FM Günlükleri - Bölüm 29: Yeni bir yıldız doğuyor

Bir takımda yer bulabilmek için verilen şansı iyi değerlendirmek çok önemlidir... Louie Barry, bunu fazlasıyla başardı.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Fikstürün yoğunlaştığı bu dönemde bazı maçlarda rotasyona gitmemiz gerekti ve Stoke karşısına yedek oyuncularımızla çıktık. Maçı 5-1 kazansak da Max Aarons’ın 8 ay boyunca sahalardan uzak kalacağını öğrenince sardıldık.

Neyse ki transfer dönemi açıktı ve hemen araştırmalarımıza başladık. Trent’in varlığı nedeniyle fazla para harcamamıza gerek olmadığını düşünerek ’un genç sağ beki Simon Asta’yı kadromuza kattık.

Hazır transfer yapmışken Shakhtar’dan Marcos Antonio, Atlanta United’dan Ezequiel Barco ve ’dan Giovanni Reyna’yı transfer ettik.

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Bütün bu transferleri oyuncuların sözleşmelerindeki serbest kalma bedellerini ödeyerek gerçekleştirdik ve kasamızdan yaklaşık 45 milyon euro civarında bir para çıktı.

Lig Kupası Yarı Final maçında karşılaştığımız ’ı Tierney’nin oyundan atılmasının ardından iyice kolaylaşan maçın sonunda 5-1 mağlup ederek finale yükseldik. Finaldeki rakibimiz ise ’yi 1-0’lik skorla geçen oldu.

Premier Lig’e geri dönmeden önce Federasyon Kupası 4. Tur maçında konuk ettiğimiz Reading’i 1-0 geriye düştüğümüz maçta 5-1 yenerek turnuvanın dışına ittik.

Ligin 18. haftasında Liverpool’u Old Trafford’da ağırladık. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında farklı bir sahadaydı ve rakibi paramparça eden oyuncularım sahadan 7-1’lik skorla galip ayrılarak taraftarlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Bu maçın ardından Londra deplasmanlarımızın ilk ayağında ’ı 4-1 yendik

20. haftada ise kötü bir sonuç bizi bekliyordu. karşısında zaman zaman baskımızı artırsak da bir türlü bize puanı getirecek golü bulamadık ve maçın başında yediğimiz golle rakibimize 1-0 yenilmekten kurtulamadık. Bu bizim 2022-23 sezonunda aldığımız ikinci yenilgi oldu.

Bu yenilgi bizi kendimize getirmiş olacak ki; as oyuncularımı dinlendirdiğim üç maçta da rakiplerimize şans tanımadık.

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Önce Norwich’i 5-0, ardından ’ı 4-0 en sonunda da ’yi 3-1 mağlup etmeyi başardık.

Bu maçlarda alınan sonuçlardan ziyade hem Owen Wijndal hem de Vinicius Junior’ın sakatlarını atlatması ve şans vermeyi tercih ettiğim genç yetenek Louie Barry’nin bu üç maçta atılan 12 golün 6’sında başroldeki isim olması beni ve ekibimi çok mutlu etti.

Greenwood-Haaland-Mbappe üçlüsünün inanılmaz işler başardığı takımda acaba yeni bir yıldız mı doğuyor?