FM Günlükleri - Bölüm 35: Bu nasıl puan kaybı?

Kazandığımız maçlardan ziyade yaşadığımız takılmalar daha fazla haber değeri taşıyor. Özellikle Angers karşısında yaşananlar akıl alır gibi değildi.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

’in yedinci haftasında konuk ettiğimiz ’u Lautaro Martinez’in hat-trick yaptığı maçta 6-0’lık skorla mağlup etmeyi başardık.

Sezonun en önemli maçları arasında bulunan deplasmanından da Lautaro Martinez ve Ilaix Moriba’nın golleriyle 2-1’lik galibiyetle döndük. Özellikle Lautaro Martinez’in fırsat bulduğu her maçta rakip fileleri havalandırması sezonun geri kalanı için çok iyi bir işaret. Haaland’ın arkasında kalmayı hiç sorun etmiyor gibi görünüyor.

Daha fazla takım

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise zorlu bir maçın ardından ’i 1-0 mağlup etsek de oynanan futbol beni hiç mutlu etmedi. Andre Onana’nın harika kurtarışları bize üç puanı getiren faktör oldu.

Atletico Madrid maçında sinyalleri aldığımız kötü oyunun etkileri dokuzuncu haftadaki karşısında da devam etti ve kendi evimizdeki maçta rakibimizle 1-1 berabere kalmaktan kurtulamadık. Her ne kadar şut sayılarında rakibimize 31’e 8’lik bir üstünlük kursak da konuk ekibin yakaladığı tek pozisyonu gole çevirmesi bizi 2 puandan etti. Yine de kendi evimizde bu kadar domine ettiğimiz bir maçı kazanmamız gerekiyordu.

Bu maçın sonrasında başlayan milli maç arasından bu sefer de Federico Chiesa 7 haftalık sakat olarak döndü. Artık bu haberlere ne şaşırıyorum ne de sinirleniyorum. Tamamen alıştım diyebilirim.

Ara bize yaramış olacak ki ’i deplasmanda 4-0’lık net bir skorla mağlup ettik.

Şampiyonlar Ligi’nde ise konuk ettiğimiz ’i de aynı skorla geçmeyi başardık ve puanımızı 9’a yükselttik.

Oyuncularım 4-0’lık skoru sevdi ve 11. haftada kendi evimizde ’ı da aynı sonuçla yenmeyi başardık.

Ligue 1’in 12. haftasında ise beni çileden çıkartan bir maç oynandı. Lig sonuncusu Angers karşısında 3-0 öne geçmemize rağmen yediğimiz saçma sapan goller sebebiyle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık. Soyunma odasında oyuncular bu skorun acısını çekti.

Avrupa’daki dördüncü maçımızda ise Shakhtar Donetsk’i bu sefer kendi evimizde 3-0 yendik ve gruplardan çıkmayı garantiledik.

Ligdeki nadir önemli rakipler arasında bulunan ’u konuk ettiğimiz maçta rakibimizi 6-0 yenerek net bir mesaj vermiş olduk. Bu maçın ardından ’ı deplasmanda 4-0 mağlup ettik ve Angers maçını fazlasıyla telafi ettik.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasındaki beşinci maçında kendi seyircimiz önünde ’i 5-2 yenerek, son maçlar öncesi liderliğimizi korumayı başardık.

Ufak tefek pürüzler dışında her şey yolunda gidiyor. Takımla birbirimize alıştıktan sonra çok daha iyi olacağımıza dair inancım tam.