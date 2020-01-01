FM Günlükleri - Bölüm 37: Kusura bakma eski dostum

Dört yılımı geçirdiğim eski takımım Manchester United'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışına atarken hüzünlenmedim desem yalan olur.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Ligin 26. Haftasıyla ile 0-0, 27. Haftasında ise ile 2-2 berabere kalarak beklenmedik puan kayıpları yaşadık ama yine de rakiplerin kağıt üzerindeki isimleri, yapılan bu hataları biraz daha kabul edilebilir hale getirdi.

Kupası Yarı Final maçında konuk ettiğimiz ’ı 2-0’lık skorla geçerek finale yükseldik ve Nice’in rakibi olduk.

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28. haftada yedek oyuncularımızla çıktığımız maçta kendi evimizde ’i 2-0 yendik. Artık rövanşına hazırız.

Santiago Bernabeu’da Paul Pogba’nın şovunu izledik. Orta sahayı tamamen domine eden Fransız oyuncu, takımın ilk golünü de atarak yıldızlaştı. Deplasmanda aldığımız 2-0’lık skorla yarı finale yükseldik. Yarı finalde ise bizi eski bir dost bekliyordu…

Lige geri döndüğümüzde önce Nantes’ı 1-0, ardından Angers’i 3-0 mağlup ettik. Ancak 31. Haftada konuk olduğumuz ’a harika bir maç sonucu 5-3’lük skorla yenilmekten kurtulamadık.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise eski takımım ’ı çeyrek final ilk maçında konuk ettik. Yaz transfer döneminde herhangi bir ekleme yapmamışlar. Öyle bir kadro kurup bıraktım ki gerek bile duymamışlar doğal olarak. Ancak Mason Greenwood’un ilk 11’deki yerini kaybettiğini görüp üzüldüm. Kendi evimizdeki maçı 1-0 kaybederek avantajı tamamen rakibimize kaptırdık.

İki United maçı arasındaki lig karşılaşmasında ise yedek oyuncularla ’ı 5-0’lık skorla evlerine uğurladık.

Bu sezon deplasmanlarda yaşadığımız sorunlar hem son 16 turunda hem de çeyrek finalde tam tersine döndü. Real Madrid’de olduğu gibi bu turda da deplasmanda aldığımız galibiyet bize turu getirdi. Trent Alexander-Arnold’ın golüyle 1-0 geriye düşsek de üstünlüğü elimize aldık ve rakibimizi 4-1 mağlup ederek son 4 takım arasına adımızı yazdırdık.

Yarı finalde bir başka Premier Lig ekibi ile eşleştik. Diğer yarı finalistler ise ’yı eleyen ve ’yi elenen oldu.

Ligin 33. Haftasında ’u 2-0 yendikten sonra 34. Haftada deplasmanında 4-1’lik skorla mağlup bir şekilde evimize döndük.

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Fransa Kupası finalinde ise Nice’i genç yıldız adayımız Segovia’nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek sezonun ikinci kupasını almış oldu.

Ligde aradaki puan farkını korumayı başardık. Orada bir sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde de tam dişimize göre rakipler kaldı. Galiba o sene, bu sene…