FM Günlükleri - Bölüm 32: Veda vakti geldi

Sezon başında dediğim gibi mücadele ettiğimiz bütün kupalarda şampiyonluğa ulaşmayı başardık ve artık yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Ligin sona ermesinin ardından istatistik listelerinde zirvedeki isimler ve sezonun oyuncuları belli oldu.

Gol Krallığı yarışında Erling Haaland 22 golle birinci sırada yer alırken, bir diğer oyuncumuz Kylian Mbappe 20 golle üçüncü sırada sezonu tamamladı. Bu iki oyuncunun arasına ise ’un Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku 21 golle girmeyi başardı.

Ortalama puan listesinde ise 7.84’lük puanıyla Kylian Mbappe zirveyi kimseye kaptırmadı. Kai Havertz 7.81 ile ikinci, Erling Haaland ise 7.73 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu alandaki ilk 3 isim de ’dan çıkmış oldu.

Daha fazla takım

Asist krallığında ise ilk iki sırada yine bizim oyuncularımız yer aldı. Kai Havertz 17 asistle birinci, Trent Alexander-Arnold da 12 asistle ikinci sırada sezonu noktaladı.

Oyuncularımdan Kai Havertz, İngiltere’de hem yılın futbolcusu hem de yılın en iyi genç futbolcusu seçildi. Ben de yılın menajeri ödülüne layık görüldüm.

Federasyon Kupası finalinde karşılaştığımız ’yi 2-1 mağlup ederek, bu kupayı son 3 senede ikinci kez müzemize götürdük.

Kylian Mbappe attığı 6 golle, gol krallığı yarışını zirvede tamamlarken, bu kupa İngiltere’den sonra Dünya tarihinde de beni onur tablosuna sokmayı başardı.

Fransız yıldız aynı zamanda Avrupa’da yılın en iyi futbolcusu unvanını kazandı. Bir diğer yıldızımız Erling Haaland ise takım arkadaşının ardında ikinci sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise maçın sonlarına doğru zorlandığımız karşılaşmada ’i 2-1 yendik ve geçen sezon elimizden kaçırdığımız kupayı bu sefer kazanmayı başardık.

Erling Haaland 15 golle gol kralı olurken, Kylian Mbappe 7 asistle asist kralı, Frenkie De Jong ise 8.12 ortalama puanla bu alanda zirvede yer aldı.

Sezonu toplam 198 golle tamamlarken, Erling Haaland attığı 41 golle kulübün en golcü ismi oldu. Kylian Mbappe 36, Mason Greenwood 29, Vinicius Junior ise 24 gol kaydetti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sona ermesinin ardından Gianluigi Donnarumma turnuvanın en iyi kalecisi, Trent Alexander-Arnold en iyi defans oyuncusu, Kylian Mbappe en iyi orta saha, Erling Haaland ise en iyi forvet seçildi.

Bu sezonun sonunda artık bu kulüp için yapacak bir şeyimin kalmadığını hissettim ve istifa kararı aldım. Bakalım yoluma hangi takımla devam edeceğim? Kim bana teklifte bulunacak?

Her şey için teşekküler Kırmızı Şeytanlar…