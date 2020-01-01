FM Günlükleri - Bölüm 38: Teşekkürler Zaniolo!
FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan
Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda West Ham United’a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadık. Marcelo Bielsa harika bir yaratmış ve özellikle Jarrod Bowen inanılmaz bir gelişme göstermiş. Yine deplasmanda atılan o gol bize umutlarımızı diri tutma şansı verdi.
Bu maçın ardından abartarak ikinci plana attığım lig tablosuna baktım ve Monaco’nun sadece 3 puan gerimizde olduğunu gördüm. Artık işleri ciddiye almanın vakti gelmişti. Bu yüzden tam kadro çıktığımız Rennes maçını 5-1 kazandık. Erling Haaland 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.
Biraz önce dediğim gibi deplasmanda atılan o gol çok önemliydi. West Ham United ile oynadığımız rövanş maçının son 20 dakikasına 0-0’lık eşitlikle girildi. Jarrod Bowen, 71. dakikada İngiliz ekip adında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu olaydan 3 dakika sonra sahneye çıkan Zaniolo bize turu getiren golü kaydetti. Maçı 1-0 kazanıp finale yükseldik. Diğer yarı final eşleşmesinde Napoli’yi iki maçta da 2-0’lık skorlarla yenen Arsenal finaldeki rakibimiz oldu.
Ligin 36. Haftasında deplasmanda zor da olsa Reims’i 1-0 mağlup ettik. 37. Haftada ise rakibimiz Monaco’ydu. 1-0 öne geçmemize rağmen rakibimiz üç kere gelip hepsinde golü buldu ve 3-1’lik avantajı elde etti. Pes etmedik, bütün riskleri aldık ve maçı 3-3’e getirerek son haftaya girilirken 3 puanlık avantajımızı koruduk.
Ligin son haftasında ise alacağımız 1 puan bizi şampiyon yapacaktı. Deplasmanda Lens’i 1-0 yenerek mutlu sona ulaşmayı başardık. 38 haftanın 30’unda yedek ağırlıklı çıktığımız ligde gerektiğinden fazla zorlansak da şampiyon olduk.
Ve gelelim asıl hedefimize… Rusya’daki finalde Arsenal ile çok çekişmeli bir maç yaşandı. Zaniolo’nun 2 golüne rağmen durum hala 2-2’ydi. Ancak bir duran top pozisyonunda sorumluluğu alan Marquinhos, kupayı Fransa’ya getirecek golü kaydetti. Finali 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaşan taraf biz olduk.
Ancak anladım ki Pep Guardiola'nın izinden gitmek bana göre değil. Büyük bütçeler ve büyük takımlarla başarılara ulaşmak kolay. Daha zor bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu düşünerek PSG'den istifa ettim ve teklifleri beklemeye koyuldum.
Diğer liglerde neler oldu?
Türkiye Süper Lig'de şampiyon 76 puanla Galataaray oldu. Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü, Antalyaspor ise dördüncü sırada ligi tamamladı. Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Elazığspor ise küme düştü.
Almanya'da ise Bayern Münih 27 puan farkla rakiplerini ezdi geçti. Borussia Dortmund, Hoffenheim, Bayer Leverkusen ve Schalke Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. Werder Bremen ve Hannover, Bundesliga'ya veda etti.
Serie A'da ise Roma 80 puanla şampiyonluğa ulaştı. Juventus 79 puanla ikinci, Inter ise 78 puanla üçüncü sırada yer aldı. Verona, SPAL ve Parma Serie B'nin yolunu tuttu.
Premier Lig'de ise Manchester United benim yokluğumu hissetmişe benziyor. Kırmızı Şeytanlar, şampiyon Manchester City'nin 15 puan gerisinde ligi üçüncü bitirdi. Liverpool ikinci, Arsenal ise dördüncü sırada yer aldı. Burnley, Stoke ve Birmingham ise küme düşmekten kurtulamadı.
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ne yaptı?
Aktif futbol kariyerinin son sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo çıktığı 31 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans göstererek veda etti.
Gelecek sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Lionel Messi ise 29 maçta 10 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.