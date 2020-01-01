FM Günlükleri - Bölüm 26: Kusursuz 17
FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan
Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Premier Lig’in beşinci haftası deplasmanda Watford’ı 3-0’lık skorla mağlup ediyoruz.
Transfer dönemi de sona erdi ve Premier Lig’deki en önemli rakiplerimiz Liverpool ve Manchester City'nin hamleleri şu şekilde oluştu:
Liverpool
|Gelenler
|Gidenler
|Ousmane Dembele (Barcelona)
|Jack Grealish (Leicester)
|Romelu Lukaku (Inter)
|Jordan Henderson (Brighton)
|Chiquinho (Benfica)
|Xherdan Shaqiri (Bournemouth)
|Clement Lenglet (Barcelona)
|Rhain Brewster (Brentford)
|Kana (Crystal Palace)
|Petkovic (Brighton)
|Karamoko Dembele (Celtic)
Manchester City
|Gelenler
|Gidenler
|David Neres (Atletico Madrid)
|Riyad Mahrez (West Ham United)
|Yannick Malen (PSV)
|İlkay Gündoğan (Leicester)
|Tomiyasu (Bologna)
|Benjamin Mendy (Chelsea)
|Arthur (Barcelona)
|Zinchenko (Wolverhampton)
|Paredes (Atalanta)
|Aymeric Laporte (Barcelona)
|Jose Gimenez (Atletico Madrid)
|Mykolenko (Dynamo Kiev)
Bu iki takımın dışında Chelsea; Ruben Neves, Benjamin Mendy, Leroy Sane, Joao Cancelo; Tottenham; Scott McTominay, Daniele Rugani, Kristoffer Ajer, Chabot, Sergino Dest; Arsenal ise Josef Martinez, Baro, Doan, Joao Pedro ve Skov Olsen'i kadrosuna kattı.
Zaman zaman ters sonuçlar alıp üst sıradaki takımların canını sıkan Brentford da bize karşı direnemedi ve Mbappe’nin hat-trick yaptığı maçta Old Trafford’dan 6-0’lık mağlubiyetle ayrıldılar.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçımızda konuk ettiğimiz Dynamo Kiev’i 5-0’lık skorla ülkesine uğurladık.
Brentford’a uyguladığımız tarifeyi ligin yedinci haftasında Norwich City deplasmanında da değiştirmedik ve rakibimizi 6-0 mağlup ettik. Bu maçta da Mason Greenwood hat-trick yaptı.
Avrupa maceramızdaki ikinci maçımızda Belçika deplasmanında Club Brugge’ü de 6-0 yenmeyi başardık. Karşılaşmayı 4 golle tamamlayan Erling Haaland maçın yıldızı oldu.
Premier Lig’in sekizinci haftasında ise nispeten zorlansak da maça lig ikincisi olarak gelen West Ham United’ı 2-0 yendik.
Eylül ayının son karşılaşmasında ise Borussia Dortmund maçına çok iyi başlayıp 2-0 öne geçsek de rakibin bizi yakalamasına engel olamadık ama Wigan maçında olduğu gibi gerekli riskleri alıp sahadan 4-2 galip ayrıldık.
Böylelikle Temmuz – Ağustos – Eylül aylarında oynadığımız 17 maçın tamamını kazanmış olduk.
İşte karşınızda tam bir gurur tablosu: