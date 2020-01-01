FM Günlükleri - Bölüm 30: İlk hedefe ulaşıldı

Hiçbir takıma kupa kaptırmama hedefiyle çıktığımız sezonda Liverpool'u geçerek İngiltere Lig Kupası'nı müzemize götürdük ve iyi bir başlangıç yaptık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında konuk olduğumuz ’ı 7-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselme yolunda büyük bir adım attık. Karşılaşma öncesi bana laf atan Milan’ın teknik direktörüne de gerekli cevabı sahada verdik.

Ligde ise sezonun üçüncü mağlubiyetini yine bir Big Six deplasmanında aldık. Kötü oynadığımız maçın sonunda deplasmanda ’a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadık.

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Erteleme maçında ise yedeklerle çıktığımız maçta ’u zorlansak da 1-0 yenmeyi başardık. Bu maçın ardından ligdeki bütün takım 25 maçta eşitlendi ve puan durumu netleşti.

66 puanla liderlik koltuğunda oturduğumuz ligde, Liverpool’un 58, ’ın 54, ’nin 48, ’nin 46, Stoke City’nin ise 44 puanı bulunuyor. Beklentilerin altında kalan ve ise şu an için ilk 6 sıranın dışına kaldı.

Ligde mağlup olduğumuz Liverpool ile Lig Kupası finalinde karşı karşıya geldik. Bu sefer aynı hataları yapmadık ve rakibimizi 2-0 yenerek son 4 senede üçüncü kez bu kupayı kazanma başarısını gösterdik. Ancak Kylian Mbappe’yi 1 aylık bir sakatlığa kurban verdik.

Federasyon Kupası 5. Tur maçında ise Liverpool karşılaşmasından daha çok zorladık. Aston Villa deplasmanında normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 biten maçı seri penaltı vuruşlarınla rakibimize kurduğumuz 4-2’lik sonrasında tur atlamayı başardık.

Ligde ise bir kez Bournemouth ile karşılaştık. Yine zorlandık ama 90+5. dakikada kritik gollerin aranılan ismi Vinicus Junior, bize 2-1’lik galibiyeti getirmeyi başardı.

Tamamen formalite icabı oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Milan’ı bu sefer Old Trafford’da 2-0’lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde rakibimiz Alman ekip Borussia oldu. Yarı finalde ise Liverpool – eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya geleceğiz.

Milan’dan sonra ne zaman gelecek bu farklı galibiyetle diye düşünürken imdadımıza Chelsea yetişti. Erling Haaland’ın 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta rakibimizi 6-1 mağlup etmeyi başardık.

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4 sezondur bütün maçlarda bize zorluk çıkartan ’ı yenmek yine kolay olmadı. İlk yarısını 1-0 geride kapattığımız maçta Pröpper atılmasıyla yine puan kaybı yaşayabilirdik ama seyircilerimizin önünde maçı 2-1 kazanmayı bildik.

Federasyon Kupası Çeyrek final maçında turnuvada kalan tek Premier Lig dışı takım olan Barnsley’yi rahat bir oyun sonrası 2-0 yenerek son 4 takım arasına ismimizi yazdırdık.

Sezonun ilerleyişi beklediğimiz gibi geçiyor diyebilirim. Diğer takımlar bize karşı nasıl önlemler alabileceğini düşünmeli… Bizim kendimizden hiç şüphemiz yok!