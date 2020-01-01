FM Günlükleri - Bölüm 6: İlk kupa

Emeklerin, kurulan taktiklerin, transferlerin ve genç oyunculara güvenin meyvesini aldık ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanmayı başardık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

20 Şubat’ta UEFA Son 32 Turu ilk maçında ile İspanya’da karşı karşıya geldik. Rahat bir oyunun sonunda aldığımız 3-0’lık galibiyetle turun kapısı ardına kadar açıldı.

Premier Lig’in 27. haftasında ise bu sezonun flaş ekiplerinden deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyette aslan payı kesinlikle David De Gea’nındı. Aynı zamanda Wolverhampton’ın ’u 2-0 mağlup etmesiyle 6 puanı cebimize koyduk. Ancak yeni transferlerden Ferran Torres yine sakatlandı ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Getafe ile oynanacak rövanş maçına, 2 gün sonra oynanacak Lig Kupası finalini düşünerek tamamen yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktık. Gençlerimiz bizi utandırmadı ve rövanş maçını da 5-1 kazanarak son 16 takım arasına adımızı yazdırdık ve ’nun rakibi olduk.

Daha fazla takım

1 Mart’taki Lig Kupası finali için Wembley çimlerine ayak bastığımızda heyecan doruktaydı. Rakibimiz Liverpool’la ligde oynadığımız maç 0-0 sona erse de oyun olarak üstünlük tamamen onlardaydı. Ancak bu sefer daha dengeli bir oyun sonucunda 90 dakika ve uzatma devreleri 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Kazanan seri penaltı atışlarıyla belirlenecekti… İki takım da ilk 3’er penaltıda hata yapmadı. Liverpool’un 4. penaltısında topun başına geçen Shaqiri’ye De Gea izin vermedi. Tam avantajı aldık derken Bruno Fernandes penaltıyı Alisson’un üstüne kullandı. Son penaltılara gelindiğinde skor hala 3-3’tü ve David De Gea kupayı bize getirmeye kararlıydı ve Mane’nin penaltısını sağ köşeye uzanarak kurtarmayı başardı. Beşinci penaltımızı kullanan Pogba, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak ayakta izlediğim penaltı vuruşlarını küçük bir zafer turuyla noktalamamı ve kupanın müzemizde nerede duracağını konuşmamızı sağladı.

Maçın ardından yapılan antrenmanda da bu sefer James Maddison kasığından sakatlandı. Bu durum yeni transferlerimizi sağlık kontrollerinden geçirmedik mi acaba sorusunu aklıma getirdi.

Lig Kupası finalinden 3 gün sonra yine Liverpool’la bu sefer Old Trafford’da Federasyon Kupası çeyrek finaline yükselmek için karşı karşıya geldik. Bu maçta da ev sahibi avantajımızı sonuna kadar kullanarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldık. Ve 3 gün içerisinde Liverpool’u 2 kez mağlup ederek taraftarlarımıza unutulmayacak bir armağan verdik. Skorlardan ziyade iki maçtan sonra da Jürgen Klopp’un benim hakkımda kurduğu cümleler galibiyetlerden çok daha değerliydi.

Ligde ise kupalarda başarıların acısı çıktı. Önce deplasmanında rakibimize 4-0 mağlup olduk ardından Wolverhampton ile kendi evimizde 1-1 berabere kaldık. Bu puan kayıpları bizi bir anda üçüncü sıraya gerilememize neden oldu. Liverpool’la puan farkımız 1 olsa da, tam 6 puan önümüzde zirvede yer alıyor.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Lazio deplasmanında gereksiz bir taktik denemesinin ardından 2-1 mağlup olduk. Rövanşta ise genç yıldız adayımız Mason Greenwood’un volesi hem 1-0’lık galibiyeti hem de turu getirdi. Çeyrek finaldeki rakibimiz ise aynı ülkeden ’u eleyen Leipzig oldu.

Federasyon Kupası Çeyrek Final maçında takımdaki yorgunluk seviyesinin artması nedeniyle tamamen süre bulamayan oyunculara şans verdik ama bu sezon hiçbir genç oyuncumuz bizi utandırmadı ve bu maçta da ’ı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldik. Kura şansı diye bir şey olmadığı için ve gibi seçenekler varken Manchester City ile birbirimizi bulduk.

Kupalarda sorun yaşamadan yolumuza devam etsek de Mart ayına veda ederken Premier Lig şampiyonluğu umutlarımızın tükenmek üzere olduğunu kabul etmek gerekiyor.