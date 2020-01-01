FM Günlükleri - Bölüm 31: Söz verdiğim gibi

Rehavete kapılıp yaşadığımız beklenmedik puan kayıpları, şampiyonluğu ilan etmemiz konusunda ufak bir rötara neden olmaktan öteye geçemedi.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Her zaman olduğu gibi oyuncularımdan bazıları milli takımlarından yine sakat döndü. Kylian Mbappe, Owen Wijndal ve Brandon Williams bir süreliğine takımdan uzak kalacaklar. Özellikle sol bek rotasyonumun iki isminin birden sakatlanmış olması hiç iyi olmadı.

Ligdeki 29. maçta ’yi konuk ettik. 18 Yaş Altı Takımı’ndan çağırdığımız Philip Llewellyn sol bek pozisyonunda ilk 11’de başlamak zorunda kaldı. Neyse ki hata yapmadık ve derbiyi 3-1 kazanmayı başardık.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Borussia ’ı 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde ettik.

Bu maçın ardından ligde konuk ettiğimiz Aston Villa ile 1-1 berabere kalarak, bu sezon Premier Lig’deki ilk beraberliğimizi almış olduk.

Borussia Mönchengladbach ile olan rövanş maçımızı kendi evimizde 3-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Yarı finalde ’a 1-0 kaybettiği maçın rövanşında normal sürede 1-0’lık üstünlük kuran ve penaltı vuruşlarıyla turu geçen ile eşleştik. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Bayer Levekursen’i eleyen ile PSG’yi turnuvanın dışına iten birbirine rakip oldu.

Federasyon Kupası Yarı Final maçında ise harika bir geri dönüşün altına imza attık. Liverpool karşısında 3-1 geri düştüğümüz karşılaşmayı 3-3’e getirip uzatmalara götürmeyi başardık. Tam seri penaltı atışlarına gideceğiz derken, sakatlığını atlatan Mbappe’nin 120+1. dakikada attığı golle finale yükselen taraf olduk ama bu sefer de Mason Greenwood’u 7 haftalığına sakatlığa kurban verdik.

Real Madrid ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçları öncesi, yedeklerle çıktığımız lig maçlarında ’ı 2-0 mağlup etsek de, ’a deplasmanda 3-1 yenilmekten kurtulamadık.

İspanya deplasmanında Real Madrid’in üstün olduğu maçı Haaland’ın attığı golle 1-0 kazanarak istediğimizi alarak İngiltere’ye döndük.

Ligde ise bir puan kaybı daha bizi bekliyordu… Old Trafford’da Arsenal ile 0-0 berabere kaldık. İyi bir oyun sergilesek de rakip kaleci Leno’yu bir türlü geçemedik.

Real Madrid’i konuk ettiğimiz rövanş karşılaşmasında Vinicius Junior’ın eski takımına karşı hat-trick yaptığı maçı 4-1 kazanarak, geçen sezon oynanılan final maçının intikamını almış olduk. Finaldeki rakibimiz ise Chelsea’yi eleyen Arsenal oldu.

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Ligde ise Wolverhampton ve Brentford’ı mağlup ettik ama karşısında alınan beraberlik şampiyonluğun ilanını bir hafta geciktirdi. 37. haftada deplasmanda Stoke City’yi 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Premier Lig’i şampiyon olarak tamamladık. Bu şampiyonluk ben İngiltere’de onu tablosuna girmemi sağladı. Ligin son maçında ise kadroda yer bulamayan oyuncularımla çıktığımız karşılaşmasını 2-1 kazanarak, lige üç puanla noktayı koyduk.

Wolverhampton'ın küme düşmesinin ve 'ın performansının şaşırttığı sezonun başından sonuna kadar "biz sizden daha iyiyiz" mesajını vererek mutlu sona ulaşmayı başardık. Sırada almamız gereken iki kupa daha var...