FM Günlükleri - Bölüm 5: Kırılma noktası

Burnley deplasmanında son dakikalara girdiğimizde umutlar tükenmiş, Liverpool şampiyonluk hesapları yapmaya başlamıştı ama sahneye genç bir isim çıktı

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

20. haftada ’ı 2-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmada bileği dönen Marcus Rashford’ı 5 haftalığına kaybettik. Başarılarımıza kayıtsız kalamayan federasyon sonunda Aralık ayında “Ayın Menajeri” ödülünü bana verdi.

21. haftada ’ı 2-0 yendikten sonra Federasyon Kupası 3. Tur maçında Swansea’yi de 1-0 mağlup ederek turu geçmeyi başardık. Dördüncü turdaki rakibimiz ise Sheffield Wednesday oldu. Kupanın 4. Tur maçında Sheffield Wednesday’i rahat bir maç sonunda 5-1’lik skorla geçtik ve 5. Tur’a yükseldik. Tabi kupada seri başı uygulaması olmadığı için ile erken bir final maçında karşı karşıya geleceğiz.

Ara transfer döneminin açılmasıyla kulübümüzde hareketli saatler yaşandı. Mata’nın Shakhtar’a transferi resmi olarak gerçekleşirken, forma şansı vermediğim Fred’i de 20 milyon euro karşılığında ’a gönderdik. Rashford’ın sakatlığı ve sağ açık pozisyonundaki adam eksiği nedeniyle ilk olarak bu mevki için araştırmalarımıza başladık ve ’nın genç oyuncusu Ferran Torres’i 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettik. Bu transfer aynı zamanda tarihin en pahalı İspanyol oyuncusu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor Liverpool’dan ’ye 58 milyon euroya transfer olan Fernando Torres’e aitti. Bununla sınırlı kalmadık ve başkanı uzun süren toplantılar sonunda ikna ederek bir kısmı nakit bir kısmı senetle olacak şekilde James Maddison’ı da toplam 80 milyon euro bedelle kadroma katarak ara transfer dönemine noktayı koyduk.

Daha fazla takım

Premier Lig’de iki önemli transfer daha meydana geldi , Chelsea’den Emerson’ı 54 milyon euroya, Liverpool ise ’dan Ryan Gosens’i 52 milyon euroya kadrosuna kattı.

Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Tottenham ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak avantajı cebimize koyarak evimize döndük. Bu avantajı Old Trafford’da aldığımız 2-1’lik galibiyetle taçlandırdık ve kupada finale yükseldik. Finaldeki rakibimiz ise Reading’i 2-0 ve 3-1’lik skorlarla geçen Liverpool oldu. Wembley’de harika bir final bizleri bekliyor.

Lige geri döndüğümüzde ise bizi kötü iki maç bekliyordu. Önce ’a 3-1 mağlup olduk. Bu mağlubiyetin ardından menajerlik tarzımız sorgulanmaya başladığı yetmiyormuş gibi yeni transfer Ferran Torres’i de sakatlığa kurban verdik.

23. haftada ise Norwich deplasmanında Scott McTominay’in 11. dakikada kırmızı kart gördüğü karşılaşmada 1 puanı zor kurtardık. Disiplin yönetmeliğinde 1 haftalık maaş kesintisi cezası bulunmasına rağmen insiyatif alarak İskoç oyuncuya bizi zor durumda bıraktığı için bu cezayı 2 haftaya çıkardım ve McTominay’in kendisi de bu cezayı kabul etti.

24. haftada ’ı 2-0 mağlup ederek kötü gidişe son verdik ama Liverpool da ’yi 4-0 yendi ve 2 maçı eksik olmasına rağmen 1 puan önümüze geçti. Bu şampiyonluk yolunda moralimizi çok bozdu.

Ligin kaderi belki de Turf Moor’da belirlendi ile oynadığımız 25. hafta maçında harika bir maç izlettirdik. Genç yıldız adaylarımızdan Tahith Chong’un 90+2. dakikada attığı golle sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılmayı başardık. Eğer bu maçta da bir puan kaybı yaşasaydık, Liverpool’a şampiyonluğu kendi ellerimizle vermiş olabilirdik.

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Bu galibiyet takıma iyi gelmiş olacak ki bir sonraki maçta Sheffield Wednesday’i 3-0 mağlup ettik. Bizim maçlarımız dışında 1 numaralı rakibimiz Liverpool, ilk erteleme maçında Tottenham ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, deplasmanda Leicester’a 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansımız yeniden ortaya çıktı.

Bu sonuçların ardından 1 maç fazlamızla Liverpool’un 1 puan önünde liderlik koltuğundaki yerimizi tekrar aldık. Belli ki İngiltere’nin en büyük iki takımının mücadelesi lig sonuna kadar devam edecek; bakalım mutlu sona kim ulaşacak?