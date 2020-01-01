FM Günlükleri - Bölüm 33: Diğer liglerde neler oldu?

Manchester United ile kupalara ambargo koyduğumuz 2022-23 sezonunda, Avrupa'nın diğer liglerindeki duruma genel bir bakış attık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Süper Lig’de şampiyon 74 puanla Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekibi 70 puanla takip etti ve Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. Üçüncü , dördüncü ve beşinci ise Türkiye’yi UEFA ’nde temsil edecek.

Ligin son üç sırasında yer alan 32 puanlı , 17 puanlı ve 10 puanlı Akhisarspor ise gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek.

Daha fazla takım

İspanya’da ise , en yakın rakibi ’nın 13 puan önünde ’da mutlu sona ulaştı. Bu iki devle birlikte üçüncü ve dördüncü , UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Athletic Bilbao, ve , UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

La Liga’da küme düşen takımlar ise , ve oldu.

’da sürpriz bir şekilde şampiyonluğu elde etti. , ve ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek diğer takımlar oldu. , ve ise Avrupa’nın 2 numaralı organizasyonuna katılacak.

Cremonese, ve Pisa ise Serie A’ya tutunamayarak küme düştü.

’de ise aynı senaryo karşımıza çıktı. Avrupa’da hayal kırıklığı yaşayan , 19 puan farkla tam 106 puan toplayarak ipi göğüsledi. ve , gelecek sezon PSG’ye UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eşlik edecek. , ve , UEFA Avrupa Ligi vizesini cebine koydu.

, ve küme düşmekten kurtulamadı.

En çekişmeli lig olan ’da ise gülen taraf averajla oldu. ikinci sırada yer alırken, üçüncü, ise dördüncü olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. , ve da UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Bundesliga’dan düşen iki takım ise ile Hamburg oldu.

Futbol tarihinin en büyük iki yıldızından , 38 yaşına gelmesine rağmen özelliklerinden bir şey kaybetmemişe benziyor. Portekizli yıldız sezonu 26 gol ve 9 asistle tamamladı.

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ise istediği performansı sergileyemedi. 35 yaşındaki Arjantinli yıldız sadece 9 gol ve 6 asistlik katkı sağlayabildi. İki oyuncunun da kulüpleriyle birer yıllık daha sözleşmeleri bulunuyor.

Bu sezonun da sonuna geldik. Bakalım 2023-24 sezonuna hangi takımla yolumuza devam edeceğim? Sizin tahminleriniz neler?