FM Günlükleri - Bölüm 34: Yeni serüven başladı

Manchester United tarihine geçtikten sonra, başarılarını kendi ülkesinden öteye taşımak isteyen Paris Saint-Germain ile yoluma devam etme kararı aldım

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

'dan istifa ettikten sonra çok uzun süre boşta kalmadım. 'dan , 'den PSG ve İngiltere'den bana teklif sundu. Bu üç takım arasından bana en uygun olan kadroya sahip olduğunu düşündüğüm PSG'de karar kıldım.

Yeni takımımla ilk kupayı kazanma fırsatı Süper Kupa maçında elime geçti. Biz de bu fırsatı kaçırmadık ve ’yu 3-1 mağlup ederek sezona ve PSG kariyerime kupayla başladık. Manchester United’dan iki eski öğrencim Erling Haaland (2) ve Lautaro Martinez’in attığı goller bize kupayı getirdi.

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Ligue 1’in ilk haftasında Lens’i konuk ettik. Maçı 38 şutla tamamladık ama ilk 35 şutumuzdan sonuç alamadıktan sonra rakip kaleye çektiğimiz son üç şut golle sonuçlandı ve sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldık.

İkinci haftada ise konuk olduğumuz Brest’i ve üçüncü haftada ağırladığımız ’yu 4-1’lik skorlarla geçtik ve ilk üç hafta sonunda 9 puana ulaştık.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi gerçekleşti. 2023-24 sezonunda E Grubu’nda İspanya’dan , ’dan ve ’dan ile eşleştik.

Fikstür yoğunlaşmadan önce yedeklerin durumuna bakmak için sahaya sürdüğüm Troyes maçını da deplasmanda 3-0 kazandık. Özellikle yedek kaleci Johan Arayapin’in performansı beni çok etkiledi. Kendisini mutlaka sezon içerisinde sık sık değerlendireceğim.

Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte kadromuz tamamen şekillenmiş oldu.

Takımımıza katılan oyuncuların listesi şöyle:

Oyuncu Mevki Erling Haaland Forvet Martin Odegaard Orta Saha Ibrahima Konate Stoper Niklas Süle Stoper Lukas Klostermann Sağ Bek Antonio Manuel Segovia Sağ Açık Ilaix Moriba Orta Saha Vassi Sağ Açık

Yollarımızı ayırdığımız oyuncular ise:

Oyuncu Gittiği Takım Mauro Icardi Manchester United Pablo Mari Manchester United Hakim Ziyech Joao Mario Laurent Huet (Kiralık) Beşiktaş Bryan Baron (Kiralık) Beşiktaş Adil Aouchiche (Kiralık) Beşiktaş Mohamed Daramy (Kiralık) Beşiktaş Moussa Cisse (Kiralık) Nathan Bitumazala (Kiralık) Alanyaspor Xavi Simons (Kiralık) Rizespor Hubert Mbuyi Muamba (Kiralık)

Bu transferler arasında özellikle Barcelona’dan kadromuza kattığımız Ilaix Moriba’dan çok şey bekliyorum. Umarım yüzümü kara çıkarmaz.

Ağustos ayında oynadığı 3 lig maçında rakip filelere 4 gol gönderen Erling Haaland, Fransa’da “Ayın Oyuncusu” seçilmeyi başardı.

Milli maç arasının olmazsa olmazlarından sakatlık belası yine peşimizi bırakmadı. Bu sefer de Neymar 1 aylığına sahalardan uzak kalacak.

Yine yedeklerle çıktığımız maçta konuk ettiğimiz ’i zorlansak da 2-1 mağlup ettik.

Avrupa’da sezonun ilk maçında ise deplasmanda Hertha Berlin’i 3-1’lik net bir skorla yendik ve iyi bir başlangıç yaptık.

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Bizim maçımızın dışında sezon başında Beşiktaş’a kiraladığımız Mohamed Daramy, siyah beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi’nde ’i 4-1 yendiği maçta hat-trick yaparak gelecek için umut verdi.

Ligue 1’in altıncı haftasında ise deplasmanda ligin önemli takımlarından Nice’i 2-0’lık skorla geçtik.

Kariyerimde bu adımı atarken herhangi bir Fransız takımın bizi zorlayamayacağını biliyordum. Bu sezon bütün yerel kupaları kazandıktan sonra kulübün müzesindeki tek eksik olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da getireceğiz.