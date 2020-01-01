FM Günlükleri - Bölüm 33: Diğer liglerde neler oldu?
FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan
Türkiye Süper Lig’de şampiyon 74 puanla Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekibi 70 puanla Başakşehir takip etti ve Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. Üçüncü Galatasaray, dördüncü Fenerbahçe ve beşinci Sivasspor ise Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek.
Ligin son üç sırasında yer alan 32 puanlı Boluspor, 17 puanlı Eskişehirspor ve 10 puanlı Akhisarspor ise gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek.
İspanya’da ise Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona’nın 13 puan önünde La Liga’da mutlu sona ulaştı. Bu iki devle birlikte üçüncü Atletico Madrid ve dördüncü Valencia, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Athletic Bilbao, Sevilla ve Villarreal, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.
La Liga’da küme düşen takımlar ise Getafe, Huesca ve Levante oldu.
Serie A’da Napoli sürpriz bir şekilde şampiyonluğu elde etti. Juventus, Inter ve Roma ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek diğer takımlar oldu. Milan, Fiorentina ve Lazio ise Avrupa’nın 2 numaralı organizasyonuna katılacak.
Cremonese, Empoli ve Pisa ise Serie A’ya tutunamayarak küme düştü.
Ligue 1’de ise aynı senaryo karşımıza çıktı. Avrupa’da hayal kırıklığı yaşayan Paris Saint-Germain, 19 puan farkla tam 106 puan toplayarak ipi göğüsledi. Monaco ve Marsilya, gelecek sezon PSG’ye UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eşlik edecek. Lyon, Lille ve Reims, UEFA Avrupa Ligi vizesini cebine koydu.
Toulouse, Amiens ve Caen küme düşmekten kurtulamadı.
En çekişmeli lig olan Bundesliga’da ise gülen taraf averajla Bayern Münih oldu. Schalke ikinci sırada yer alırken, Borussia Dortmund üçüncü, Hertha Berlin ise dördüncü olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Stuttgart, Bayer Leverkusen ve Augsburg da UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.
Bundesliga’dan düşen iki takım ise Freiburg ile Hamburg oldu.
Futbol tarihinin en büyük iki yıldızından Cristiano Ronaldo, 38 yaşına gelmesine rağmen özelliklerinden bir şey kaybetmemişe benziyor. Portekizli yıldız sezonu 26 gol ve 9 asistle tamamladı.
Lionel Messi ise istediği performansı sergileyemedi. 35 yaşındaki Arjantinli yıldız sadece 9 gol ve 6 asistlik katkı sağlayabildi. İki oyuncunun da kulüpleriyle birer yıllık daha sözleşmeleri bulunuyor.
Bu sezonun da sonuna geldik. Bakalım 2023-24 sezonuna hangi takımla yolumuza devam edeceğim? Sizin tahminleriniz neler?