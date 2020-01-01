FM Günlükleri - Bölüm 3: Büyü bozuldu

Üç kulvarda da yolumuza kayıpsız devam ederken Chelsea deplasmanında sezonun ilk yenilgisini tattık. Aynı zamanda takımda bir veda yaşandı...

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Eylül ve Ekim aylarında oynadığımız 8 maçın 7’sini kazanırken, puan kaybettiğimiz tek maç yine “Big Six” takımlarından birine karşıydı.

Premier Lig’in 7. haftasında rahat bir oyunla ’ı 5-0 mağlup etmemizin ardından, , Norwich City ve ’ı da 3-1’lik skorlarla geçerek iddialı olduğumuzu herkese gösterdik.

Ancak bu sefer de ’a diş geçiremedik. Baştan sonra üstün oynadığımız maçta Leno’yu bir türlü geçemedik ve karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu maçla birlikte , Leicester, ve Arsenal’a karşı oynadığımız 4 maçta da berabere bitmiş oldu (Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey).

Daha fazla takım

Arsenal maçından önce aldığımız galibiyetler ve Liverpool’un deplasmanından puansız dönmesiyle birlikte ikinciliğe yükseldik derken, bu beraberlik bizi tekrar ezeli rakibimizin gerisine attı maalesef.

UEFA ’nde ise yolumuza doludizgin devam ediyoruz. Önce Kızılyıldız’ı 1-0, ardından ’i 4-0 mağlup ettikten sonra B Grubu'nun 4. haftasında İstanbul deplasmanında aldığımız 2-0'lık galibiyetle puanımızı 12'ye yükselttik ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledik.

Tabi her şeyin yolunda gitmesi oyuna batmış olacak ki golcü oyuncumuz Lautaro Martinez milli takımda sakatlandı ve 7 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Koskoca ’ın sadece Lautaro’nun ayağına baktığını sanmayın dercesine İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu’nda Leeds United’ı 3-2 mağlup edip çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde bizi zor bir rakip bekliyor: …

Ekim ayında “Ayın Menajeri” oylamasında bu sefer de Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın gerisinde ikinci sırada yer aldık. Aylardır mağlubiyet yüzü görmeyen bir takımın teknik direktörü olarak hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu bizi böyle basit oyunlarla yıkamayacak.

Kasım ayı ise hareketli başladı. Gençlere şans vermeyi tercih ettiğimiz bu sezonda 'in Juan Mata için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi reddedemedik ve yıllardır bu takıma emek veren İspanyol oyuncuyla yollarımız ayrıldı. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Mata artık ekibinin oyuncusu olacak.

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Premier Lig'in 12. haftasında zor geçeceğini bildiğimiz Chelsea maçı için Stamford Bridge çimlerine çıktık. İki takımın da büyük fırsatlar bulduğu karşılaşmada farkı yaratan Chelsea defansı oldu. Azpilicueta, Christensen ve Rüdiger'in 7 puanı geçtiği maçta rakibimize 3-1'lik skorla boyun eğdik ve bu sezon ilk defa sahadan mağlup ayrıldık.

Bakalım takımımız bu mağlubiyetin ardından yenilmeme stresinden kurtulup daha mı iyi performans sergileyecek yoksa kendilerine olan güvenleri mi sarsılacak?