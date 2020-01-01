FM Günlükleri - Bölüm 36: İlk raunt bizim

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasıyla aramızdaki ilk engel olan Real Madrid karşısında kendi evimizde oynadığımız ilk maçı kazanmayı zor da olsa başardık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

’in 15. haftasında konuk olduğumuz ’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürdük.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda ise lideri belirleyecek maçta rezalet bir oyun sergiledik ve deplasmanda ’e 3-1 mağlup olarak ikili averajda İspanyol ekibin gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdik. Bu sebeple son 16 turunda seri başı olma şansımızı kaybettik.

Ligde ise zorlu bir rakip bizi bekliyordu: Haftaya üçüncü sırada giren …

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Ancak Atletico Madrid maçındaki mağlubiyet oyuncuları uyandırmış olacak ki, deplasmanda karşılaştığımız rakibimizi 5-0’lık net bir skorla geçtik.

İyi gidişimiz karşısında da devam etti. Konuk ettiğimiz rakibimizi 5-2 yenmeyi başardık.

Bu maçın ardından gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde ise İspanyol dev ile eşleştik.

Ligue 1’de erteleme maçında kendi evimizde karşısında rahat bir maç çıkardık ve karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrıldık.

Ligdeki ilk mağlubiyet ise ilk yarının son haftasında geldi. En yakın takipçimiz ile karşılaştığımız maçta tıpkı Atletico Madrid karşısında olduğu gibi çok kötü oynadık ve maçı tek golle kaybettik.

Kupası 9. Tur maçında ise deplasmanda Boulougne’u 7-0, 10. Tur maçında yine deplasmanda Niort’u 3-1, 11. Tur’da kendi evimizde 3-0, çeyrek finalde ise konuk ettiğimiz Bordeax’yu 5-0’lık skorlarla kupanın dışına iterek yarı finale yükseldik.

Ligde ise Monaco yenilgisinin ardından Brest’i 3-0, ’yu 3-1, Troyes’u 8-0, ’i ise 4-3 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürdük.

Ligin 24. haftasında ise kendi evimizde Nice ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı daha yaşadık.

Bu puan kaybını bir sonraki hafta ’u deplasmanda 2-1 yenerek telafi ettik.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise son 16 turundaki ilk maçta Real Madrid’i ağırladık. Bakılı oynadığımız maçta rakibimizin ilk atağı gol olunca 1-0 geriye düştük. Maçın son 10 dakikasına da bu skorla geriye girince bütün riskleri aldık ve sahneye Niklas Süle çıktı. Alman stoper 81 ve 88. dakikalarda attığı iki kafa golüyle ufak da olsa avantajı bizim tarafımıza getirdi.

Gerçekleşmesi şüpheli tek hedefimiz olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasman maçlarında iyi skorlar almamız gerekiyor yoksa işimiz çok zor.