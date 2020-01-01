FM Günlükleri - Bölüm 38: Teşekkürler Zaniolo!

İtalyan oyuncu, asıl hedefimize ulaşmamızı sağlarken inanılmaz işler başardı ve kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda ’a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadık. Marcelo Bielsa harika bir yaratmış ve özellikle Jarrod Bowen inanılmaz bir gelişme göstermiş. Yine deplasmanda atılan o gol bize umutlarımızı diri tutma şansı verdi.

Bu maçın ardından abartarak ikinci plana attığım lig tablosuna baktım ve ’nun sadece 3 puan gerimizde olduğunu gördüm. Artık işleri ciddiye almanın vakti gelmişti. Bu yüzden tam kadro çıktığımız maçını 5-1 kazandık. Erling Haaland 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

Daha fazla takım

Biraz önce dediğim gibi deplasmanda atılan o gol çok önemliydi. West Ham United ile oynadığımız rövanş maçının son 20 dakikasına 0-0’lık eşitlikle girildi. Jarrod Bowen, 71. dakikada İngiliz ekip adında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu olaydan 3 dakika sonra sahneye çıkan Zaniolo bize turu getiren golü kaydetti. Maçı 1-0 kazanıp finale yükseldik. Diğer yarı final eşleşmesinde ’yi iki maçta da 2-0’lık skorlarla yenen finaldeki rakibimiz oldu.

Ligin 36. Haftasında deplasmanda zor da olsa ’i 1-0 mağlup ettik. 37. Haftada ise rakibimiz Monaco’ydu. 1-0 öne geçmemize rağmen rakibimiz üç kere gelip hepsinde golü buldu ve 3-1’lik avantajı elde etti. Pes etmedik, bütün riskleri aldık ve maçı 3-3’e getirerek son haftaya girilirken 3 puanlık avantajımızı koruduk.

Ligin son haftasında ise alacağımız 1 puan bizi şampiyon yapacaktı. Deplasmanda Lens’i 1-0 yenerek mutlu sona ulaşmayı başardık. 38 haftanın 30’unda yedek ağırlıklı çıktığımız ligde gerektiğinden fazla zorlansak da şampiyon olduk.

Ve gelelim asıl hedefimize… ’daki finalde Arsenal ile çok çekişmeli bir maç yaşandı. Zaniolo’nun 2 golüne rağmen durum hala 2-2’ydi. Ancak bir duran top pozisyonunda sorumluluğu alan Marquinhos, kupayı ’ya getirecek golü kaydetti. Finali 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaşan taraf biz olduk.

Ancak anladım ki Pep Guardiola'nın izinden gitmek bana göre değil. Büyük bütçeler ve büyük takımlarla başarılara ulaşmak kolay. Daha zor bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu düşünerek PSG'den istifa ettim ve teklifleri beklemeye koyuldum.

Diğer liglerde neler oldu?

Süper Lig'de şampiyon 76 puanla Galataaray oldu. ikinci, üçüncü, ise dördüncü sırada ligi tamamladı. , ve ise küme düştü.

'da ise 27 puan farkla rakiplerini ezdi geçti. , , ve Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. ve , 'ya veda etti.

'da ise 80 puanla şampiyonluğa ulaştı. 79 puanla ikinci, ise 78 puanla üçüncü sırada yer aldı. Verona, ve Serie B'nin yolunu tuttu.

Premier Lig'de ise benim yokluğumu hissetmişe benziyor. Kırmızı Şeytanlar, şampiyon 'nin 15 puan gerisinde ligi üçüncü bitirdi. ikinci, Arsenal ise dördüncü sırada yer aldı. , Stoke ve Birmingham ise küme düşmekten kurtulamadı.

Haberin devamı aşağıda

ve ne yaptı?

Aktif futbol kariyerinin son sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo çıktığı 31 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans göstererek veda etti.

Gelecek sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Lionel Messi ise 29 maçta 10 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.