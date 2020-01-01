FM Günlükleri - Bölüm 39: Bambaşka bir takım

İyi takımlarla başarıya ulaşmak her zaman insanı tatmin etmeyebilir. Başka bir serüven için tercihimi yaptım.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

ile geçirdiğim sezonda oyunun keyifli olmayacağı açıkça belli oldu. Sezon sonunda istifamı sundum ve teklifleri beklemeye koyuldum.

Üç takım bana teklif sundu: , ve Malaga...

Doğal olarak Barcelona gerek bütçe gerek kalite anlamında daha uygun bir seçim olabilirdi ama artık kendimi başka bir şekilde kanıtlamam gerektiğini düşündüm ve Hertha Berlin'den gelen teklifi kabul ettim.

Daha fazla takım

Kadro gayet iyiydi ama oyuncuların sözleşmelerindeki serbest kalma bedelleri beni çok zor durumda bıraktı.

Lassina Traore, Tyler Adams, Alexander Nübel, Krzysztof Piatek, Javairo Dilrosun, Karim Rekik, Dodi Lukebakio ve Jordan Torunarigha takımdan zorunlu olarak ayrılmak durumunda kaldı.

Ancak elimize geçen paralar sayesinde bütçemiz hatrı sayılır bir miktara ulaştı.

Biz de bu parayı eski oyuncum Hannibal Mejbri, Berke Özer, Jordan Smith, Titas Krapikas, Nuno Camara, Joris Gnagnon, Davide Di Giuseppe, Raul Moro, Cheik Coulibaly, Rhian Brewster, Rıza Gezer, Matias Vina, Emin Bayram ve Leon Herzog'u alarak kullandım.

Bu oyuncuların dışında Eden Hazard ve Isco gibi iki tecrübeli oyuncuyu da bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattık.

Asistan menajerlik görevine de yine 'da da birlikte çalıştığım Mike Phelan'ı getirttim.

Transfer dönemi sona erdiğinde elimde bambaşka bir takım vardı. Kadro neredeyse tamamen yenilenmişti.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra ilk maçımızı Kupası'nda oynadık. Birinci turda karşılaştığımız Heidenheim'ı ikinci yarıdaki oyunumuzla 3-1 mağlup etmeyi başardık.

İkinci turda ise rakibimiz II'den Arminia Bielefeld oldu.

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında deplasmanına çıktık. Uyum sorununun çok belli olduğu maçta sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldık.

İkinci haftada ise bizi zor bir rakip bekliyordu. Geçen sezonu 27 puan farkla şampiyon olarak tamamlayan 'i konuk ettik. Oyun planımızı baştan sonra uyguladığımız maçı Eden Hazard'ın golüyle 1-0 kazanarak bütün lige bir mesaj verdik.

Üçüncü haftada ise işler istediğimiz gibi gitmedi. deplasmanında çok kötü oynadık ve 2-1 kaybetmekten kurtulamadık.

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Buradan fikstürü belirleyen kişi ve kurumlara teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Bayern Münih, Bayer Leverkusen, ve Leipzig maçlarını arka arkaya koymaları gerçekten çok güzel olmuş.

Bu zorlu fikstürü atlattığımız takdirde önümüz çok açık. Bakalım bizi neler bekliyor?