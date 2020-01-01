FM Günlükleri - Bölüm 26: Kusursuz 17

2022-23 sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptık ve ilk 3 ayda 5 farklı kulvarda oynadığımız maçların tamamını kazanmayı başardık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Premier Lig’in beşinci haftası deplasmanda ’ı 3-0’lık skorla mağlup ediyoruz.

Transfer dönemi de sona erdi ve Premier Lig’deki en önemli rakiplerimiz ve 'nin hamleleri şu şekilde oluştu:

Liverpool

Gelenler Gidenler Ousmane Dembele ( ) Jack Grealish (Leicester) Romelu Lukaku ( ) Jordan Henderson ( ) Chiquinho ( ) Xherdan Shaqiri ( ) Clement Lenglet (Barcelona) Rhain Brewster (Brentford) Kana ( ) Petkovic (Brighton) Karamoko Dembele ( )

Manchester City

Gelenler Gidenler David Neres ( ) Riyad Mahrez ( ) Yannick Malen ( ) İlkay Gündoğan (Leicester) Tomiyasu ( ) Benjamin Mendy ( ) Arthur (Barcelona) Zinchenko (Wolverhampton) Paredes ( ) Aymeric Laporte (Barcelona) Jose Gimenez (Atletico Madrid) Mykolenko ( )

Bu iki takımın dışında Chelsea; Ruben Neves, Benjamin Mendy, Leroy Sane, Joao Cancelo; ; Scott McTominay, Daniele Rugani, Kristoffer Ajer, Chabot, Sergino Dest; ise Josef Martinez, Baro, Doan, Joao Pedro ve Skov Olsen'i kadrosuna kattı.

Daha fazla takım

Zaman zaman ters sonuçlar alıp üst sıradaki takımların canını sıkan Brentford da bize karşı direnemedi ve Mbappe’nin hat-trick yaptığı maçta Old Trafford’dan 6-0’lık mağlubiyetle ayrıldılar.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçımızda konuk ettiğimiz Dynamo Kiev’i 5-0’lık skorla ülkesine uğurladık.

Brentford’a uyguladığımız tarifeyi ligin yedinci haftasında Norwich City deplasmanında da değiştirmedik ve rakibimizi 6-0 mağlup ettik. Bu maçta da Mason Greenwood hat-trick yaptı.

Avrupa maceramızdaki ikinci maçımızda deplasmanında ’ü de 6-0 yenmeyi başardık. Karşılaşmayı 4 golle tamamlayan Erling Haaland maçın yıldızı oldu.

Premier Lig’in sekizinci haftasında ise nispeten zorlansak da maça lig ikincisi olarak gelen West Ham United’ı 2-0 yendik.

Eylül ayının son karşılaşmasında ise maçına çok iyi başlayıp 2-0 öne geçsek de rakibin bizi yakalamasına engel olamadık ama Wigan maçında olduğu gibi gerekli riskleri alıp sahadan 4-2 galip ayrıldık.

Haberin devamı aşağıda

Böylelikle Temmuz – Ağustos – Eylül aylarında oynadığımız 17 maçın tamamını kazanmış olduk.

İşte karşınızda tam bir gurur tablosu: