FM Günlükleri - Bölüm 27: İlk puan kaybı

Yaklaşık 2 aylık Dünya Kupası arasına girmeden önce iyi gidişimizi sürdürürken, sezonun ilk puan kaybını Old Trafford'da yaşadık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Premier Lig’in dokuzuncu haftasında konuk olduğumuz ’ı 4-0 mağlup ederek yolumuza kayıpsız bir şekilde devam ettik.

Lig Kupası 4. Tur maçında ise yine deplasmanda ile karşılaşıp zorlandığımız karşılaşmayı 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldik.

Önemli rakiplerimizden biri olan ’ı konuk ettiğimiz onuncu hafta karşılaşmasını 2-0 kazanarak galibiyet serimizi 20’ye yükselttik.

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UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında ise Borussida Dortmund’u Old Trafford’da konuk ettik ve oyuncumuz Max Aarons'un kendi kalesine attığı gol yüzünden sezonun ilk puan kaybını yaşayarak rakibimizle 1-1 berabere kaldık. Bu beraberliğe rağmen gruptan çıkmayı garantiledik.

Lige geri döndüğümüzde bizi bekliyordu. Merseyside’ın mavi tarafı da bize karşı koyamadı ve seyircileri önünde 3-1’lik mağlubiyet almaktan kurtulamadı.

karşısına çıktığımız maçı zor da olsa 2-1 kazanmayı başardık ve ’le birlikte liderlik mücadelesini sürdürdük.

Premier Lig’in 12. haftasında kendi evimizde ’ı da 3-1 mağlup ederek ülkemizdeki kusursuz ilerleyişimizi devam ettirdik.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında grubun liderini belirlemek amacıyla Club Brugge’ü konuk ettik. Rakibimizin ilk şutunu 90+3. dakikada çektiği maçı 5-0 kazanarak grubu lider bitirdik.

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Bu maç öyle bir hal aldı ki Club Brugge adına maçın en iyi puanını alan oyuncu 5 gol yiyen kaleci Simon Mignolet oldu. 14 kurtarış yapan Belçikalı kalecinin performansı tarihi bir farkı önledi demek hiç de yanlış olmaz.

13. haftada konuk ettiğimiz ’ı da 4-0 mağlup ederek yaklaşık 2 aylık Dünya Kupası arasına girmeden önce topladığımız 39 puanla en yakın rakibimiz ’nin 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturmayı başardık.

Ve şimdi 2022 Dünya Kupası zamanı… Bakalım Jules Rimet Kupası kimin ellerinde yükselecek?