FM Günlükleri - Bölüm 7: Kupalara Manchester ambargosu

2019-20 sezonuna Manchester şehrinin iki takımı damgasını vurdu. Bakalım hangi kupa kırmızı tarafa, hangi kupa mavi tarafa gitmiş?

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Nisan ayına karşısında alınan 5-2’lik galibiyetle başladık. 1-0 yenik durumdayken yaptığım Chong ve Greenwood hamleleri oyunun bütün kaderini değiştirdi.

UEFA ’nde ise çeyrek final ilk maçında Leipzig’i rakibin 10 kişi kalmasını fırsat bilerek 3-1 mağlup ettik. Tabi eksik bir takımdan o golü yemesek rövanş maçına daha rahat çıkardık ama yine de sağlam bir avantajla ’ya gideceğiz.

Bu maçtan 3 gün sonra yine deplasman maçlarındaki kötü performansımız devreye girdi ve deplasmanında 2-0’lık yenilgi moralleri bozdu. Neyse ki de ’la 1-1 berabere kaldı. Bu sayede çok büyük bir kayıp yaşamamış olduk.

Daha fazla takım

Leipzig’le olan rövanş maçında ise rakip takımın etkili hücum ayaklarına karşı koyamadık ve 2-0 geriye düştük. Tam bu macera buraya kadarmış diye düşünürken, 86. dakikada sahneye çıkan James Maddison turu bize getiren golü attı. Turu geçtik ama bu sefer de maç içinde sakatlanan Marcus Rashford’ın 1 ay boyunca takımı yalnız bırakacağı haberini aldık. Yarı finaldeki rakibimiz ise ’nın önde gelen ekiplerinden oldu.

Bu maçın hemen ardından Federasyon Kupası Yarı Final maçında Manchester City ile Wembley’de karşı karşıya geldik. İyi başlayıp 2-1 öne geçtiğimiz maçta basit hatalarla yenilen gollere engel olamadık ve sahadan 4-3’lük skorla mağlup ayrılarak kupaya veda ettik. Kupanın finalinde ile Manchester City karşılaşacak.

Ligde artık sona yaklaşırken Aston Villa’yı 2-0, ’ı 2-1, Oxlade-Chamberlain’in 19. dakikada atılmasıyla 10 kişi kalan ’u 4-0 ve ’ı 2-0 mağlup ederek hata yapmadık. Bu dönemde Manchester City, Chelsea ve Sheffield United deplasmanlarında puan kaybedince ligin bitimine 3 hafta kala maç sayılarımızla birlikte puanlarımız da eşitlendi ve averajla liderlik koltuğuna oturmayı başardık. Gelecek hafta oynanacak Manchester City – maçını şampiyonluğu belirleyecek maç olarak gönül rahatlığıyla kabul edebiliriz.

Ajax eşleşmesinin ilk maçına yine kötü bir giriş yaparak 2-0 geriye düşmekten kurtulamadık. Maçın sonuna doğru 2-2’lik beraberliği sağlasak da son dakikada yediğimiz golle deplasmanda rakibimizde 3-2’lik skorla mağlup olduk. Ancak kendi evimizdeki performansımız düşünüldüğünde avantajlı olan taraf biziz diyebilirim.

Bu düşüncemi tam olarak sahaya yansıtamadığımız rövanş maçında ise 4. dakikada Lautaro Martinez’in attığı golü korumayı başardık ve 1-0 da olsa bize turu getiren skoru almayı başararak UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükseldik. Kupayı kimin kazanacağı ile oynayacağımız final maçının ardından belli olacak.

Ve ligde her şeyi belirleyecek olan maça geldik… Manchester City deplasmanına en azından beraberlik alarak liderliğimizi korumak adına çıktık. Bu sezon bir türlü çare bulamadığımız deplasman maçlarındaki teslim olmuş oyunumuzu atlatmış görünsek de 26. dakikada Raheem Sterling’in attığı gole kalan dakikalarda cevap veremeyince sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldık ve avantaj tamamen Manchester City’ye geçmiş oldu.

37. haftada iki takım da hata yapmayınca son haftaya girilirken şampiyonluk şansı bulunan üç takımdan Manchester City’nin 80, bizim 79, Liverpool’un ise 77 puanı bulunuyordu.

Ligin son haftasında Leicester’ı kendi evimizde 2-1 mağlup etsek de ’dan beklediğimiz gol bir türlü gelmedi ve sezonu Manchester City’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamladık.

Artık ligi arkamızda bırakıp tamamen Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline odaklanmamız gerekiyordu. Dubois’nın golüyle yenik duruma düştüğümüz finalde Lautaro ile beraberliği yakaladık ve maçın normal süresiyle uzatma devreleri 1-1’lik skorla sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi. Tıpkı Lig Kupası finalinde olduğu sahne David De Gea’nındı. Meunier ve Terrier’in penaltılarını kurtaran İspanyol kaleci sezonun ikinci kupasının kazanılmasında da büyük rol oynadı. Futbolcumuz Lautaro Martinez, UEFA Avrupa Ligi’nin en değerli oyuncusu seçildi.

Manchester City, Federasyon Kupası finalinde Everton’ı 4-0, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise ’ı 2-1 mağlup ederek sezonu 4 kupayla tamamladı. İki Manchester takımı kazandığı toplam 6 kupayla şehre altın bir sezon yaşattı.

Ancak bu başarılara rağmen “Yılın Menajeri” ödülü Jürgen Klopp’a verilirken ne düşünüldü bilemiyorum. Kevin De Bruyne “Yılın Oyuncusu”, Lautaro Martinez ise “Yılın Genç Oyuncusu” ödüllerine layık görüldü.

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Manchester United olarak, kulüpler sıralamasında 17. sıradan 9. sıraya yükselirken, bu sıralamada zirvede yer aldı.

Sezonun sonunda istatistikleriyle öne çıkan oyuncular ise şu şekildeydi:

Oyuncu Gol Asist Lautaro Martinez 28 11 Anthony Martial 20 15 Marcus Rashford 15 4 Mason Greenwood 14 4 Bruno Fernandes 8 13

Başarılı olarak kabul edildiğimiz 2019-20 sezonunu geride bırakırken, şimdi artık önümüzde oyunun en keyif alınan bölümü olan transfer dönemi var. Gerekli takviyeleri yapıp gelecek sezon için güçlü bir kadro kurarak ezeli rakibimizden rövanşı almak istiyoruz.