FM Günlükleri - Bölüm 4: Yolun yarısı

Sezonun ilk yarısını geride bırakırken, bütün kulvarlarda iddiamızı sürdürmeye devam ediyoruz.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

karşısında alınan mağlubiyetten sonra Aston Villa karşısında morallerin bozuk olduğu gözlerden kaçmadı ama zor da olsa Aston Villa’yı 1-0 mağlup etmeyi başardık.

14. haftada ise rakibimiz ’tı favori olarak çıktığımız maçta rakibimize 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadık. Bu sonuç İngiltere basınında büyük yankı uyandırırken “Şok sonuç” olarak değerlendirildi.

ve ’a konsantre olurken arkamızdan gelen takımları gözden kaçırdığımı Wolverhampton karşılaşması öncesinde fark ettim. Neredeyse puan puana olduğumuz takımın teknik direktörü Nuno Espirito bundan güç almış olacak ki maçtan önce yaptığı açıklamada “ iyi oynamıyor. Rakipleri rehavete kapıldığı için bu kadar başarılı oluyor” gibi talihsiz ifadeler kullandı. Ben de kendisine rakiplerimize saygısızlık ettiğini ve komik duruma düştüğü söyledim. Tabi bu demecimi galibiyetle süslememiz gerekiyordu.

Daha fazla takım

Takımdaki sağ açık eksikliği ve kondisyon düşüklüğü sebebiyle ilk 11’de şans verdiğim D’Mani Mellor’un golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandık ve her şeyin rehavetten olmadığını Nuno’ya kanıtlamış olduk.

Bu galibiyetin ardından taktiksel bir değişikliğe gidip 4-1-3-2’den 4-2-3-1 sistemine geçiş yaptık ve bu taktikle birlikte Anthony Martial’i sol açığa çektik. Bu değişiklikler hemen meyvesini verdi ve Fransız oyuncunun hat-trick yaptığı maçta ’ı 4-1 mağlup ederek bu sezon ilk “Big Six” galibiyetimizi aldık.

17. haftada ’ı 1-0, 18. haftada ’u 3-0 yendikten sonra 19. Haftada ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadık ancak Liverpool’un Manchester City’yi 3-1 mağlup etmesinin ardından maç fazlasıyla da olsa ligin ilk yarısını lider kapattık.

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finali ve finali 6-0’lık skorlarla geçen Liverpool kupanın sahibi olurken, bu turnuva yüzünden Wolverhampton ile olan maçları ertelendi ve benim lider olmamı sağladı.

UEFA ’nde ise 5. hafta maçında deplasmanda Borussia ’a 3-2 mağlup olduktan sonra tamamen genç ve yedek oyuncularla çıktığımız maçta Kızılyıldız’ı 5-1 yenerek B Grubu’nu 15 puanla lider tamamladık.

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Son 32 Turu’nda ise ile eşleştik. İlk maçı deplasmanda ikinci maçı ise Old Trafford’da oynayıp, tehlikeli rakibimizi geçerek son 16 takım arasına adımızı yazdıracağımızı umuyorum.

Lig Kupası’nda ise Chelsea’yi 1-0 geriye düştüğümüz maçta yine Anthony Martial’in hat-trickiyle 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldik ve Tottenham’ın rakibi olduk. Federasyon Kupası’nda ise 3. Tur’da Swansea ile eşleştik.

2020’ye girmemize sayılı günler kala yıl sonunu böyle getirmek gayet mutluluk verici oldu. Ne de olsa yeni yıla nasıl girersen öyle devam eder, değil mi?