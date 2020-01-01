PSG

FM Günlükleri - Bölüm 34: Yeni serüven başladı

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AFP
Manchester United tarihine geçtikten sonra, başarılarını kendi ülkesinden öteye taşımak isteyen Paris Saint-Germain ile yoluma devam etme kararı aldım
FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Manchester United'dan istifa ettikten sonra çok uzun süre boşta kalmadım. Serie A'dan Milan, Ligue 1'den PSG ve İngiltere'den Tottenham bana teklif sundu. Bu üç takım arasından bana en uygun olan kadroya sahip olduğunu düşündüğüm PSG'de karar kıldım.

Yeni takımımla ilk kupayı kazanma fırsatı Fransa Süper Kupa maçında elime geçti. Biz de bu fırsatı kaçırmadık ve Monaco’yu 3-1 mağlup ederek sezona ve PSG kariyerime kupayla başladık. Manchester United’dan iki eski öğrencim Erling Haaland (2) ve Lautaro Martinez’in attığı goller bize kupayı getirdi.

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    Ligue 1’in ilk haftasında Lens’i konuk ettik. Maçı 38 şutla tamamladık ama ilk 35 şutumuzdan sonuç alamadıktan sonra rakip kaleye çektiğimiz son üç şut golle sonuçlandı ve sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldık.

    İkinci haftada ise konuk olduğumuz Brest’i ve üçüncü haftada ağırladığımız Bordeaux’yu 4-1’lik skorlarla geçtik ve ilk üç hafta sonunda 9 puana ulaştık.

    UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi gerçekleşti. 2023-24 sezonunda E Grubu’nda İspanya’dan Atletico Madrid, Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk ve Almanya’dan Hertha Berlin ile eşleştik.

    Fikstür yoğunlaşmadan önce yedeklerin durumuna bakmak için sahaya sürdüğüm Troyes maçını da deplasmanda 3-0 kazandık. Özellikle yedek kaleci Johan Arayapin’in performansı beni çok etkiledi. Kendisini mutlaka sezon içerisinde sık sık değerlendireceğim.

    Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte kadromuz tamamen şekillenmiş oldu.

    Takımımıza katılan oyuncuların listesi şöyle:

    Oyuncu Mevki
    Erling Haaland Forvet
    Martin Odegaard Orta Saha
    Ibrahima Konate Stoper
    Niklas Süle Stoper
    Lukas Klostermann Sağ Bek
    Antonio Manuel Segovia Sağ Açık
    Ilaix Moriba Orta Saha
    Vassi Sağ Açık

    Yollarımızı ayırdığımız oyuncular ise:

    Oyuncu Gittiği Takım
    Mauro Icardi Manchester United
    Pablo Mari Manchester United
    Hakim Ziyech Barcelona
    Joao Mario Real Madrid
    Laurent Huet (Kiralık) Beşiktaş
    Bryan Baron (Kiralık) Beşiktaş
    Adil Aouchiche (Kiralık) Beşiktaş
    Mohamed Daramy (Kiralık) Beşiktaş
    Moussa Cisse (Kiralık) Alanyaspor
    Nathan Bitumazala (Kiralık) Alanyaspor
    Xavi Simons (Kiralık) Rizespor
    Hubert Mbuyi Muamba (Kiralık) Konyaspor

    Bu transferler arasında özellikle Barcelona’dan kadromuza kattığımız Ilaix Moriba’dan çok şey bekliyorum. Umarım yüzümü kara çıkarmaz.

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    Ağustos ayında oynadığı 3 lig maçında rakip filelere 4 gol gönderen Erling Haaland, Fransa’da “Ayın Oyuncusu” seçilmeyi başardı.

    Milli maç arasının olmazsa olmazlarından sakatlık belası yine peşimizi bırakmadı. Bu sefer de Neymar 1 aylığına sahalardan uzak kalacak.

    Yine yedeklerle çıktığımız maçta konuk ettiğimiz Nimes’i zorlansak da 2-1 mağlup ettik.

    Avrupa’da sezonun ilk maçında ise deplasmanda Hertha Berlin’i 3-1’lik net bir skorla yendik ve iyi bir başlangıç yaptık.

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    Bizim maçımızın dışında sezon başında Beşiktaş’a kiraladığımız Mohamed Daramy, siyah beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi’nde Basel’i 4-1 yendiği maçta hat-trick yaparak gelecek için umut verdi.

    Ligue 1’in altıncı haftasında ise deplasmanda ligin önemli takımlarından Nice’i 2-0’lık skorla geçtik.

    Kariyerimde bu adımı atarken herhangi bir Fransız takımın bizi zorlayamayacağını biliyordum. Bu sezon bütün yerel kupaları kazandıktan sonra kulübün müzesindeki tek eksik olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da getireceğiz.

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