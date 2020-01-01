FM Günlükleri - Bölüm 28: Ara bize yaramadı

2022 Dünya Kupası rakiplerimizin yapamadığını yaptı ve hızımızı kesti. Sezondaki ilk yenilgimiz büyük bir hezimetle birlikte geldi.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Dünya Kupası sona erdi ve finalde İngiltere’yi 3-1’lik skorla mağlup eden İspanya mutlu sona ulaştı. Üçüncülük maçında ise gülen taraf ’yı 3-2 yenen oldu.

Turnuvanın en değerli oyuncusu İspanya’nın tecrübeli savunma oyuncusu Sergio Ramos olurken, David De Gea altın eldiven, Ansu Fati ise altın ayakkabı ödülünü sahibi oldu.

Ancak gördüğüm kadarıyla takımlar oyuncularımı fazlasıyla hor kullanmış; Owen Wijndal ( ), Vinicius Junior (Brezilya) ve Kylian Mbappe ( ) İngiltere’ye sakat bir şekilde döndüler.

Daha fazla takım

Aranın ardından çıktığımız ilk maçta deplasmanda Aston Villa’yı Mason Greenwood’un attığı gollerle 2-1 mağlup ettik. Özellikle maçın son anlarında Donnarumma’nın harika performansı bizi galibiyete götüren en büyük etkenlerden biri oldu.

2022 yılının sona ermesiyle de bireysel ödüller sahibini buldu.

Norveçli yıldızımız Erling Haaland hem “Dünyada Yılın Oyuncusu” hem “Dünyada Yılın Futbolcusu” hem de “Altın Ayakkabı” ödüllerini kazandı.

Mason Greenwood ise üst üste ikinci kez 21 Yaş Altı Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Oyuncularımızdan Owen Wijndal, Dayot Upamecano, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Vinicius Junior “Dünyada Yılın Takımı”na girmeyi başardı.

Federasyon Kupası 5. Tur maçında konuk ettiğimiz Norwich City’yi 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldik.

Premier Lig’in 15. haftasında konuk olduğumuz karşısında büyük bir rezalet yaşandı. Dünya Kupası’nın en iyi kaleci olan De Gea, kaleye ne geldiyse içeri aldı ve deplasmanda aldığımız 6-2’lik yenilgiyle bu sezonki ilk mağlubiyetimizi almış olduk.

Bu maçın hemen ardından en yakın takipçimiz ’ye konuk olduk. İnanılmaz bir maçın sonunda rakibimizi 6-4 yenerek puan farkını 7’ye yükseltmeyi başardık.

Takımı gençleştirme çalışmaları nedeniyle yedek kalmayı kabul etmeyen James Maddison, Virgil Van Dijk ve Harry Maguire ile yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Beklenen gelişmeyi gösteremeyen Noam Emeran’ı da bonservisiyle takımdan gönderdik.

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Bu oyuncuların yerine Jonathan David, Jerome Onguene, Lee Kang-In ve Ethan Ampadu’yu kadromuza kattık. Bu isimlerden özellikle Lee Kang-In, 2022 Dünya Kupası’nda ortalama puanların dikkate alındığı listede zirvede yer alarak dikkatimi çekmeyi başarmıştı.

Lig Kupası Çeyrek Final maçında ise çok zorlansak da deplasmanda ’ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardık.

Dünya Kupası arasından önce yakaladığımız form durumuna ulaşamasak da gün geçtikçe yeniden eskisi gibi olacağımızdan eminim. Bu sene bütün kupalar bizim olacak…