FM Günlükleri - Bölüm 24: Tarihe geçen final

Artık Manchester United - Real Madrid rekabetinin en heyecanlı maçı 2003 yılındaki randevu değil...

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Şampiyonlar Ligi maçından önceki lig karşılaşmasında yedeklerimiz deplasmanda ’ı 3-0 mağlup etti.

ile deplasmanda karşılaştığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında ise maçın başında Pjanic’in serbest vuruş golüyle geriye düşsek de beklediğimizden rahat bir maç sonunda rakibimizi 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde ettik.

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Premier Lig’in 36. Haftasında ise şampiyonluk düğümü büyük ölçüde çözüldü diyebiliriz. James Maddison’ın kendi yarattığı iki pozisyonda kaydettiği 1 gol ve 1 asistle ’yi 2-0 mağlup ettik. da kendi evinde Stoke City’ye 1-0 mağlup olunca, ligin bitimine 2 maç kala puan farkını 5’e yükselttik.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında ise rakibimizden her anlamda üstün olduğumuzu kanıtladık ve Old Trafford’daki maçı da 2-0 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa’nın kulüpler bazındaki en üst düzey turnuvasında finale yükseldik.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise , 2-0 kaybettiği ilk maçın ardından ezeli rakibi ’yı 3-0 mağlup ederek finaldeki rakibimiz oldu.

Premier Lig’de 37. Haftada konuk olduğumuz ’u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Premier Lig’in şampiyonu olduk.

Ligin son haftasında ise 19 Yaş Altı takımıyla çıktığımız maçta Stoke City’ye 6-0 mağlup olarak İngiltere’de sezonu noktaladık.

“Yılın Menajeri” ödülü bana verilirken, Kai Havertz “Yılın Futbolcusu”, David De Gea ise “Altın Eldiven” ödülünün sahibi oldu.

Gol Krallığı yarışında Liverpool’un forveti Maxi Gomez zirvede yer alırken, Gomez’i oyuncularımızdan Greenwood ve Haaland takip etti.

Federasyon Kupası’nda zafer Chelsea’yi 2-1 mağlup eden Liverpool’un oldu.

UEFA ’nde ise , Çağlar Söyüncü’nün attığı tek golle ’yi 1-0 yenerek kupaya uzandı.

Sezon boyunca ilk 11’deki yerlerini kaybeden Saul ve Lautaro Martinez benimle konuşup durumdan duydukları memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Ben de onlara istedikleri şansı düzenli olarak veremeyeceğimi söyledim. Transfer sezonu bizim için hareketli saatlere sahne olacak gibi görünüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öyle bir maça sahne oldu ki…

Münih’teki maça iyi başlayan taraf bizdik ve maçın hemen başında öne geçtik ama Real Madrid’in buna cevabı çok sert oldu ve bir anda skor 3-1’e geldi. Oyuncularım maçı bırakmadı ve skora yeniden 3-3’lük dengeyi getirdi. Yine geriye düşsek de Martial ile 4-4 yapmayı bildik ve 90 dakika bu skorla bitti. Uzatma devrelerinde de eşitliği bozacak gol çıkmayınca (Gerçi Real Madrid’in 120 dakikada attığı 3 gol VAR tarafından geçersiz sayıldı) şampiyonu belirlemek için seri penaltı vuruşlarına geçtik. Haaland, Wijndal ve Havertz’in penaltılarını kurtaran Courtois maalesef Real Madrid’e şampiyonluğu getirdi.

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Sezonu 14 golle tamamlayan Haaland, turnuvanın gol kralı ve yılın forveti olurken; Avrupa’nın En İyi Oyuncusu sıralamasında Kylian Mbappe’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Sezonu sadece 2 kupayla tamamlasak da, her zaman rekabetin içinde yer aldık ve yapılacak transferlerle başka hiçbir takıma kupa yüzü gösteremeyeceğimize dair birbirimize söz verdik.