ajer'i 39 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ederek Maguire'ın yeni partnerini bulmuş olduk.

Ve gelelim en pahalı transferimize, sezon boyunca PSG'nin ilgisinin bitmek bilmediği ve kendisinin de gönlünün Fransız ekipte olduğunu bildiğim Paul Pogba'yı 120 milyon euro karşılığında sattıktan sonra, boşluğunu 'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saul Niguez ile doldurduk. İspanyol oyuncu için 98 milyon euro bonservis bedeli ödedik.

Takımdan ayrılanlar

Yollarımızın ayrıldığı 11 kişiden bazıları performansı nedeniyle gönderilirken, bazıları da takım listesine baktığımda gözüme battığı için takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Ciddi süreler almalarına rağmen gelen teklifler gayet tatmin edici olduğu için Paul Pogba ve Andreas Pereira ile yollarımız ayrıldı.

Kariyerlerine başka takımda devam edecek isimler şu şekilde:

Oyuncu Gittiği takım Bonservis bedeli Timothy Fosu-Mensah 10.000.000 € Paul Pogba PSG 120.000.000 € Diego Dalot 15.000.000 € Andreas Pereira Lyon 34.500.000 € Eric Bailly 9.000.000 € Phil Jones Nice 11.000.000 € Sergio Romero Boca Juniors 11.000.000 € Chris Smalling 20.000.000 € Marcos Rojo Lyon 5.000.000 € Alexis Sanchez 10.000.000 € Axel Tuanzebe 13.000.000 €

"Big Six" neler yaptı?

En fazla değişiklik 'de gerçekleşti. Teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayıran Maviler, Massimiliano Allegri'yi takımın başına geçirdi. Chelsea, 'tan Hakim Ziyech ve Nicolas Tagliafico'nun yanı sıra 'dan Luiz Felipe'yi kadrosuna kattı. Kurt Zouma ( ), Olivier Giroud ( ), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Pedro (Valencia) ve Cesar Azpilicueta (PSG) ise takımdan ayrılan isimler oldu.

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oyunda da az transfer yapmayı tercih ederek sadece 'dan Ruben Dias'ı transfer etti. Arsenal ise Kostas Manolas, Mouctar Diakhaby, Renato Sanches ve Quincy Promes'i kadrosuna kattı.

En büyük iki transfer hamlesi de şampiyonluk yarışındaki en iddialı takımlardan geldi; son şampiyon 'tan Paulo Dybala'yı, ise Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etti.

Masadaki işler tamamlandı; artık her şey sahada belli olacak... 2020-21 sezonuna hoş geldiniz.