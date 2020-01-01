FM Günlükleri - Bölüm 25: Kısasa kısas

Geçtiğimiz sezonun sonundaki Şampiyonlar Ligi finali bize gösterdi ki, sadece genç oyuncularla istenilen başarı gelmeyebilir. Çözüm ise çok basitti...

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Geçtiğimiz sezonun ortasında 148 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediğimiz Vinicius Junior, transfer döneminin açılmasıyla birlikte ’den ayrılıp kadromuza katıldı.

Sözleşmesi sona eren Thomas Müller de bedavaya transfer edilen oyuncular arasında kendisine yer buldu.

Kasamızda hala 300 milyon euro varken bu parayı harcamamak olmazdı ve kadromuza baktığımda Maguire ve Van Dijk’ın ilerleyen yaşları gözüme çarptı. Upamecano’nun yanında genç bir partner lazımdı. Araştırmalarım beni sadece 138 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Matthijs De Ligt’in karşısına çıkardı. Hollandalı oyuncuyu kalitesine nazaran uygun bir miktara kadromuza kattık.

Daha fazla takım

Aynı zaman David De Gea’nın 30 yaşını geçmesi fazla vakit kaybetmeden halefini bulmama itti ve ’ın 23 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Donnaruma’yı 70 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Ama asıl hedefim başkaydı. Bu hedef doğrultusunda Ansu Fati, Lautaro Martinez ve Dean Henderson’ı satarak gerekli miktarı elde ettim. Bu gelişmelerin ardından hemen ’yla masaya oturdum. Zorlu pazarlık sürecinin ardından takımımda ilk 11’de yer bulmaları zor olan Saul ve Anthony Martial’le birlikte 90 milyon euro vererek Kylian Mbappe’yi kadromuza kattık.

Yeni transferlerimizle birlikte ilk maçımızda Community Shield’ı kazanmak adına karşısına çıktık. Rahat bir oyunun sonunda rakibimizi 2-0 mağlup ederek geçtiğimiz sezon yaptığımız hatayı tekrarlamadık.

Liverpool ile olan maçı izlerken gerçek hayatta da hayranı olduğum Trent Alexander-Arnold’ı transfer etmek istedim. İşte oyun olmasının en büyük avantajı böyle büyük isimleri rahatlıkla kadronuza katabiliyorsunuz. Önce Aaron Wan-Bissaka’yı ’a gönderdim bu oyuncudan gelen parayla Liverpool’un genç sağ bekini araya Marcus Rashford’ı koyarak transfer ettim ve sezon öncesi son hamlemi yaptım.

Artık başarılarımız görülmüş olacak ki dördüncü sezonun başında ilk defa ligin favorisi konumuna geldik.

Ligin ilk maçında ise her zaman sorun çıkartan bir takip olan ’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladık.

İkinci haftada Haaland’ın 4 gol attığı maçta Leicester’ı 5-1’lik skorla evine gönderdik.

Ligin üçüncü haftasında ise sahalarda ender görülen bir skor karşımıza çıktı. Premier Lig’in önde gelen ekiplerinden Wolverhampton’ı konuk ettiğimiz maçta rakibimizi 8-1 mağlup ettik. Bu maçta hem Mbappe hem de Greenwood hat-trick yapmayı başardı.

Premier Lig’deki ilk ciddi sınavımızda ’a konuk olduk. Onları da deplasmanda 3-2 mağlup ederek dördüncü haftayı da kayıpsız geçtik.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi gerçekleşti. Önceki iki sezona göre daha kolay bir gruba düştük ve D Grubu’nda , , üçlüsüyle eşleştik.

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Lig Kupası 3. Tur maçı ise beklenmedik bir senaryoya sahne oldu. Wigan karşısında ilk yarısını 2-0 yenik kapadığımız maçta bütün riskleri alıp rakibi tamamen boğarak 90+5. dakikada Vinicius Junior’ın golüyle sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldık.

Yeni transferler takıma ciddi bir şekilde çabuk uyum sağlamışa benziyor. Umarım daha ciddi rakipler karşısında da aynı başarı sonuçları almayı devam ederiz.